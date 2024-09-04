علماء روس يحققون خطوة مهمة لتسريع برامج المعالجات الجديدة الحاسوبية

عربي
بوتين يشارك في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع في فلاديفوستوك الروسية... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:47 GMT
13 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع إنشاء الإمارات لمنظومة مالية للتبادل بالعملات الوطنية مع "بريكس"
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة.. هل تتجه إدارة بايدن لمعاقبة نتنياهو لإفشاله صفقة تبادل الأسرى؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240904/علماء-روس-يحققون-خطوة-مهمة-لتسريع-برامج-المعالجات-الجديدة-الحاسوبية--1092376560.html
علماء روس يحققون خطوة مهمة لتسريع برامج المعالجات الجديدة الحاسوبية
علماء روس يحققون خطوة مهمة لتسريع برامج المعالجات الجديدة الحاسوبية
سبوتنيك عربي
تمكن علماء روس من جامعة نيجني نوفغورود الحكومية في روسيا، من زيادة سرعة تنفيذ خوارزميات بعض البرامج بنسبة عشرة بالمئة. ووفقا لهم، فإن الأساليب الجديدة لزيادة... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T08:16+0000
2024-09-04T08:16+0000
مجتمع
علوم
الرياضيات
خوارزميات
حاسوب
الحاسوب
معالجة
برمجية
برمجيات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104506/03/1045060342_0:346:2803:1923_1920x0_80_0_0_2f873c4c1b11e06771093da477faa18c.jpg
ويعد المعالج الدقيق أحد العناصر الأساسية لأنظمة الحوسبة، إذ أنه يحدد إلى حد كبير مدى سرعة قيام الحاسوب بحل مشكلات معينة، ويقوم المعالج الدقيق بإجراء العمليات الحسابية والمنطقية ويتحكم في الحالة العامة للأنظمة الإلكترونية، ليس فقط في أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية، ولكن أيضًا في السيارات والأجهزة المنزلية.يقول علماء جامعة نيجني نوفغورود الحكومية أنه يوجد حاليًا نوعان من بنيات المعالجات الدقيقة، وإن هذه البنيات هي التي تحدد قدراتها في معالجة البيانات والتعليمات المخزنة في الذاكرة، وإدخالها في السجلات الداخلية وتنفيذ عمليات معينة.إن ما يسمى بنوع "سي أي إس سي" من المعالجات الدقيقة قادر على معالجة الأوامر المعقدة من مجموعة العمليات الدقيقة، التي يمكن تكرارها مرات عدة. هذا المبدأ يجعل التعليمات البرمجية أكثر إحكاما، ولكنه يزيد من وقت تنفيذ الأوامر، على العكس من ذلك، فإن نوع "آر أي إس سي" قادر على تنفيذ سلسلة من العمليات البدائية بسرعة، لكن الكود الخاص بهذه المعالجات الدقيقة يستهلك المزيد من الذاكرة.إن بنية المعالجات الدقيقة "آر أي إس سي - في"، التي يعمل بها متخصصو جامعة نيجني نوفغورود مفتوحة ومجانية، ويتم تصميم المعالجات المعتمدة على هذه البنية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين وروسيا. المعالجات ذات إنتاج ضخم ومناسبة للبحث العلمي والاستخدام العملي ومتاحة بالفعل في السوق.وأوضح ميروف أنه مع الحسابات المتجهة، أثناء تنفيذ تعليمات واحدة، يقوم المعالج الدقيق بنفس العملية بالتوازي على عدة "أجزاء" من البيانات، والتي يمكن أن تسرع العمليات الحسابية بشكل كبير.وأكد ميروف أنه "باستخدام الهاتف الذكي، نتوقع أن يتم تنفيذ جميع العمليات بسرعة كبيرة، دون توقف أو تجميد، وفي الوقت نفسه، أصبحت المهام التي نعهد بها إلى الأجهزة المحمولة أكثر تعقيدًا، لذلك يحاول مطورو البرامج كتابة البرامج بطريقة تحقق أقصى استفادة من قدرات المعالج والنظام الفرعي للذاكرة، بحيث تعمل في النهاية بسرعة. وهناك أمل في أن نرى معالجات (أر أي إس سي - في)، قريبًا في الأجهزة المحمولة وأجهزة الخادم".وبحسب المقال المنشور في مجلة "لوباتشيفسكي" العلمية للرياضيات، فإن هذه الأساليب ستتيح زيادة سرعة تنفيذ خوارزميات بعض البرامج بنسبة عشرة بالمئة وستساعد في حل العديد من المشاكل العلمية والتطبيقية.أول مريض يخضع لزرع شريحة دماغ تابعة لإيلون ماسك يكشف لـ"سبوتنيك" التغيرات التي طرأت عليهعلماء يصنعون روبوتا يمتلك "دماغا بشريا"... صور
https://sarabic.ae/20240621/روسيا-تخطط-لبناء-حاسوب-كمي-بسعة-أكثر-من-100-كيوبِت-بحلول-عام-2030-1090024867.html
https://sarabic.ae/20240611/ربط-16-دماغا-بشريا-صغيرا-لإنشاء-حاسوب-حيوي-صور-وفيديو--1089753808.html
https://sarabic.ae/20240223/روسيا-تعمل-على-تصنيع-حاسوب-عملاق-في-ساراتوف-1086333281.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104506/03/1045060342_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_17dc0029ff3f5e3cf6548eab3f3bccbf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الرياضيات, خوارزميات, حاسوب, الحاسوب, معالجة, برمجية, برمجيات
علوم, الرياضيات, خوارزميات, حاسوب, الحاسوب, معالجة, برمجية, برمجيات

