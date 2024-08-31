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https://sarabic.ae/20240831/عالم-روسي-يكشف-طريقة-فعالة-وبسيطة-لتجنب-الزهايمر-1092265287.html
عالم روسي يكشف طريقة فعالة وبسيطة لتجنب الزهايمر
عالم روسي يكشف طريقة فعالة وبسيطة لتجنب الزهايمر
سبوتنيك عربي
كشف الباحث الروسي ونائب مدير المركز العلمي لطب الأعصاب سيرغي إيلاريوشكين، أن للنشاط البدني والعقلي هو مفتاح صحة الدماغ، ومن المستحيل الحفاظ على صحة الدماغ في... 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T20:05+0000
2024-08-31T20:05+0000
مجتمع
علوم
الصحة
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وتحدث الباحث والأكاديمي الروسي خلال المقابلة مع المجلة الدورية "روسيا العلمية"، أنه "من المستحيل الحفاظ على صحة الدماغ في الأمراض التي تتطور مع تقدم العمر. بطريقة أو بأخرى، سيبدأ داء السكري وارتفاع ضغط الدم الشرياني ومرض الانسداد الرئوي المزمن في التأثير على الوظيفة الإدراكية، ومن أجل الوقاية من الأمراض المرتبطة بالعمر، هي في المقام الأول النشاط البدني والفحوصات الصحية المنتظمة.وفقًا للتقديرات الأكثر تحفظًا، يعاني اليوم حوالي 35-40 مليون مريض في العالم من أكثر مرضين تنكس عصبي شيوعًا: مرض باركنسون والزهايمر. وأكثر من ثلثيهم من مرضى الزهايمر. وفقا للتوقعات، بحلول عام 2035، يمكن أن يتضاعف عدد هؤلاء الأشخاص، وبحلول عام 2050 - أربعة أضعاف: أي أننا نتوقع حوالي 120-150 مليون شخص يعانون من الخرف، وفقا للباحث. ووفقا له فإنه "لا يوجد علاج فعال لمرض الزهايمر حتى الآن؛ هناك فقط طرق يمكنها تخفيف المرض قليلاً في مرحلة مبكرة. ولذلك، إذا لم نحل المشكلة في العقود المقبلة، فسوف نواجه الأرقام الكارثية التي ذكرتها. وسوف تحتاج إلى التفكير بعناية فيما إذا كان الشخص يريد أن يعيش إلى سن الشيخوخة، مع الأخذ في الاعتبار مثل هذا الاحتمال الكئيب مثل فقدان الذاكرة".وتابع: تشير الإحصاءات إلى أن سكان بعض المناطق الريفية لديهم نسبة أعلى بكثير من أمراض التنكس العصبي مقارنة بسكان المدن. كان أحد العوامل غير المتوقعة إلى حد ما في تطور أمراض التنكس العصبي هو تأثير العدوى. في السابق، تم نشر تقارير فردية عن وجود صلة محتملة بين مرض الزهايمر وفيروس الهربس البسيط والتهابات أخرى، حيث وجد العلماء لويحات الأميلويد، التي تحدث في مرض الزهايمر، في الخلايا المصابة بفيروس الهربس البسيط، لكن هذا لم يتجاوز المناقشات الفردية.ومن الضروري ممارسة الهوايات المختلفة، هذا هو الوقاية ليس فقط من الصحة المعرفية، ولكن أيضًا من الاكتئاب المحتمل. لذلك، يجب أن يكون هناك عمل ما يحبه الإنسان وتكوين الصداقات، وهو أمر مهم جدًا لكبار السن.
https://sarabic.ae/20240831/تحذيرات-الذكاء-الاصطناعي-قد-يتسبب-في-ظهور-وباء-جديد-1092261833.html
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

عالم روسي يكشف طريقة فعالة وبسيطة لتجنب الزهايمر

20:05 GMT 31.08.2024
© Photo / scientificrussia / Елена Либрикعالم روسي يكشف عن طريقة فعالة لتجنب الزهايمر
عالم روسي يكشف عن طريقة فعالة لتجنب الزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
© Photo / scientificrussia / Елена Либрик
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كشف الباحث الروسي ونائب مدير المركز العلمي لطب الأعصاب سيرغي إيلاريوشكين، أن للنشاط البدني والعقلي هو مفتاح صحة الدماغ، ومن المستحيل الحفاظ على صحة الدماغ في الأمراض التي تتطور مع تقدم العمر.
وتحدث الباحث والأكاديمي الروسي خلال المقابلة مع المجلة الدورية "روسيا العلمية"، أنه "من المستحيل الحفاظ على صحة الدماغ في الأمراض التي تتطور مع تقدم العمر. بطريقة أو بأخرى، سيبدأ داء السكري وارتفاع ضغط الدم الشرياني ومرض الانسداد الرئوي المزمن في التأثير على الوظيفة الإدراكية، ومن أجل الوقاية من الأمراض المرتبطة بالعمر، هي في المقام الأول النشاط البدني والفحوصات الصحية المنتظمة.
© Photo / scientificrussia / Елена Либрикعالم روسي يكشف عن طريقة فعالة لتجنب الزهايمر
عالم روسي يكشف عن طريقة فعالة لتجنب الزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
عالم روسي يكشف عن طريقة فعالة لتجنب الزهايمر
© Photo / scientificrussia / Елена Либрик

