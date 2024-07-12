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"في عيديهن"... مضيفات طيران المستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي
"في عيديهن"... مضيفات طيران المستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
يحتفل مضيفو الطيران في العالم بعيدهم في كل عام بتاريخ 12 يوليو/ تموز، تحت مسمى "يوم مضيفي الطيران المدني العالمي"، ومن هذا المنطلق قام فريق "سبوتنيك" بتجهيز... 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T07:50+0000
2024-07-12T07:50+0000
2024-07-12T13:07+0000
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фото, صور
"في عيديهن"... مضيفات طيران المستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي 07:50 GMT 12.07.2024 (تم التحديث: 13:07 GMT 12.07.2024)
يحتفل مضيفو الطيران في العالم بعيدهم في كل عام بتاريخ 12 يوليو/ تموز، تحت مسمى "يوم مضيفي الطيران المدني العالمي"، ومن هذا المنطلق قام فريق "سبوتنيك" بتجهيز مجموعة من الصور لمضيفات الطيران في العالم من خلال عيون الذكاء الاصطناعي.
© Photo / AI generated
مضيفة طيران عربية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"
مضيفة طيران عربية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"
© Photo / AI generated
مضيفة طيران إسبانية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"
مضيفة طيران إسبانية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"
© Photo / AI generated
مضيفة طيران إيرانية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"
مضيفة طيران إيرانية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"
© Photo / AI generated
مضيفة طيران روسية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"
مضيفة طيران روسية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"
© Photo / AI generated
مضيفة طيران أفريقية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"
مضيفة طيران أفريقية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"
© Photo / AI generated
مضيفة طيران صينية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"
مضيفة طيران صينية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"
© Photo / AI generated
مضيفة طيران صربية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"
مضيفة طيران صربية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"
© Photo / AI generated
مضيفة طيران يابانية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"
مضيفة طيران يابانية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"
© Photo / AI generated
مضيفة طيران هندية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"
مضيفة طيران هندية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"
© Photo / AI generated
مضيفة طيران تركية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"
مضيفة طيران تركية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"