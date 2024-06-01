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ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه
ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه
سبوتنيك عربي
حصد ريال مدريد، مساء اليوم السبت، لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه بعد فوزه على بوروسيا دورتموند بنتيجة (2-0) في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي. 01.06.2024, سبوتنيك عربي
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أحرز هدفي ريال مدريد، داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 74 و83.خلال الشوط الأول، بدا فريق بوروسيا دورتموند أكثر استحواذا على الكرة، ولاحت له العديد من الفرص الخطيرة التي كاد أن يسجل منها الهدف الأول.استطاع حارس ريال مدريد كورتوا المحافظة على نظافة شباكه رغم الضغط العالي الذي شنه الفريق الألماني.انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ليدخل ريال مدريد بخطى ثابتة في الشوط الثاني ويبدأ البحث عن لقبه المفضل.في الشوط الثاني ترجم ريال مدريد إحدى الكرات الركنية إلى هدف عن طريق داني كارفاخال الذي استقبل عرضية توني كروس برأسية قوية سكنت الشباك.بعدها بـ 10 دقائق، استطاع فينيسيوس جونيور إحراز الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة من بلينجهام ترجمها إلى تصويبة على يسار حارس بوروسيا دورتموند.
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أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا, رياضة, فينيسيوس, كورتوا
أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا, رياضة, فينيسيوس, كورتوا

ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه

21:29 GMT 01.06.2024 (تم التحديث: 21:41 GMT 01.06.2024)
© AFP 2023 / INA FASSBENDERريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه
ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
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حصد ريال مدريد، مساء اليوم السبت، لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه بعد فوزه على بوروسيا دورتموند بنتيجة (2-0) في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.
أحرز هدفي ريال مدريد، داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 74 و83.
خلال الشوط الأول، بدا فريق بوروسيا دورتموند أكثر استحواذا على الكرة، ولاحت له العديد من الفرص الخطيرة التي كاد أن يسجل منها الهدف الأول.
استطاع حارس ريال مدريد كورتوا المحافظة على نظافة شباكه رغم الضغط العالي الذي شنه الفريق الألماني.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ليدخل ريال مدريد بخطى ثابتة في الشوط الثاني ويبدأ البحث عن لقبه المفضل.
في الشوط الثاني ترجم ريال مدريد إحدى الكرات الركنية إلى هدف عن طريق داني كارفاخال الذي استقبل عرضية توني كروس برأسية قوية سكنت الشباك.
بعدها بـ 10 دقائق، استطاع فينيسيوس جونيور إحراز الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة من بلينجهام ترجمها إلى تصويبة على يسار حارس بوروسيا دورتموند.
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