طبيب يوضح الأسباب التي تجعل الإنسان يشعر بالإرهاق البدني السريع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
08:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:03 GMT
19 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:22 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: هناك فجوات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. بوتين: تنفيذ مبادرات السلام الروسية حول أوكرانيا سيسمح ببدء المفاوضات
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
08:56 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
09:30 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما والهيمنة
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
11:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:38 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240707/طبيب-يوضح-الأسباب-التي-تجعل-الإنسان-يشعر-بالإرهاق-البدني-السريع-1090559841.html
طبيب يوضح الأسباب التي تجعل الإنسان يشعر بالإرهاق البدني السريع
طبيب يوضح الأسباب التي تجعل الإنسان يشعر بالإرهاق البدني السريع
سبوتنيك عربي
أوضح دكتور العلوم الطبية في جامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية عن المشاكل التي يعاني منها الجسم، التي تؤدي بدورها إلى الإرهاق والتعب السريع والمنتظم. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T07:48+0000
2024-07-07T07:48+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103553/77/1035537704_0:59:1000:622_1920x0_80_0_0_936cf5194cbdee0bc4a1c09cd6f35fe9.jpg
وقال الدكتور في العلوم الطبية، غريغوري فلاكس، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن مشاكل الجسم التي تؤدي إلى التعب السريع والمنتظم هو بسبب وجود نقص في الحديد، مضيفا بالقول: "كقاعدة عامة، مع شكاوى التعب، يلجأ الناس إلى طبيب أعصاب، ومع مزيد من الفحص، يمكن اكتشاف الأمراض في مجال أمراض القلب، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الرئة، وأمراض المسالك البولية، وأمراض الغدد الصماء، والأورام".وتابع الخبير فلاكس، بالقول إن "الفحص ودراسة نتائج الاختبار يمكن أن تجد السبب والطبيب فقط كفيل بتوصيف المشكلة والمرض". علماء يطورون أداة مجانية لعلاج الإرهاقوأشار الاختصاصي إلى أن التعب يعتبر رد فعل طبيعي تمامًا للجسم تجاه الحمل الزائد، حيث من المهم أن تأخذ قسطًا من الراحة، وأن تحصل على قسط كاف من النوم، وأن تضع الجهاز العصبي في وضع الراحة أثناء الإجازة.
https://sarabic.ae/20240630/خبير-يكشف-عن-الأطعمة-المناسبة-والخفيفة-على-جسم-الإنسان-خلال-الصيف-الحار-1090328022.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103553/77/1035537704_46:0:954:681_1920x0_80_0_0_a94cd9728b42abfee920bf50e5ad7096.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

طبيب يوضح الأسباب التي تجعل الإنسان يشعر بالإرهاق البدني السريع

07:48 GMT 07.07.2024
© flickr.com / American Center for Biological Medicine / How hormone therapy can helpالإرهاق، التعب، الإجهاد
الإرهاق، التعب، الإجهاد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© flickr.com / American Center for Biological Medicine / How hormone therapy can help
تابعنا عبر
أوضح دكتور العلوم الطبية في جامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية عن المشاكل التي يعاني منها الجسم، التي تؤدي بدورها إلى الإرهاق والتعب السريع والمنتظم.
وقال الدكتور في العلوم الطبية، غريغوري فلاكس، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن مشاكل الجسم التي تؤدي إلى التعب السريع والمنتظم هو بسبب وجود نقص في الحديد، مضيفا بالقول: "كقاعدة عامة، مع شكاوى التعب، يلجأ الناس إلى طبيب أعصاب، ومع مزيد من الفحص، يمكن اكتشاف الأمراض في مجال أمراض القلب، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الرئة، وأمراض المسالك البولية، وأمراض الغدد الصماء، والأورام".
أطعمة غنية بفيتامين د - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير يكشف عن الأطعمة المناسبة والخفيفة على جسم الإنسان خلال الصيف الحار
30 يونيو, 07:37 GMT
وتابع الخبير فلاكس، بالقول إن "الفحص ودراسة نتائج الاختبار يمكن أن تجد السبب والطبيب فقط كفيل بتوصيف المشكلة والمرض".
علماء يطورون أداة مجانية لعلاج الإرهاق
وأشار الاختصاصي إلى أن التعب يعتبر رد فعل طبيعي تمامًا للجسم تجاه الحمل الزائد، حيث من المهم أن تأخذ قسطًا من الراحة، وأن تحصل على قسط كاف من النوم، وأن تضع الجهاز العصبي في وضع الراحة أثناء الإجازة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مظاهرات أمام منازل 18 وزيرا إسرائيليا تطالب بوقف الحرب07:07 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала