https://sarabic.ae/20240919/علماء-روس-يطورون-جهازا-لعلاج-مرض-ألزهايمر----1092892141.html
علماء روس يطورون جهازا لعلاج مرض ألزهايمر
علماء روس يطورون جهازا لعلاج مرض ألزهايمر
سبوتنيك عربي
قام علماء من جامعة ساراتوف الحكومية في روسيا، بتطوير جهاز لعلاج مرض ألزهايمر، وإزالة السموم من الدماغ باستخدام تقنيات غير جراحية. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T13:17+0000
2024-09-19T13:17+0000
2024-09-19T13:17+0000
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أعصاب
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وقال رئيس جامعة ساراتوف الحكومية، أليكسي تشوماشينكو، إن علماء من الجامعة يقومون بتطوير علاج لمرض ألزهايمر، وإزالة سموم الدماغ باستخدام تقنيات غير جراحية، ويتم الإعداد للتجارب السريرية المقرر إجراؤها، في عام 2025.وأضاف تشوماشينكو في قناته على تطبيق "تلغرام": "يجري إعداد مشروع لعلماء جامعتنا حول العلاج بالضوء للدماغ للتجارب السريرية، وقد قام الفريق العلمي بقيادة البروفيسور، أوكسانا سيمياتشكينا، بتغيير مظهر الجهاز، المعروف باسم الغطاء "الذكي" للعلاج أثناء النوم، وتم تحويل الغطاء إلى شريط وأصبح أكثر ملاءمة للاستخدام".وتابع تشوماشينكو: "ويجري حاليًا اختبار الاختراع للتأكد من سلامته، ويهدف الجهاز المبتكر إلى علاج مرض ألزهايمر، بالإضافة إلى أنه سيسمح بإزالة السموم من الدماغ باستخدام تقنيات غير جراحية، ويتم تنفيذ المشروع مع علماء من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا (في مدينة ووهان)".وأكد تشوماتشينكو أن "التقنية الجديدة تستخدم عملية تعديل حيوية ضوئية تعتمد على استخدام أشعة الليزر تحت الحمراء، فهي تؤثر على الدماغ أثناء النوم العميق وتحفز حركة الليمفاوية عبر الأوعية، إلى جانب إزالة البروتينات الضارة".وبحسب منشور رئيس جامعة ساراتوف على تطبيق "تلغرام"، فإن التجارب السريرية على هذا المشروع ستعقد، في عام 2025.في كل منزل... طعام غني بالبروتين يساعد في الوقاية من "ألزهايمر"عالم روسي يكشف طريقة فعالة وبسيطة لتجنب ألزهايمر
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علوم, الصحة, زهايمر, اكتشاف علاج للزهايمر, أللزهايمر, أعصاب
علوم, الصحة, زهايمر, اكتشاف علاج للزهايمر, أللزهايمر, أعصاب
علماء روس يطورون جهازا لعلاج مرض ألزهايمر
قام علماء من جامعة ساراتوف الحكومية في روسيا، بتطوير جهاز لعلاج مرض ألزهايمر، وإزالة السموم من الدماغ باستخدام تقنيات غير جراحية.
وقال رئيس جامعة ساراتوف الحكومية، أليكسي تشوماشينكو، إن علماء من الجامعة يقومون بتطوير علاج لمرض ألزهايمر، وإزالة سموم الدماغ باستخدام تقنيات غير جراحية، ويتم الإعداد للتجارب السريرية المقرر إجراؤها، في عام 2025.
وأضاف تشوماشينكو في قناته على تطبيق "تلغرام": "يجري إعداد مشروع لعلماء جامعتنا حول العلاج بالضوء للدماغ
للتجارب السريرية، وقد قام الفريق العلمي بقيادة البروفيسور، أوكسانا سيمياتشكينا، بتغيير مظهر الجهاز، المعروف باسم الغطاء "الذكي" للعلاج أثناء النوم، وتم تحويل الغطاء إلى شريط وأصبح أكثر ملاءمة للاستخدام".
وتابع تشوماشينكو: "ويجري حاليًا اختبار الاختراع للتأكد من سلامته، ويهدف الجهاز المبتكر إلى علاج مرض ألزهايمر،
بالإضافة إلى أنه سيسمح بإزالة السموم من الدماغ باستخدام تقنيات غير جراحية، ويتم تنفيذ المشروع مع علماء من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا (في مدينة ووهان)".
وأشار تشوماشينكو إلى أنه بحسب الإحصاءات، فإن 35 في المئة من الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات يصابون بالخرف بعد 20 عاما، حيث أن الدماغ يزيل السموم أثناء النوم فقط، لكن لا يوجد وقت كاف لهذه العملية.
وأكد تشوماتشينكو أن "التقنية الجديدة تستخدم عملية تعديل حيوية ضوئية
تعتمد على استخدام أشعة الليزر تحت الحمراء، فهي تؤثر على الدماغ أثناء النوم العميق وتحفز حركة الليمفاوية عبر الأوعية، إلى جانب إزالة البروتينات الضارة".
وبحسب منشور رئيس جامعة ساراتوف على تطبيق "تلغرام"،
فإن التجارب السريرية على هذا المشروع ستعقد، في عام 2025.