علماء روس يحققون خطوة مهمة لتسريع برامج المعالجات الجديدة الحاسوبية

08:16 GMT 04.09.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصوربرمجة
برمجة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تمكن علماء روس من جامعة نيجني نوفغورود الحكومية في روسيا، من زيادة سرعة تنفيذ خوارزميات بعض البرامج بنسبة عشرة بالمئة. ووفقا لهم، فإن الأساليب الجديدة لزيادة أداء الحوسبة ستساعد في حل العديد من المشاكل العلمية والتطبيقية.
ويعد المعالج الدقيق أحد العناصر الأساسية لأنظمة الحوسبة، إذ أنه يحدد إلى حد كبير مدى سرعة قيام الحاسوب بحل مشكلات معينة، ويقوم المعالج الدقيق بإجراء العمليات الحسابية والمنطقية ويتحكم في الحالة العامة للأنظمة الإلكترونية، ليس فقط في أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية، ولكن أيضًا في السيارات والأجهزة المنزلية.
يقول علماء جامعة نيجني نوفغورود الحكومية أنه يوجد حاليًا نوعان من بنيات المعالجات الدقيقة، وإن هذه البنيات هي التي تحدد قدراتها في معالجة البيانات والتعليمات المخزنة في الذاكرة، وإدخالها في السجلات الداخلية وتنفيذ عمليات معينة.
إن ما يسمى بنوع "سي أي إس سي" من المعالجات الدقيقة قادر على معالجة الأوامر المعقدة من مجموعة العمليات الدقيقة، التي يمكن تكرارها مرات عدة. هذا المبدأ يجعل التعليمات البرمجية أكثر إحكاما، ولكنه يزيد من وقت تنفيذ الأوامر، على العكس من ذلك، فإن نوع "آر أي إس سي" قادر على تنفيذ سلسلة من العمليات البدائية بسرعة، لكن الكود الخاص بهذه المعالجات الدقيقة يستهلك المزيد من الذاكرة.
كمبيوتر خارق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
روسيا تخطط لبناء حاسوب كمي بسعة أكثر من 100 كيوبت بحلول عام 2030
21 يونيو, 03:46 GMT
إن بنية المعالجات الدقيقة "آر أي إس سي - في"، التي يعمل بها متخصصو جامعة نيجني نوفغورود مفتوحة ومجانية، ويتم تصميم المعالجات المعتمدة على هذه البنية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين وروسيا. المعالجات ذات إنتاج ضخم ومناسبة للبحث العلمي والاستخدام العملي ومتاحة بالفعل في السوق.

واقترح المتخصصون في جامعة لوباتشيفسكي طريقة للاستخدام الرشيد لموارد المعالجات الدقيقة (أر أي إس سي - في)، والتي تسمح لك بتسريع تنفيذ بعض خوارزميات مكتبة "أوبن- سي في"على أساس "رؤية الحاسب" للروبوتات، والطب والتصوير الفوتوغرافي المتنقل و تطوير الطيارين الآليين.

أدمغة حاسوبية حية مربوطة معا لانشاء حاسوب حيوي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
مجتمع
ربط 16 "دماغا بشريا صغيرا" لإنشاء حاسوب حيوي... صور وفيديو
11 يونيو, 14:10 GMT

يقول جوزيف ميروف، رئيس قسم الحوسبة عالية الأداء وبرمجة الأنظمة في معهد تكنولوجيا المعلومات والرياضيات والميكانيكا بجامعة نيجني نوفغورود، وأحد مؤلفي الدراسة: "لقد وجدنا طريقة لاستخدام موارد الحوسبة المتجهة بطريقة عقلانية وتسريع بعض الخوارزميات من مكتبة "أوبن-سي في" بعشرة بالمئة".

وأوضح ميروف أنه مع الحسابات المتجهة، أثناء تنفيذ تعليمات واحدة، يقوم المعالج الدقيق بنفس العملية بالتوازي على عدة "أجزاء" من البيانات، والتي يمكن أن تسرع العمليات الحسابية بشكل كبير.
أجهزة حاسوب مزودة بنظام ويندوز 10 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
روسيا تعمل على تصنيع حاسوب عملاق في ساراتوف
23 فبراير, 09:34 GMT
وأكد ميروف أنه "باستخدام الهاتف الذكي، نتوقع أن يتم تنفيذ جميع العمليات بسرعة كبيرة، دون توقف أو تجميد، وفي الوقت نفسه، أصبحت المهام التي نعهد بها إلى الأجهزة المحمولة أكثر تعقيدًا، لذلك يحاول مطورو البرامج كتابة البرامج بطريقة تحقق أقصى استفادة من قدرات المعالج والنظام الفرعي للذاكرة، بحيث تعمل في النهاية بسرعة. وهناك أمل في أن نرى معالجات (أر أي إس سي - في)، قريبًا في الأجهزة المحمولة وأجهزة الخادم".
وبحسب المقال المنشور في مجلة "لوباتشيفسكي" العلمية للرياضيات، فإن هذه الأساليب ستتيح زيادة سرعة تنفيذ خوارزميات بعض البرامج بنسبة عشرة بالمئة وستساعد في حل العديد من المشاكل العلمية والتطبيقية.
أول مريض يخضع لزرع شريحة دماغ تابعة لإيلون ماسك يكشف لـ"سبوتنيك" التغيرات التي طرأت عليه
علماء يصنعون روبوتا يمتلك "دماغا بشريا"... صور
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بن غفير يطالب بقطع الكهرباء والوقود عن غزة06:53 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала