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اللجنة الأولمبية الدولية تغير نتائج الألعاب الأولمبية لعام 1900
اللجنة الأولمبية الدولية تغير نتائج الألعاب الأولمبية لعام 1900
سبوتنيك عربي
أعلن مدير الاتصالات في اللجنة الأولمبية الدولية، مارك آدامز، أن اللجنة الأولمبية الدولية قامت بمراجعة نتائج دورة الألعاب الأولمبية لعام 1900 في باريس. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
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العالم
الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018
اللجنة الأولمبية الدولية
رياضة
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وسلمت اللجنة التنفيذية لفرنسا ميدالية بريطانيا التي فاز بها لويد هيلدبراند، في سباق الدراجات الهوائية لمسافة 25 كيلومترا.وستقام دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس في الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب 2024.
https://sarabic.ae/20240612/بوتين-يفتتح-دورة-ألعاب-بريكس-2024-الرياضية-في-مدينة-قازان-الروسية-1089794731.html
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العالم, الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018, اللجنة الأولمبية الدولية, رياضة
العالم, الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018, اللجنة الأولمبية الدولية, رياضة

اللجنة الأولمبية الدولية تغير نتائج الألعاب الأولمبية لعام 1900

20:05 GMT 13.06.2024
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين
حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
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أعلن مدير الاتصالات في اللجنة الأولمبية الدولية، مارك آدامز، أن اللجنة الأولمبية الدولية قامت بمراجعة نتائج دورة الألعاب الأولمبية لعام 1900 في باريس.
وسلمت اللجنة التنفيذية لفرنسا ميدالية بريطانيا التي فاز بها لويد هيلدبراند، في سباق الدراجات الهوائية لمسافة 25 كيلومترا.
وأوضح آدامز أن "الأبحاث الحديثة خلصت إلى أنه على الرغم من أن هيلدبراند كان مواطناً بريطانياً، إلا أنه ولد ونشأ في فرنسا وتنافس مع نادٍ فرنسي قبل وبعد ألعاب باريس عام 1900".
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أمس, 18:01 GMT
وفاز الفرنسيون بترتيب الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية لعام 1900، حيث يمتلك الفريق الآن 27 ميدالية ذهبية و39 فضية و37 برونزية، وبريطانيا لديها 31 جائزة (15-7-9) وتحتل المركز الثالث في الترتيب.
وستقام دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس في الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب 2024.
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