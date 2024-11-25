https://sarabic.ae/20241125/سبوتنيك-وريا-نوفوستي-شركاء-إعلاميون-للمؤتمر-الرابع-للعلماء-الشباب--1095171092.html
"سبوتنيك" و"ريا نوفوستي" شركاء إعلاميون للمؤتمر الرابع للعلماء الشباب
"سبوتنيك" و"ريا نوفوستي" شركاء إعلاميون للمؤتمر الرابع للعلماء الشباب
سبوتنيك عربي
أصبحت الوكالة الدولية للأنباء والإذاعة "سبوتنيك" شريكا إعلاميا للؤتمر الرابع للعلماء الشباب الذي سيعقد في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T14:16+0000
2024-11-25T14:16+0000
2024-11-25T14:16+0000
روسيا
علماء روس
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بالإضافة إلى ذلك، أصبحت وكالة "ريا نوفوستي" شريكا إعلاميا والوكالة الرسمية المضيفة لصور المؤتمر، الذي يشهد مشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم.ويجمع المؤتمر في هذا العام، أكثر من 7000 مشارك من نحو 40 دولة، ويتضمن البرنامج أكثر من 170 حدثا تجاريا وثقافيا ورياضيا.الجدير بالذكر، أن التقارير التي أعدها المصورون الصحفيون التابعون للوكالة ستكون متاحة للتنزيل مجانًا وبدقة عالية باللغتين الروسية والإنجليزية لجميع المشاركين في المؤتمر وممثلي وسائل الإعلام، التي ستنشر على الرابط الموجود ضمن التضمين.ويقوم المراسلون بشكل مباشر بتقديم تقارير حول الجلسات المستديرة والنقاشات، بالإضافة إلى إجراء تقارير من المواقع وإجراء مقابلات حصرية.
https://sarabic.ae/20241120/أكثر-من-170-باحثا-يشاركون-في-المنتدى-التاسع-للعلماء-الشباب-من-دول-بريكس-في-روسيا-1095013225.html
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روسيا, علماء روس
"سبوتنيك" و"ريا نوفوستي" شركاء إعلاميون للمؤتمر الرابع للعلماء الشباب
أصبحت الوكالة الدولية للأنباء والإذاعة "سبوتنيك" شريكا إعلاميا للؤتمر الرابع للعلماء الشباب الذي سيعقد في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في إقليم سيريوس الفيدرالي الروسي.
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت وكالة "ريا نوفوستي" شريكا إعلاميا والوكالة الرسمية المضيفة لصور المؤتمر، الذي يشهد مشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم.
ويعد مؤتمر العلماء الشباب، الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حدثا سنويا يجمع الأنشطة العلمية والتكنولوجية في روسيا لعام 2024.
ويجمع المؤتمر في هذا العام، أكثر من 7000 مشارك من نحو 40 دولة، ويتضمن البرنامج أكثر من 170 حدثا تجاريا وثقافيا ورياضيا.
الجدير بالذكر، أن التقارير التي أعدها المصورون الصحفيون التابعون للوكالة ستكون متاحة للتنزيل مجانًا وبدقة عالية باللغتين الروسية والإنجليزية لجميع المشاركين في المؤتمر وممثلي وسائل الإعلام، التي ستنشر على الرابط الموجود ضمن التضمين
.
وكشركاء في مجال المعلومات، ستوفر "ريا نوفوستي" و"سبوتنيك" تغطية لأحداث المؤتمر.
ويقوم المراسلون بشكل مباشر بتقديم تقارير حول الجلسات المستديرة والنقاشات، بالإضافة إلى إجراء تقارير من المواقع وإجراء مقابلات حصرية.