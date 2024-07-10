https://sarabic.ae/20240710/رسميا-ريال-مدريد-يعلن-موعد-تقديم-كيليان-مبابي-1090668748.html
رسميا... ريال مدريد يعلن موعد تقديم كيليان مبابي
رسميا... ريال مدريد يعلن موعد تقديم كيليان مبابي
سبوتنيك عربي
أعلن نادي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني لكرة القدم، عن موعد تقديم نجمه الجديد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي. 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T15:09+0000
2024-07-10T15:09+0000
2024-07-10T15:09+0000
مجتمع
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
كيليان مبابي
أخبار كرة القدم
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/03/1089479274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ccc38137f9ddeecd3049c8b62c4f3fc.jpg
وقال ريال مدريد في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيقدم مبابي يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 16 يوليو/تموز، على ملعب سانتياغو برنابيو.ومن المقرر أن يبدأ حفل تقديم مبابي في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت إسبانيا (الـ 10 صباحا بتوقيت غرينتش).وأوضح ريال مدريد في بيانه أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، سيستقبل المهاجم الفرنسي في المدينة الرياضية قبل حضور حفل توقيع العقد لمدة 5 مواسم مقبلة.وبعد التقديم، سيتحدث كيليان مبابي إلى وسائل الإعلام في غرفة الصحافة بملعب سانتياغو برنابيو.وفي بيان آخر، أعلن الملكي أن مبابي سيرتدي القميص رقم 9 مع الفريق.ويأتي إعلان ريال مدريد عن موعد تقديم مبابي بعد يوم واحد من خروجه مع منتخب فرنسا من نصف نهائي بطولة يورو 2024 بالخسارة (1-2) أمام إسبانيا.وكان ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق عن تعاقده مع مبابي عقب انتهاء الموسم الماضي، وذلك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.
https://sarabic.ae/20240604/رونالدو-يرحب-بصفقة-مبابي-حان-دوري-لمشاهدتك-في-البرنابيو-1089489295.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/03/1089479274_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b28afb4e43b444614605e2ff7ee95fed.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, كيليان مبابي, أخبار كرة القدم, منوعات, الأخبار
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, كيليان مبابي, أخبار كرة القدم, منوعات, الأخبار
رسميا... ريال مدريد يعلن موعد تقديم كيليان مبابي
أعلن نادي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني لكرة القدم، عن موعد تقديم نجمه الجديد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.
وقال
ريال مدريد في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيقدم مبابي يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 16 يوليو/تموز، على ملعب سانتياغو برنابيو.
ومن المقرر أن يبدأ حفل تقديم مبابي في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت إسبانيا (الـ 10 صباحا بتوقيت غرينتش).
وأوضح ريال مدريد في بيانه أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد
، سيستقبل المهاجم الفرنسي في المدينة الرياضية قبل حضور حفل توقيع العقد لمدة 5 مواسم مقبلة.
وبعد التقديم، سيتحدث كيليان مبابي إلى وسائل الإعلام في غرفة الصحافة بملعب سانتياغو برنابيو.
وفي بيان آخر، أعلن الملكي أن مبابي سيرتدي القميص رقم 9 مع الفريق.
ويأتي إعلان ريال مدريد عن موعد تقديم مبابي بعد يوم واحد من خروجه مع منتخب فرنسا من نصف نهائي بطولة يورو 2024 بالخسارة (1-2) أمام إسبانيا.
وكان ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق عن تعاقده مع مبابي عقب انتهاء الموسم الماضي، وذلك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان
.