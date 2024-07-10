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https://sarabic.ae/20240710/رسميا-ريال-مدريد-يعلن-موعد-تقديم-كيليان-مبابي-1090668748.html
رسميا... ريال مدريد يعلن موعد تقديم كيليان مبابي
رسميا... ريال مدريد يعلن موعد تقديم كيليان مبابي
سبوتنيك عربي
أعلن نادي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني لكرة القدم، عن موعد تقديم نجمه الجديد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي. 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T15:09+0000
2024-07-10T15:09+0000
مجتمع
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
كيليان مبابي
أخبار كرة القدم
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الأخبار
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وقال ريال مدريد في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيقدم مبابي يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 16 يوليو/تموز، على ملعب سانتياغو برنابيو.ومن المقرر أن يبدأ حفل تقديم مبابي في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت إسبانيا (الـ 10 صباحا بتوقيت غرينتش).وأوضح ريال مدريد في بيانه أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، سيستقبل المهاجم الفرنسي في المدينة الرياضية قبل حضور حفل توقيع العقد لمدة 5 مواسم مقبلة.وبعد التقديم، سيتحدث كيليان مبابي إلى وسائل الإعلام في غرفة الصحافة بملعب سانتياغو برنابيو.وفي بيان آخر، أعلن الملكي أن مبابي سيرتدي القميص رقم 9 مع الفريق.ويأتي إعلان ريال مدريد عن موعد تقديم مبابي بعد يوم واحد من خروجه مع منتخب فرنسا من نصف نهائي بطولة يورو 2024 بالخسارة (1-2) أمام إسبانيا.وكان ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق عن تعاقده مع مبابي عقب انتهاء الموسم الماضي، وذلك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.
https://sarabic.ae/20240604/رونالدو-يرحب-بصفقة-مبابي-حان-دوري-لمشاهدتك-في-البرنابيو-1089489295.html
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رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, كيليان مبابي, أخبار كرة القدم, منوعات, الأخبار
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, كيليان مبابي, أخبار كرة القدم, منوعات, الأخبار

رسميا... ريال مدريد يعلن موعد تقديم كيليان مبابي

15:09 GMT 10.07.2024
© AFP 2023 / SARAH MEYSSONNIERريال مدريد يتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال مجاني
ريال مدريد يتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال مجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© AFP 2023 / SARAH MEYSSONNIER
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أعلن نادي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني لكرة القدم، عن موعد تقديم نجمه الجديد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.
وقال ريال مدريد في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيقدم مبابي يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 16 يوليو/تموز، على ملعب سانتياغو برنابيو.
ومن المقرر أن يبدأ حفل تقديم مبابي في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت إسبانيا (الـ 10 صباحا بتوقيت غرينتش).
وأوضح ريال مدريد في بيانه أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، سيستقبل المهاجم الفرنسي في المدينة الرياضية قبل حضور حفل توقيع العقد لمدة 5 مواسم مقبلة.
وبعد التقديم، سيتحدث كيليان مبابي إلى وسائل الإعلام في غرفة الصحافة بملعب سانتياغو برنابيو.
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وفي بيان آخر، أعلن الملكي أن مبابي سيرتدي القميص رقم 9 مع الفريق.
ويأتي إعلان ريال مدريد عن موعد تقديم مبابي بعد يوم واحد من خروجه مع منتخب فرنسا من نصف نهائي بطولة يورو 2024 بالخسارة (1-2) أمام إسبانيا.
وكان ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق عن تعاقده مع مبابي عقب انتهاء الموسم الماضي، وذلك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.
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