الذكاء الاصطناعي يكشف كيف ستبدو بطلات القصص الخيالية هذه الأيام

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:23 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير : الوقوف ضد روسيا جعل اليمين المتطرف يفوز في الجولة الأولى
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
08:17 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
08:46 GMT
14 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
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كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
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25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
12:30 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20240702/الذكاء-الاصطناعي-يكشف-كيف-ستبدو-بطلات-القصص-الخيالية-هذه-الأيام-1090305386.html
الذكاء الاصطناعي يكشف كيف ستبدو بطلات القصص الخيالية هذه الأيام
الذكاء الاصطناعي يكشف كيف ستبدو بطلات القصص الخيالية هذه الأيام
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صورا من تصميم الذكاء الاصطناعي تظهر فيها كيف قد تبدو بطلات القصص الخيالية في هذه الأيام مع التعديدلات التي تتواءم مع الظروف... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور

الذكاء الاصطناعي يكشف كيف ستبدو بطلات القصص الخيالية هذه الأيام

09:09 GMT 02.07.2024
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صورا من تصميم الذكاء الاصطناعي تظهر فيها كيف قد تبدو بطلات القصص الخيالية في هذه الأيام مع التعديدلات التي تتواءم مع الظروف الحالية.
© Photo / AI generated

فاسيليسا الجميلة في مدينة موسكو

فاسيليسا الجميلة في مدينة موسكو - سبوتنيك عربي
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© Photo / AI generated

فاسيليسا الجميلة في مدينة موسكو

© Photo / AI generated

أرييل تتحدث على الهاتف الخليوي

أرييل تتحدث على الهاتف الخليوي - سبوتنيك عربي
2/8
© Photo / AI generated

أرييل تتحدث على الهاتف الخليوي

© Photo / AI generated

مولان ضابطة شرطة في بكين

مولان ضابطة شرطة في بكين - سبوتنيك عربي
3/8
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مولان ضابطة شرطة في بكين

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سنو وايت في السوبر ماركت

سنو وايت في السوبر ماركت - سبوتنيك عربي
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سنو وايت في السوبر ماركت

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الأميرة بيل تعمل على جهاز كمبيوتر محمول

الأميرة بيل تعمل على جهاز كمبيوتر محمول - سبوتنيك عربي
5/8
© Photo / AI generated

الأميرة بيل تعمل على جهاز كمبيوتر محمول

© Photo / AI generated

رابونتسيل في باريس

رابونتسيل في باريس - سبوتنيك عربي
6/8
© Photo / AI generated

رابونتسيل في باريس

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بوكاهونتاس في لوس أنجلوس

بوكاهونتاس في لوس أنجلوس - سبوتنيك عربي
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بوكاهونتاس في لوس أنجلوس

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سندريلا

سندريلا - سبوتنيك عربي
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Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:17 GMTЛюди проходят мимо разрушенного здания больницы Аль-Салам в Хан-Юнисе, после того, как Израиль вывел свои сухопутные войска из южного сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. خان يونس تحت القصف الإسرائيلي.. وارتقاء عدد من القتلى04:56 GMT
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