وحول مدى مشكلة الأمراض التنكسية العصبية في روسيا والعالم اليوم، أضاف الباحث: تشير الإحصائيات إلى أن مرض الزهايمر يعد من المشاكل الأساسية ليس في الطب والعلوم الطبية فحسب، بل أيضا في تنمية المجتمع في أي بلد في العالم. إن وبائيات مرض الزهايمر تصل إلى أبعاد مثيرة للقلق، وبدون مبالغة، أصبحت تشكل خطرا على البشرية جمعاء.

وفقًا للتقديرات الأكثر تحفظًا، يعاني اليوم حوالي 35-40 مليون مريض في العالم من أكثر مرضين تنكس عصبي شيوعًا: مرض باركنسون والزهايمر. وأكثر من ثلثيهم من مرضى الزهايمر. وفقا للتوقعات، بحلول عام 2035، يمكن أن يتضاعف عدد هؤلاء الأشخاص، وبحلول عام 2050 - أربعة أضعاف: أي أننا نتوقع حوالي 120-150 مليون شخص يعانون من الخرف، وفقا للباحث.
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
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تحذيرات.. الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في ظهور وباء جديد
16:43 GMT
ووفقا له فإنه "لا يوجد علاج فعال لمرض الزهايمر حتى الآن؛ هناك فقط طرق يمكنها تخفيف المرض قليلاً في مرحلة مبكرة. ولذلك، إذا لم نحل المشكلة في العقود المقبلة، فسوف نواجه الأرقام الكارثية التي ذكرتها. وسوف تحتاج إلى التفكير بعناية فيما إذا كان الشخص يريد أن يعيش إلى سن الشيخوخة، مع الأخذ في الاعتبار مثل هذا الاحتمال الكئيب مثل فقدان الذاكرة".
© Photo / scientificrussia / Елена Либрикعالم روسي يكشف عن طريقة فعالة لتجنب الزهايمر
عالم روسي يكشف عن طريقة فعالة لتجنب الزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
عالم روسي يكشف عن طريقة فعالة لتجنب الزهايمر
© Photo / scientificrussia / Елена Либрик

وهناك أسباب أخرى لشيخوخة الدماغ وتطور الأمراض التنكسية العصبية. هذه، على سبيل المثال، السموم العصبية من حولنا والتي نواجهها حتماً. يظهر عدد من الدراسات أن السموم الكيماوية الزراعية، والتي كانت تستخدم في السابق بقوة في الزراعة والإنتاج الزراعي، تسبب بشكل مباشر مرض باركنسون ومرض الزهايمر، حسبما أفاد الأكاديمي.

© Photo / scientificrussia / Елена Либрикعالم روسي يكشف عن طريقة فعالة لتجنب الزهايمر
عالم روسي يكشف عن طريقة فعالة لتجنب الزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
عالم روسي يكشف عن طريقة فعالة لتجنب الزهايمر
© Photo / scientificrussia / Елена Либрик
وتابع: تشير الإحصاءات إلى أن سكان بعض المناطق الريفية لديهم نسبة أعلى بكثير من أمراض التنكس العصبي مقارنة بسكان المدن. كان أحد العوامل غير المتوقعة إلى حد ما في تطور أمراض التنكس العصبي هو تأثير العدوى. في السابق، تم نشر تقارير فردية عن وجود صلة محتملة بين مرض الزهايمر وفيروس الهربس البسيط والتهابات أخرى، حيث وجد العلماء لويحات الأميلويد، التي تحدث في مرض الزهايمر، في الخلايا المصابة بفيروس الهربس البسيط، لكن هذا لم يتجاوز المناقشات الفردية.
© Photo / scientificrussia / Елена Либрикعالم روسي يكشف عن طريقة فعالة لتجنب الزهايمر
عالم روسي يكشف عن طريقة فعالة لتجنب الزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
عالم روسي يكشف عن طريقة فعالة لتجنب الزهايمر
© Photo / scientificrussia / Елена Либрик
ومن الضروري ممارسة الهوايات المختلفة، هذا هو الوقاية ليس فقط من الصحة المعرفية، ولكن أيضًا من الاكتئاب المحتمل. لذلك، يجب أن يكون هناك عمل ما يحبه الإنسان وتكوين الصداقات، وهو أمر مهم جدًا لكبار السن.
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