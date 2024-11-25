https://sarabic.ae/20241125/سبوتنيك-وريا-نوفوستي-شركاء-إعلاميون-للمؤتمر-الرابع-للعلماء-الشباب--1095171092.html

"سبوتنيك" و"ريا نوفوستي" شركاء إعلاميون للمؤتمر الرابع للعلماء الشباب

"سبوتنيك" و"ريا نوفوستي" شركاء إعلاميون للمؤتمر الرابع للعلماء الشباب

سبوتنيك عربي

أصبحت الوكالة الدولية للأنباء والإذاعة "سبوتنيك" شريكا إعلاميا للؤتمر الرابع للعلماء الشباب الذي سيعقد في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في... 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T14:16+0000

2024-11-25T14:16+0000

2024-11-25T14:16+0000

روسيا

علماء روس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0e/1083137865_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a1479803bedfc615f2306d7c41d6eb9a.jpg

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت وكالة "ريا نوفوستي" شريكا إعلاميا والوكالة الرسمية المضيفة لصور المؤتمر، الذي يشهد مشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم.ويجمع المؤتمر في هذا العام، أكثر من 7000 مشارك من نحو 40 دولة، ويتضمن البرنامج أكثر من 170 حدثا تجاريا وثقافيا ورياضيا.الجدير بالذكر، أن التقارير التي أعدها المصورون الصحفيون التابعون للوكالة ستكون متاحة للتنزيل مجانًا وبدقة عالية باللغتين الروسية والإنجليزية لجميع المشاركين في المؤتمر وممثلي وسائل الإعلام، التي ستنشر على الرابط الموجود ضمن التضمين.ويقوم المراسلون بشكل مباشر بتقديم تقارير حول الجلسات المستديرة والنقاشات، بالإضافة إلى إجراء تقارير من المواقع وإجراء مقابلات حصرية.

https://sarabic.ae/20241120/أكثر-من-170-باحثا-يشاركون-في-المنتدى-التاسع-للعلماء-الشباب-من-دول-بريكس-في-روسيا-1095013225.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, علماء روس