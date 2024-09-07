https://sarabic.ae/20240907/حركة-نقوم-بها-يوميا-تزيد-من-خطر-الإصابة-بألزهايمر-1092486492.html
حركة نقوم بها يوميا تزيد من خطر الإصابة بألزهايمر
حركة نقوم بها يوميا تزيد من خطر الإصابة بألزهايمر
سبوتنيك عربي
ّأكدت دراسة جديدة بأن العبث بالأنف (وضع الإصبع به) قد يزيد ذلك من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T13:42+0000
2024-09-07T13:42+0000
2024-09-07T13:42+0000
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وأشارت الدراسة إلى أن الجراثيم التي تنتقل من الأصابع إلى الأنف قد تنتقل إلى المخ وتسبب التهابات، ويمكن أن تؤدي هذه الالتهابات إلى إتلاف خلايا المخ بمرور الوقت، ما قد يسهم في الإصابة بمرض ألزهايمر.واستشهدت الدراسة بـ 10 دراسات سابقة، بما في ذلك واحدة أجريت في عام 2022 بدعم مالي من المعاهد الوطنية البريطانية للصحة، والتي تؤكد وجود صلة محتملة بين العبث بالأنف ومرض ألزهايمر.وكتب الباحثون في دراستهم التي نشرت في "المجلة الأمريكية للعلوم الطبية": "تشير هذه الدراسة والأبحاث التي قمنا بمراجعتها إلى أن العبث بالأنف هو عامل خطر كبير يسهم في تطور مرض ألزهايمر".ومرض ألزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعاً، ويصيب ما يزيد على 55 مليون شخص حول العالم، وفقاً لبيانات المنظمة الدولية لمرض ألزهايمر.علماء روس ينتجون أرانب معدلة وراثيا تقدم فوائد للبشر مثل الحليب5 أسباب علاجية تجعلك تحتسي القهوة يوميا
https://sarabic.ae/20240831/عالم-روسي-يكشف-طريقة-فعالة-وبسيطة-لتجنب-الزهايمر-1092265287.html
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منوعات, الصحة
حركة نقوم بها يوميا تزيد من خطر الإصابة بألزهايمر
ّأكدت دراسة جديدة بأن العبث بالأنف (وضع الإصبع به) قد يزيد ذلك من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.
وأشارت الدراسة إلى أن الجراثيم التي تنتقل من الأصابع إلى الأنف قد تنتقل إلى المخ وتسبب التهابات، ويمكن أن تؤدي هذه الالتهابات إلى إتلاف خلايا المخ بمرور الوقت، ما قد يسهم في الإصابة بمرض ألزهايمر.
وأظهرت الدراسة أيضا أن العبث بالأنف يمكن أن يتلف أيضا بطانة الأنف، ما يسهل للكائنات الحية الدقيقة الضارة دخول مجرى الدم والتسبب في الالتهابات، ما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.
واستشهدت الدراسة بـ 10 دراسات سابقة، بما في ذلك واحدة أجريت في عام 2022 بدعم مالي من المعاهد الوطنية البريطانية للصحة، والتي تؤكد وجود صلة محتملة بين العبث بالأنف ومرض ألزهايمر.
وسلّط الباحثون الضوء على أن مسببات الأمراض مثل فيروس الهربس وفيروس كورونا والبكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي وفطريات داء المبيضات يمكن أن تنتقل على طول العصب الشمي، الذي يربط الأنف والدماغ. ويمكن أن تصل هذه المسببات المرضية إلى البصلة الشمية، وهي منطقة في الدماغ تشارك في الشم) وتسبب التهابات قد تسهم في تكوين لويحات الأميلويد، وهي سمة أساسية لمرض ألزهايمر.
وكتب الباحثون في دراستهم التي نشرت في "المجلة الأمريكية للعلوم الطبية": "تشير هذه الدراسة والأبحاث التي قمنا بمراجعتها إلى أن العبث بالأنف هو عامل خطر كبير يسهم في تطور مرض ألزهايمر".
وبالإضافة لمحاولة التخلص من هذه العادة الكريهة، نصح الباحثون بضرورة اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل غسل اليدين بانتظام، للحد من المخاطر المرتبطة بهذه العادة.
ومرض ألزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعاً، ويصيب ما يزيد على 55 مليون شخص حول العالم، وفقاً لبيانات المنظمة الدولية لمرض ألزهايمر.