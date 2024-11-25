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"سبوتنيك" و"ريا نوفوستي" شركاء إعلاميون للمؤتمر الرابع للعلماء الشباب
"سبوتنيك" و"ريا نوفوستي" شركاء إعلاميون للمؤتمر الرابع للعلماء الشباب
سبوتنيك عربي
أصبحت الوكالة الدولية للأنباء والإذاعة "سبوتنيك" شريكا إعلاميا للؤتمر الرابع للعلماء الشباب الذي سيعقد في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T14:16+0000
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روسيا
علماء روس
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بالإضافة إلى ذلك، أصبحت وكالة "ريا نوفوستي" شريكا إعلاميا والوكالة الرسمية المضيفة لصور المؤتمر، الذي يشهد مشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم.ويجمع المؤتمر في هذا العام، أكثر من 7000 مشارك من نحو 40 دولة، ويتضمن البرنامج أكثر من 170 حدثا تجاريا وثقافيا ورياضيا.الجدير بالذكر، أن التقارير التي أعدها المصورون الصحفيون التابعون للوكالة ستكون متاحة للتنزيل مجانًا وبدقة عالية باللغتين الروسية والإنجليزية لجميع المشاركين في المؤتمر وممثلي وسائل الإعلام، التي ستنشر على الرابط الموجود ضمن التضمين.ويقوم المراسلون بشكل مباشر بتقديم تقارير حول الجلسات المستديرة والنقاشات، بالإضافة إلى إجراء تقارير من المواقع وإجراء مقابلات حصرية.
https://sarabic.ae/20241120/أكثر-من-170-باحثا-يشاركون-في-المنتدى-التاسع-للعلماء-الشباب-من-دول-بريكس-في-روسيا-1095013225.html
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روسيا, علماء روس
روسيا, علماء روس

"سبوتنيك" و"ريا نوفوستي" شركاء إعلاميون للمؤتمر الرابع للعلماء الشباب

14:16 GMT 25.11.2024
© Sputnikفريق وكالة "سبوتنيك" يشارك في الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي
فريق وكالة سبوتنيك يشارك في الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© Sputnik
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أصبحت الوكالة الدولية للأنباء والإذاعة "سبوتنيك" شريكا إعلاميا للؤتمر الرابع للعلماء الشباب الذي سيعقد في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في إقليم سيريوس الفيدرالي الروسي.
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت وكالة "ريا نوفوستي" شريكا إعلاميا والوكالة الرسمية المضيفة لصور المؤتمر، الذي يشهد مشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم.

ويعد مؤتمر العلماء الشباب، الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حدثا سنويا يجمع الأنشطة العلمية والتكنولوجية في روسيا لعام 2024.

مدينة موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
مجتمع
أكثر من 170 باحثا يشاركون في المنتدى التاسع للعلماء الشباب من دول "بريكس" في روسيا
20 نوفمبر, 14:48 GMT
ويجمع المؤتمر في هذا العام، أكثر من 7000 مشارك من نحو 40 دولة، ويتضمن البرنامج أكثر من 170 حدثا تجاريا وثقافيا ورياضيا.
الجدير بالذكر، أن التقارير التي أعدها المصورون الصحفيون التابعون للوكالة ستكون متاحة للتنزيل مجانًا وبدقة عالية باللغتين الروسية والإنجليزية لجميع المشاركين في المؤتمر وممثلي وسائل الإعلام، التي ستنشر على الرابط الموجود ضمن التضمين.

وكشركاء في مجال المعلومات، ستوفر "ريا نوفوستي" و"سبوتنيك" تغطية لأحداث المؤتمر.

ويقوم المراسلون بشكل مباشر بتقديم تقارير حول الجلسات المستديرة والنقاشات، بالإضافة إلى إجراء تقارير من المواقع وإجراء مقابلات حصرية.
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