https://sarabic.ae/20240613/اللجنة-الأولمبية-الدولية-تغير-نتائج-الألعاب-الأولمبية-لعام-1900-1089839203.html
اللجنة الأولمبية الدولية تغير نتائج الألعاب الأولمبية لعام 1900
اللجنة الأولمبية الدولية تغير نتائج الألعاب الأولمبية لعام 1900
سبوتنيك عربي
أعلن مدير الاتصالات في اللجنة الأولمبية الدولية، مارك آدامز، أن اللجنة الأولمبية الدولية قامت بمراجعة نتائج دورة الألعاب الأولمبية لعام 1900 في باريس. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T20:05+0000
2024-06-13T20:05+0000
2024-06-13T20:05+0000
العالم
الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018
اللجنة الأولمبية الدولية
رياضة
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وسلمت اللجنة التنفيذية لفرنسا ميدالية بريطانيا التي فاز بها لويد هيلدبراند، في سباق الدراجات الهوائية لمسافة 25 كيلومترا.وستقام دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس في الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب 2024.
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العالم, الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018, اللجنة الأولمبية الدولية, رياضة
العالم, الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018, اللجنة الأولمبية الدولية, رياضة
اللجنة الأولمبية الدولية تغير نتائج الألعاب الأولمبية لعام 1900
أعلن مدير الاتصالات في اللجنة الأولمبية الدولية، مارك آدامز، أن اللجنة الأولمبية الدولية قامت بمراجعة نتائج دورة الألعاب الأولمبية لعام 1900 في باريس.
وسلمت اللجنة التنفيذية لفرنسا ميدالية بريطانيا التي فاز بها لويد هيلدبراند، في سباق الدراجات الهوائية لمسافة 25 كيلومترا.
وأوضح آدامز أن "الأبحاث الحديثة خلصت إلى أنه على الرغم من أن هيلدبراند كان مواطناً بريطانياً، إلا أنه ولد ونشأ في فرنسا وتنافس مع نادٍ فرنسي قبل وبعد ألعاب باريس عام 1900".
وفاز الفرنسيون بترتيب الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية لعام 1900، حيث يمتلك الفريق الآن 27 ميدالية ذهبية و39 فضية و37 برونزية، وبريطانيا لديها 31 جائزة (15-7-9) وتحتل المركز الثالث في الترتيب.
وستقام دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس في الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب 2024.