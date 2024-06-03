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https://sarabic.ae/20240603/ريال-مدريد-يعلن-تعاقده-مع-المهاجم-الفرنسي-كيليان-مبابي-1089479501.html
ريال مدريد يعلن تعاقده مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي
ريال مدريد يعلن تعاقده مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي
سبوتنيك عربي
أعلن نادي ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، تعاقده مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع باريس... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T17:54+0000
2024-06-03T17:54+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
نادي باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
رياضة
منوعات
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وقال ريال مدريد، عبر موقعه على الإنترنت، إن "المهاجم كليان مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، وقع على عقد لمدة 5 أعوام، يمتد حتى عام 2029".وكان مبابي، قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان، عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، لينضم لصفوف ريال مدريد في صفقة مجانية.ومن المنتظر أن يتم تقديم مبابي إلى جماهير ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، بعد نهاية منافسات يورو 2024.يأتي هذا الإعلان بعد يومين من تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة رقم 15 في تاريخه، بالفوز على بوروسيا دورتموند (2-0).
https://sarabic.ae/20240510/مبابي-يعلن-رحيله-عن-باريس-سان-جيرمان-رسميا-1088719773.html
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أخبار نادي ريال مدريد, نادي باريس سان جيرمان, كيليان مبابي, رياضة, منوعات
أخبار نادي ريال مدريد, نادي باريس سان جيرمان, كيليان مبابي, رياضة, منوعات

ريال مدريد يعلن تعاقده مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي

17:54 GMT 03.06.2024
© AFP 2023 / SARAH MEYSSONNIERريال مدريد يتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال مجاني
ريال مدريد يتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال مجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© AFP 2023 / SARAH MEYSSONNIER
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أعلن نادي ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، تعاقده مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.
وقال ريال مدريد، عبر موقعه على الإنترنت، إن "المهاجم كليان مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، وقع على عقد لمدة 5 أعوام، يمتد حتى عام 2029".
وكان مبابي، قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان، عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، لينضم لصفوف ريال مدريد في صفقة مجانية.
ومن المنتظر أن يتم تقديم مبابي إلى جماهير ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، بعد نهاية منافسات يورو 2024.
لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
مجتمع
مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان رسميا
10 مايو, 19:58 GMT
يأتي هذا الإعلان بعد يومين من تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة رقم 15 في تاريخه، بالفوز على بوروسيا دورتموند (2-0).
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