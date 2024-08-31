تحذيرات.. الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في ظهور وباء جديد

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تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:17 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:03 GMT
30 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ليبيا... ماذا وراء لقاء حفتر بقائد قوات أفريكوم؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
مسؤول ليبي: نطالب الأمم المتحدة بحماية منابع النفط
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
جدل حول هدنة إنسانية في غزة للسماح بالتطعيم ضد شلل الأطفال، الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في جنين وطولكرم
17:03 GMT
59 د
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18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:29 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:37 GMT
13 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
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27 د
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إثيوبيا تدعو مصر للحوار وتجاوز خلافات سد النهضة، ما الأسباب؟
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29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل "تصدّق على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا" على الحدود بين مصر و غزة
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https://sarabic.ae/20240831/تحذيرات-الذكاء-الاصطناعي-قد-يتسبب-في-ظهور-وباء-جديد-1092261833.html
تحذيرات.. الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في ظهور وباء جديد
تحذيرات.. الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في ظهور وباء جديد
سبوتنيك عربي
حذر خبراء من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يتم استغلالها في إنشاء مسببات أمراض مثل الجراثيم والفيروسات التي قد تتسبب بانتشار أوبئة كبرى. 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T16:43+0000
2024-08-31T16:43+0000
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وتظهر أبحاث نشرتها مجلة "ساينس" العلمية مؤخرا، أن هناك تقدم ملحوظ في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تطوير اللقاحات وعلاج الأمراض، حسب وسائل إعلام أمريكية.ورغم فوائد هذه النماذج للبشر، إلا أن الخبراء يشيرون إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بها وهي إمكانية أن تكون هناك نتائج عكسية لاستغلالها في توليد فيروسات جديدة أو طفرات فيروسية ينتج عنها انتشار جائحة جديدة تهدد حياة البشر.ووفقا للورقة البحثية التي شارك في تأليفها علماء من عدة جامعات أمريكية، فإن النماذج البيولوجية المتقدمة يمكن أن تساهم في خلق مسببات أمراض جديدة قد تُسبب أوبئة.ورغم أن النماذج الحالية قد لا تشكل خطرا كبيرًا، فإن التطورات المستقبلية قد تسهم في تطوير مسببات أمراض أكثر خطورة.وتدعو الورقة البحثية الحكومات إلى فرض تشريعات ورقابة صارمة على هذه النماذج البيولوجية، وفقا للبحث، الذي أوضح أن الأمر يتطلب أكثر من مجرد التزام طوعي من المطورين لتقييم المخاطر، بل أنه ينبغي على الحكومات إصدار قوانين ملزمة لمنع الاستخدامات الضارة للذكاء الاصطناعي في هذا المجال.وتقول أنيتا شيشرون، نائب مدير مركز "جونز هوبكنز" للأمن الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأحد مؤلفي الدراسة، إن المخاطر البيولوجية قد تظهر في العشرين سنة القادمة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تنظيمية مناسبة.وتشير شيشرون إلى أهمية التخطيط وإعداد التشريعات اللازمة لضمان عدم استغلال هذه التكنولوجيا بشكل يهدد الصحة العامة.
https://sarabic.ae/20240815/دراسة-تكشف-عن-قدرة-خارقة-للذكاء-الاصطناعي-بمجرد-معاينة-اللسان-1091789943.html
https://sarabic.ae/20240826/الصين-تنشئ-معهدا-للتحكم-في-الذكاء-الاصطناعي-1092114551.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار

تحذيرات.. الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في ظهور وباء جديد

16:43 GMT 31.08.2024
© Photo / unsplash/ Andrea De Santisالذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
© Photo / unsplash/ Andrea De Santis
تابعنا عبر
حذر خبراء من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يتم استغلالها في إنشاء مسببات أمراض مثل الجراثيم والفيروسات التي قد تتسبب بانتشار أوبئة كبرى.
وتظهر أبحاث نشرتها مجلة "ساينس" العلمية مؤخرا، أن هناك تقدم ملحوظ في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تطوير اللقاحات وعلاج الأمراض، حسب وسائل إعلام أمريكية.
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
مجتمع
دراسة تكشف عن قدرة "خارقة" للذكاء الاصطناعي بمجرد معاينة اللسان
15 أغسطس, 17:17 GMT
ورغم فوائد هذه النماذج للبشر، إلا أن الخبراء يشيرون إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بها وهي إمكانية أن تكون هناك نتائج عكسية لاستغلالها في توليد فيروسات جديدة أو طفرات فيروسية ينتج عنها انتشار جائحة جديدة تهدد حياة البشر.
ووفقا للورقة البحثية التي شارك في تأليفها علماء من عدة جامعات أمريكية، فإن النماذج البيولوجية المتقدمة يمكن أن تساهم في خلق مسببات أمراض جديدة قد تُسبب أوبئة.
ورغم أن النماذج الحالية قد لا تشكل خطرا كبيرًا، فإن التطورات المستقبلية قد تسهم في تطوير مسببات أمراض أكثر خطورة.
وتدعو الورقة البحثية الحكومات إلى فرض تشريعات ورقابة صارمة على هذه النماذج البيولوجية، وفقا للبحث، الذي أوضح أن الأمر يتطلب أكثر من مجرد التزام طوعي من المطورين لتقييم المخاطر، بل أنه ينبغي على الحكومات إصدار قوانين ملزمة لمنع الاستخدامات الضارة للذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
روبوت ذكاء اصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
الصين تنشئ معهدا للتحكم في الذكاء الاصطناعي
26 أغسطس, 16:37 GMT
وتقول أنيتا شيشرون، نائب مدير مركز "جونز هوبكنز" للأمن الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأحد مؤلفي الدراسة، إن المخاطر البيولوجية قد تظهر في العشرين سنة القادمة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تنظيمية مناسبة.
وتشير شيشرون إلى أهمية التخطيط وإعداد التشريعات اللازمة لضمان عدم استغلال هذه التكنولوجيا بشكل يهدد الصحة العامة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة 14:14 GMTРазминирование военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:36 GMT
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