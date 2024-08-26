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الصين تنشئ معهدا للتحكم في الذكاء الاصطناعي
الصين تنشئ معهدا للتحكم في الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أنشاءت الصين معهد أبحاث لتوحيد الذكاء الاصطناعي، والذي ستشمل مهامه منع المخاطر في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها. 26.08.2024, سبوتنيك عربي
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وبحسب المنشور الذي نشرته صحيفة "شينجينغ باو" الصينية، فإن "معهد بكين لأبحاث توحيد الذكاء الاصطناعي سيجري بحثًا حول توحيد التقنيات المتقدمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وحالات الاستخدام والوقاية من المخاطر".ويذكر أن المعهد سيكون موجودا في منطقة التنمية التقنية والاقتصادية في العاصمة في منطقة ييتشوانغ. وقد تم توقيت افتتاحه ليتزامن مع المؤتمر العالمي للروبوتات الذي عقد في بكين، الأسبوع الماضي.ويشار إلى أن مهمة المعهد هي ضمان سلامة وموثوقية وإمكانية التحكم في الذكاء الاصطناعي. وللقيام بذلك، سيقومون بدراسة المخاطر المحتملة التي يشكلها الذكاء الاصطناعي على المجتمع، ومبادئه الأخلاقية وإمكانية الوصول إلى البيانات. وسيركز المعهد أيضًا على تطوير سيناريوهات مرجعية ومعايير صناعية لتطبيق وترويج المنتجات والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي.وفي وقت سابق، أجرت السلطات الصينية اختبارات على شركات التكنولوجيا الكبرى، لتحليل كيفية إجابة نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على مجموعة من الأسئلة الحساسة، بما في ذلك في مجال السياسة، للتأكد من أن تقنياتها "تجسد القيم الاشتراكية الأساسية".دراسة تكشف عن قدرة "خارقة" للذكاء الاصطناعي بمجرد معاينة اللسان"في عيدهن"... مضيفات طيران المستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي
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العالم, الصين, أخبار الذكاء الاصطناعي, تكنولوجيا, تكنولوجيا رقمية, أخبار تكنولوجيا
العالم, الصين, أخبار الذكاء الاصطناعي, تكنولوجيا, تكنولوجيا رقمية, أخبار تكنولوجيا
الصين تنشئ معهدا للتحكم في الذكاء الاصطناعي
أنشاءت الصين معهد أبحاث لتوحيد الذكاء الاصطناعي، والذي ستشمل مهامه منع المخاطر في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها.
وبحسب المنشور الذي نشرته صحيفة "شينجينغ باو" الصينية، فإن "معهد بكين لأبحاث توحيد الذكاء الاصطناعي سيجري بحثًا حول توحيد التقنيات المتقدمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وحالات الاستخدام والوقاية من المخاطر".
ويذكر أن المعهد سيكون موجودا في منطقة التنمية التقنية والاقتصادية في العاصمة في منطقة ييتشوانغ. وقد تم توقيت افتتاحه ليتزامن مع المؤتمر العالمي للروبوتات الذي عقد في بكين، الأسبوع الماضي.
وقال جي شو، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في إدارة الدولة لشؤون الملكية الفكرية في جمهورية الصين الشعبية، في وقت سابق، إن الصين أصدرت، في عام 2023، 378 ألف براءة اختراع تتعلق بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يزيد بنسبة 40% عن عام 2022.
ويشار إلى أن مهمة المعهد هي ضمان سلامة وموثوقية وإمكانية التحكم في الذكاء الاصطناعي. وللقيام بذلك، سيقومون بدراسة المخاطر المحتملة التي يشكلها الذكاء الاصطناعي على المجتمع، ومبادئه الأخلاقية وإمكانية الوصول إلى البيانات.
وسيركز المعهد أيضًا على تطوير سيناريوهات مرجعية ومعايير صناعية لتطبيق وترويج المنتجات والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي.
وفي وقت سابق، أجرت السلطات الصينية اختبارات على شركات التكنولوجيا الكبرى، لتحليل كيفية إجابة نماذج الذكاء الاصطناعي
الخاصة بها على مجموعة من الأسئلة الحساسة، بما في ذلك في مجال السياسة، للتأكد من أن تقنياتها "تجسد القيم الاشتراكية الأساسية".