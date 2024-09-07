https://sarabic.ae/20240907/حركة-نقوم-بها-يوميا-تزيد-من-خطر-الإصابة-بألزهايمر-1092486492.html

حركة نقوم بها يوميا تزيد من خطر الإصابة بألزهايمر

حركة نقوم بها يوميا تزيد من خطر الإصابة بألزهايمر

سبوتنيك عربي

ّأكدت دراسة جديدة بأن العبث بالأنف (وضع الإصبع به) قد يزيد ذلك من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر. 07.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-07T13:42+0000

2024-09-07T13:42+0000

2024-09-07T13:42+0000

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وأشارت الدراسة إلى أن الجراثيم التي تنتقل من الأصابع إلى الأنف قد تنتقل إلى المخ وتسبب التهابات، ويمكن أن تؤدي هذه الالتهابات إلى إتلاف خلايا المخ بمرور الوقت، ما قد يسهم في الإصابة بمرض ألزهايمر.واستشهدت الدراسة بـ 10 دراسات سابقة، بما في ذلك واحدة أجريت في عام 2022 بدعم مالي من المعاهد الوطنية البريطانية للصحة، والتي تؤكد وجود صلة محتملة بين العبث بالأنف ومرض ألزهايمر.وكتب الباحثون في دراستهم التي نشرت في "المجلة الأمريكية للعلوم الطبية": "تشير هذه الدراسة والأبحاث التي قمنا بمراجعتها إلى أن العبث بالأنف هو عامل خطر كبير يسهم في تطور مرض ألزهايمر".ومرض ألزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعاً، ويصيب ما يزيد على 55 مليون شخص حول العالم، وفقاً لبيانات المنظمة الدولية لمرض ألزهايمر.علماء روس ينتجون أرانب معدلة وراثيا تقدم فوائد للبشر مثل الحليب5 أسباب علاجية تجعلك تحتسي القهوة يوميا

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