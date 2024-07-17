https://sarabic.ae/20240717/علماء-روس-يطورون-طريقة-حاسوبية-لـتحسين-الصحة-البدنية--1090867434.html

علماء روس يطورون طريقة حاسوبية لـ"تحسين الصحة البدنية"

علماء روس يطورون طريقة حاسوبية لـ"تحسين الصحة البدنية"

سبوتنيك عربي

قام علماء من جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية التربوية، في روسيا، بتطوير طريقة جديدة للتربية البدنية، لتحسين الصحة، بناءً على استخدام رؤية الكمبيوتر والتحليل الفردي... 17.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-17T05:35+0000

2024-07-17T05:35+0000

2024-07-17T05:35+0000

مجتمع

رياضة

الصحة

علوم

علماء روس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/18/1083444479_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_00251018524a0d9c3be0609ed5ca4492.jpg

يقول باحثون في جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية التربوية، إنه لكي تعود التمارين البدنية بالنفع على الناس، من الضروري إتقان أسلوبها بعناية، واختيار الجرعة وتسلسل التمارين في البرنامج التدريبي.ووفقا لهم، في الممارسة التربوية الحديثة لا توجد مناهج تعتمد على تحسين حركات الطلاب تحت سيطرة تكنولوجيا الكمبيوتر، فضلا عن الأساليب المناسبة لكمية التمارين البدنية وفقا للخصائص الفردية للجسم.قام الباحثون بتطوير طريقة جديدة للتربية البدنية، لتحسين الصحة، بناءً على تكنولوجيا الكمبيوتر والتحليل الفردي للأفعال الحركية. أولاً، يقوم برنامج كمبيوتر بتحليل الحركات البشرية وتقييم خصائصها الحركية والحمل الواقع على المفاصل. ثم، بناء على هذه البيانات، يتم تحديد التمارين وتسلسلها وشدتها. في هذه الحالة، تأخذ هذه التقنية في الاعتبار ليس فقط مستوى استعداد الشخص، ولكن أيضًا خصائص اللياقة البدنية.ووفقا للدراسة، تستخدم الطريقة المطورة تكنولوجيا جديدة في مجال العلاج الطبيعي لأول مرة. على عكس تقنيات الرؤية الحاسوبية الحالية التي تركز على تحليل الحركات في التمارين الرياضية (بشكل رئيسي في التخصصات التي تتطلب سعة ودقة عالية في التقنية)، وبالتالي، فإن هذه الطريقة مناسبة للأشخاص في أي مستوى من التدريب، ويمكن استخدامها في برامج التربية البدنية لتحسين الصحة. بالإضافة إلى ذلك، لأول مرة، يُحدد الحمل على النقاط الرئيسية للجسم عند أداء التمارين البدنية، وهو أمر ضروري.يقول كونستانتين غومين، نائب عميد كلية الثقافة البدنية للشؤون الأكاديمية في جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية التربوية، إن هذه الطريقة ستساعد على تحسين فصول التربية البدنية الترفيهية.استخدم العلماء في عملهم طريقة التخطيط الكهربائي للعضلات، والتي تحدد النشاط الكهربي الحيوي للعضلات أثناء العمل الحركي، وتقيّم ديناميكية الدم في الجسم أثناء الفصول الدراسية، وتحدد الأداء العقلي للأطفال بعد ممارسة النشاط البدني.وبحسب الدراسة، فإن هذه الطريقة ستوفر أقصى استفادة من التمارين، وتقلل بشكل كبير من خطر الإصابة. ومن المقرر أن يتم التنفيذ التجريبي للمنهجية المطورة في سبتمبر/أيلول المقبل، بمشاركة المنظمات التعليمية في مقاطعة نوفوسيبيرسك، وإقليم كراسنويارسك، وجمهورية ألتاي.أرقام استثنائية لجوهرة إسبانيا لامين يامال في بطولة "يورو 2024"رسميا... ريال مدريد يعلن موعد تقديم كيليان مبابي

https://sarabic.ae/20240611/دراسة-هامة-تكشف-الرابط-بين-التمارين-الرياضية-وضغط-الدم-1089733980.html

https://sarabic.ae/20240614/أول-رياضية-روسية-تفوز-ببطولة-الوثب-العالي-الماليزية-تحت-العلم-الروسي-1089871368.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, الصحة, علوم, علماء روس