"في عيديهن"... مضيفات طيران المستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي

يحتفل مضيفو الطيران في العالم بعيدهم في كل عام بتاريخ 12 يوليو/ تموز، تحت مسمى "يوم مضيفي الطيران المدني العالمي"، ومن هذا المنطلق قام فريق "سبوتنيك" بتجهيز مجموعة من الصور لمضيفات الطيران في العالم من خلال عيون الذكاء الاصطناعي.