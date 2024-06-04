https://sarabic.ae/20240604/رونالدو-يرحب-بصفقة-مبابي-حان-دوري-لمشاهدتك-في-البرنابيو-1089489295.html

رونالدو يرحب بصفقة مبابي: حان دوري لمشاهدتك في البرنابيو

رونالدو يرحب بصفقة مبابي: حان دوري لمشاهدتك في البرنابيو

سبوتنيك عربي

احتفى البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الحالي، بانضمام كيليان مبابي إلى ناديه الأسبق ريال مدريد، مبديا حماسا لمشاهدة توهج المهاجم الفرنسي الجديد... 04.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-04T05:46+0000

2024-06-04T05:46+0000

2024-06-04T05:46+0000

مجتمع

كيليان مبابي

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

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وقال مبابي سابقا إن رونالدو هو مثله الأعلى منذ طفولته، والتقط صورة معه حين كان ناشئا أثناء زيارة إلى مقر نادي ريال مدريد.وعلق قائد البرتغال على هذه الصورة التي نشرها مبابي بالتزامن مع الإعلان الرسمي للصفقة قائلا: "الآن حان وقتي لمشاهدتك، متشوق لرؤيتك تتوهج في برنابيو".ووصل رونالدو إلى ريال مدريد في 2009 وكان يبلغ 24 عاما، أي أصغر بعام واحد من عمر مبابي الآن، وحطم أرقاما قياسية عديدة سيتطلع مبابي لمطاردتها بدءا من الموسم المقبل، أبرزها تسجيل 450 هدفا والفوز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات.وسيرتدي مبابي القميص رقم 9 الذي ارتداه رونالدو في بداية مشواره مع ريال قبل الانتقال للرقم 7 الأيقوني، لكن على الأرجح سيغير مبابي الرقم إلى 10 بعد رحيل لوكا مودريتش في المستقبل.وأعلن نادي ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء أمس الاثنين، تعاقده مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.وقال ريال مدريد، عبر موقعه على الإنترنت، إن "المهاجم كليان مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، وقع على عقد لمدة 5 أعوام، يمتد حتى عام 2029".وكان مبابي، قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان، عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، لينضم لصفوف ريال مدريد في صفقة مجانية.ومن المنتظر أن يتم تقديم مبابي إلى جماهير ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، بعد نهاية منافسات يورو 2024.يأتي هذا الإعلان بعد يومين من تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة رقم 15 في تاريخه، بالفوز على بوروسيا دورتموند (2-0).

https://sarabic.ae/20240603/ريال-مدريد-يعلن-تعاقده-مع-المهاجم-الفرنسي-كيليان-مبابي-1089479501.html

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كيليان مبابي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار نادي ريال مدريد, نادي باريس سان جيرمان, رياضة, منوعات