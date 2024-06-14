https://sarabic.ae/20240614/أول-رياضية-روسية-تفوز-ببطولة-الوثب-العالي-الماليزية-تحت-العلم-الروسي-1089871368.html
أول رياضية روسية تفوز ببطولة الوثب العالي الماليزية تحت العلم الروسي
أول رياضية روسية تفوز ببطولة الوثب العالي الماليزية تحت العلم الروسي
سبوتنيك عربي
فازت الروسية، ناتاليا سبيريدونوفا، اليوم الجمعة، ببطولة ماليزيا المفتوحة، تحت علم روسيا، وليس في وضع الحياد. 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T15:09+0000
2024-06-14T15:09+0000
2024-06-14T15:09+0000
مجتمع
رياضة
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أحدث خبر دخول ناتاليا سبيريدونوفا، في بطولة ماليزيا المفتوحة، تحت علم بلادها، وليس في وضع محايد، ضجة كبيرة على وسائل الإعلام.وكانت الرياضية الروسية قد فازت بالبطولة، حيث استطاعت القفز على ارتفاع 1.87 متر، ويذكر أن سبيريدونوفا فازت في بطولة روسيا الشتوية للوثب العالي.والجدير بالذكر أن الاتحاد العالمي لألعاب القوى، كما هو معروف، كان "يضر" بألعاب القوى الروسية على مدى السنوات العشر الماضية، ويمنعهم من المشاركة تحت علم بلادهم.ميسي يكشف سبب غيابه عن أولمبياد باريس مع الأرجنتيناللجنة الأولمبية الدولية تغير نتائج الألعاب الأولمبية لعام 1900
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
أول رياضية روسية تفوز ببطولة الوثب العالي الماليزية تحت العلم الروسي
فازت الروسية، ناتاليا سبيريدونوفا، اليوم الجمعة، ببطولة ماليزيا المفتوحة، تحت علم روسيا، وليس في وضع الحياد.
أحدث خبر دخول ناتاليا سبيريدونوفا، في بطولة ماليزيا المفتوحة، تحت علم بلادها، وليس في وضع محايد، ضجة كبيرة على وسائل الإعلام.
وكانت الرياضية الروسية قد فازت بالبطولة، حيث استطاعت القفز على ارتفاع 1.87 متر، ويذكر أن سبيريدونوفا فازت في بطولة روسيا الشتوية للوثب العالي.
والجدير بالذكر أن الاتحاد العالمي لألعاب القوى، كما هو معروف، كان "يضر" بألعاب القوى الروسية على مدى السنوات العشر الماضية، ويمنعهم من المشاركة تحت علم بلادهم.