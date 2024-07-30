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https://sarabic.ae/20240730/أطعمة-تقلل-من-خطر-الإصابة-بمرض-ألزهايمر-نصائح-من-طبيب-أعصاب-1091236523.html
أطعمة تقلل من خطر الإصابة بمرض "ألزهايمر".. نصائح من طبيب أعصاب
أطعمة تقلل من خطر الإصابة بمرض "ألزهايمر".. نصائح من طبيب أعصاب
سبوتنيك عربي
كشف طبيب الأعصاب الروسي، فلاديمير مارتينوف، عن الأطعمة التي تساهم بتقليل خطر الإصابة بمرض "ألزهايمر" لدى الإنسان. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T05:54+0000
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علوم
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وقال مارتينوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الأطعمة الغنية بأوميغا 3 والأحماض الدهنية، مثل الأسماك وزيت الزيتون وزيت بذور الكتان وزيت السمك، يجب إضافتها إلى النظام الغذائي لتقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر".وتابع مارتينوف بالقول: "لتقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، عليك أن تضيف إلى نظامك الغذائي الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة".وحدد طبيب الأعصاب أنواعًا معينة من الأسماك مثل الرنجة والماكريل والتونة والسلمون وسمك الهلبوت وسمك القد والبولوك، منوها إلى أهمية إضافة الزيوت إلى النظام الغذائي مثل الزيتون، وبذور الكتان، وزيت السمك.وأعرب الطبيب عن أسفه بعدم التوصل إلى اختراع لعلاج دوائي يمكن أن يبطئ تطور مرض"ألزهايمر"، ولكن عقار أدوكانوماب ظهر أخيرا، وتعلق عليه آمال كبيرة.
https://sarabic.ae/20240729/دراسة-تكشف-عن-فحص-دم-يشخص-ألزهايمر-بدقة-90-1091214167.html
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علوم
علوم

أطعمة تقلل من خطر الإصابة بمرض "ألزهايمر".. نصائح من طبيب أعصاب

05:54 GMT 30.07.2024 (تم التحديث: 06:07 GMT 30.07.2024)
© AFP 2023 / WILL OLIVERأعراض الخرف والزهايمر
أعراض الخرف والزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© AFP 2023 / WILL OLIVER
تابعنا عبر
كشف طبيب الأعصاب الروسي، فلاديمير مارتينوف، عن الأطعمة التي تساهم بتقليل خطر الإصابة بمرض "ألزهايمر" لدى الإنسان.
وقال مارتينوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الأطعمة الغنية بأوميغا 3 والأحماض الدهنية، مثل الأسماك وزيت الزيتون وزيت بذور الكتان وزيت السمك، يجب إضافتها إلى النظام الغذائي لتقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر".
وتابع مارتينوف بالقول: "لتقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، عليك أن تضيف إلى نظامك الغذائي الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة".
مخ الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
مجتمع
دراسة تكشف عن فحص دم يشخص "ألزهايمر" بدقة 90%
أمس, 08:47 GMT
وحدد طبيب الأعصاب أنواعًا معينة من الأسماك مثل الرنجة والماكريل والتونة والسلمون وسمك الهلبوت وسمك القد والبولوك، منوها إلى أهمية إضافة الزيوت إلى النظام الغذائي مثل الزيتون، وبذور الكتان، وزيت السمك.
وأعرب الطبيب عن أسفه بعدم التوصل إلى اختراع لعلاج دوائي يمكن أن يبطئ تطور مرض"ألزهايمر"، ولكن عقار أدوكانوماب ظهر أخيرا، وتعلق عليه آمال كبيرة.
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