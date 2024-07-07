https://sarabic.ae/20240707/طبيب-يوضح-الأسباب-التي-تجعل-الإنسان-يشعر-بالإرهاق-البدني-السريع-1090559841.html
طبيب يوضح الأسباب التي تجعل الإنسان يشعر بالإرهاق البدني السريع
طبيب يوضح الأسباب التي تجعل الإنسان يشعر بالإرهاق البدني السريع
سبوتنيك عربي
أوضح دكتور العلوم الطبية في جامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية عن المشاكل التي يعاني منها الجسم، التي تؤدي بدورها إلى الإرهاق والتعب السريع والمنتظم. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T07:48+0000
2024-07-07T07:48+0000
2024-07-07T07:48+0000
مجتمع
علوم
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وقال الدكتور في العلوم الطبية، غريغوري فلاكس، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن مشاكل الجسم التي تؤدي إلى التعب السريع والمنتظم هو بسبب وجود نقص في الحديد، مضيفا بالقول: "كقاعدة عامة، مع شكاوى التعب، يلجأ الناس إلى طبيب أعصاب، ومع مزيد من الفحص، يمكن اكتشاف الأمراض في مجال أمراض القلب، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الرئة، وأمراض المسالك البولية، وأمراض الغدد الصماء، والأورام".وتابع الخبير فلاكس، بالقول إن "الفحص ودراسة نتائج الاختبار يمكن أن تجد السبب والطبيب فقط كفيل بتوصيف المشكلة والمرض". علماء يطورون أداة مجانية لعلاج الإرهاقوأشار الاختصاصي إلى أن التعب يعتبر رد فعل طبيعي تمامًا للجسم تجاه الحمل الزائد، حيث من المهم أن تأخذ قسطًا من الراحة، وأن تحصل على قسط كاف من النوم، وأن تضع الجهاز العصبي في وضع الراحة أثناء الإجازة.
https://sarabic.ae/20240630/خبير-يكشف-عن-الأطعمة-المناسبة-والخفيفة-على-جسم-الإنسان-خلال-الصيف-الحار-1090328022.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
طبيب يوضح الأسباب التي تجعل الإنسان يشعر بالإرهاق البدني السريع
أوضح دكتور العلوم الطبية في جامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية عن المشاكل التي يعاني منها الجسم، التي تؤدي بدورها إلى الإرهاق والتعب السريع والمنتظم.
وقال الدكتور في العلوم الطبية، غريغوري فلاكس، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن مشاكل الجسم التي تؤدي إلى التعب السريع والمنتظم هو بسبب وجود نقص في الحديد، مضيفا بالقول: "كقاعدة عامة، مع شكاوى التعب، يلجأ الناس إلى طبيب أعصاب، ومع مزيد من الفحص، يمكن اكتشاف الأمراض في مجال أمراض القلب، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الرئة، وأمراض المسالك البولية، وأمراض الغدد الصماء، والأورام".
وتابع الخبير فلاكس، بالقول إن "الفحص ودراسة نتائج الاختبار يمكن أن تجد السبب والطبيب فقط كفيل بتوصيف المشكلة والمرض".
وأشار الاختصاصي إلى أن التعب يعتبر رد فعل طبيعي تمامًا للجسم تجاه الحمل الزائد، حيث من المهم أن تأخذ قسطًا من الراحة، وأن تحصل على قسط كاف من النوم، وأن تضع الجهاز العصبي في وضع الراحة أثناء الإجازة.