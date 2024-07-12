"في عيديهن"... مضيفات طيران المستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي

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الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:18 GMT
23 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التسويات بالعملات الوطنية داخل بريكس للتخلص من هيمنة الدولار
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
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حصاد الأسبوع
خبير: الناتو يؤهل أوكرانيا لتكون خادمة وفية للهيمنة الأمريكية
16:03 GMT
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الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
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المكملات الغذائية لكمال الأجسام ووهم الجسم المثالي
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19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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كواليس السينما
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
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صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240712/1090733159.html
"في عيديهن"... مضيفات طيران المستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي
"في عيديهن"... مضيفات طيران المستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
يحتفل مضيفو الطيران في العالم بعيدهم في كل عام بتاريخ 12 يوليو/ تموز، تحت مسمى "يوم مضيفي الطيران المدني العالمي"، ومن هذا المنطلق قام فريق "سبوتنيك" بتجهيز... 12.07.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

"في عيديهن"... مضيفات طيران المستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي

07:50 GMT 12.07.2024 (تم التحديث: 13:07 GMT 12.07.2024)
تابعنا عبر
يحتفل مضيفو الطيران في العالم بعيدهم في كل عام بتاريخ 12 يوليو/ تموز، تحت مسمى "يوم مضيفي الطيران المدني العالمي"، ومن هذا المنطلق قام فريق "سبوتنيك" بتجهيز مجموعة من الصور لمضيفات الطيران في العالم من خلال عيون الذكاء الاصطناعي.
© Photo / AI generated

مضيفة طيران عربية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"

مضيفة طيران عربية، في المستقبل، بـ&quot;عيون الذكاء الاصطناعي&quot; - سبوتنيك عربي
1/10
© Photo / AI generated

مضيفة طيران عربية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"

© Photo / AI generated

مضيفة طيران إسبانية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"

مضيفة طيران إسبانية، في المستقبل، بـ&quot;عيون الذكاء الاصطناعي&quot; - سبوتنيك عربي
2/10
© Photo / AI generated

مضيفة طيران إسبانية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"

© Photo / AI generated

مضيفة طيران إيرانية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"

مضيفة طيران إيرانية، في المستقبل، بـ&quot;عيون الذكاء الاصطناعي&quot; - سبوتنيك عربي
3/10
© Photo / AI generated

مضيفة طيران إيرانية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"

© Photo / AI generated

مضيفة طيران روسية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"

مضيفة طيران روسية، في المستقبل، بـ&quot;عيون الذكاء الاصطناعي&quot; - سبوتنيك عربي
4/10
© Photo / AI generated

مضيفة طيران روسية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"

© Photo / AI generated

مضيفة طيران أفريقية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"

مضيفة طيران أفريقية، في المستقبل، بـ&quot;عيون الذكاء الاصطناعي&quot; - سبوتنيك عربي
5/10
© Photo / AI generated

مضيفة طيران أفريقية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"

© Photo / AI generated

مضيفة طيران صينية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"

مضيفة طيران صينية، في المستقبل، بـ&quot;عيون الذكاء الاصطناعي&quot; - سبوتنيك عربي
6/10
© Photo / AI generated

مضيفة طيران صينية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"

© Photo / AI generated

مضيفة طيران صربية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"

مضيفة طيران صربية، في المستقبل، بـ&quot;عيون الذكاء الاصطناعي&quot; - سبوتنيك عربي
7/10
© Photo / AI generated

مضيفة طيران صربية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"

© Photo / AI generated

مضيفة طيران يابانية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"

مضيفة طيران يابانية، في المستقبل، بـ&quot;عيون الذكاء الاصطناعي&quot; - سبوتنيك عربي
8/10
© Photo / AI generated

مضيفة طيران يابانية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"

© Photo / AI generated

مضيفة طيران هندية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"

مضيفة طيران هندية، في المستقبل، بـ&quot;عيون الذكاء الاصطناعي&quot; - سبوتنيك عربي
9/10
© Photo / AI generated

مضيفة طيران هندية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"

© Photo / AI generated

مضيفة طيران تركية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"

مضيفة طيران تركية، في المستقبل، بـ&quot;عيون الذكاء الاصطناعي&quot; - سبوتنيك عربي
10/10
© Photo / AI generated

مضيفة طيران تركية، في المستقبل، بـ"عيون الذكاء الاصطناعي"

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