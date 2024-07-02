https://sarabic.ae/20240702/الذكاء-الاصطناعي-يكشف-كيف-ستبدو-بطلات-القصص-الخيالية-هذه-الأيام-1090305386.html
الذكاء الاصطناعي يكشف كيف ستبدو بطلات القصص الخيالية هذه الأيام
الذكاء الاصطناعي يكشف كيف ستبدو بطلات القصص الخيالية هذه الأيام
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صورا من تصميم الذكاء الاصطناعي تظهر فيها كيف قد تبدو بطلات القصص الخيالية في هذه الأيام مع التعديدلات التي تتواءم مع الظروف... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T09:09+0000
2024-07-02T09:09+0000
2024-07-02T09:09+0000
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фото, صور
الذكاء الاصطناعي يكشف كيف ستبدو بطلات القصص الخيالية هذه الأيام
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صورا من تصميم الذكاء الاصطناعي تظهر فيها كيف قد تبدو بطلات القصص الخيالية في هذه الأيام مع التعديدلات التي تتواءم مع الظروف الحالية.
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