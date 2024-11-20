https://sarabic.ae/20241120/أكثر-من-170-باحثا-يشاركون-في-المنتدى-التاسع-للعلماء-الشباب-من-دول-بريكس-في-روسيا-1095013225.html

أكثر من 170 باحثا يشاركون في المنتدى التاسع للعلماء الشباب من دول "بريكس" في روسيا

أكثر من 170 باحثا يشاركون في المنتدى التاسع للعلماء الشباب من دول "بريكس" في روسيا

سبوتنيك عربي

يعقد المنتدى التاسع للعلماء الشباب من دول "بريكس" في سيريوس في روسيا، في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والذي سيتم من خلاله تحديد الفائزين في... 20.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-20T14:48+0000

2024-11-20T14:48+0000

2024-11-20T14:48+0000

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وسيشارك باحثون من دول "بريكس" أيضًا في برنامج الأعمال للمؤتمر الرابع للعلماء الشباب، وهو الحدث السنوي الرئيسي للعلوم والتكنولوجيا في روسيا.ويهدف منتدى العلماء الشباب إلى تطوير العلاقات الدولية بين الشباب، وترسيخ المعرفة العلمية لحل المشاكل الاجتماعية المشتركة، فضلا عن تعزيز دور "بريكس" على المسرح العالمي في مجال العلوم والتكنولوجيا.وفي عام 2024، تعقد روسيا، بصفتها رئيس مجموعة "بريكس"، منتدى سنويا في أربعة مجالات مواضيعية: الذكاء الاصطناعي، والعلوم الإنسانية الرقمية، وتقنيات المناخ البيئي، والتكنولوجيات الشبيهة بالطبيعة والمتقاربة باعتبارها القوة الدافعة لمستقبل مستدام.وستكون العروض التقديمية لأعمال العلماء الشباب من البلدان في مجالات البرنامج متاحة للصحفيين والمشاركين في المؤتمر. وعلى هامش المنتدى، سيتم إجراء سلسلة من المقابلات الاستشرافية مع الشركات الروسية الرائدة العاملة في السوق الدولية.وسيشارك قادة السوق الروسية رؤيتهم للمستقبل وتطوير التكنولوجيا مع المشاركين في المنتدى وهم: مجموعة "إفكو"، "فوس أغرو"، "نوريلسك نيكل"، "سيبور"، "غازبروم بنك"، وستكون المقابلات مفتوحة أيضًا للمشاركين في المؤتمر والصحفيين.الهدف من المسابقة هو تحديد أفضل مشاريع البحث والابتكار التي من شأنها أن تقدم مساهمة كبيرة في تطوير العلوم والاقتصاد العالمي، وكذلك إشراك أكبر عدد ممكن من العلماء الشباب في التعاون العلمي والتقني الدولي.وسيتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة، يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قبل الجلسة العامة للمؤتمر الرابع للعلماء الشباب.وسيشارك مندوبون من دول "بريكس" أيضًا في أقسام المؤتمر الرابع للعلماء الشباب، المخصص لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي والتعليمي مع دول "بريكس".وسيتم تخصيص مناقشات منفصلة لدور "بريكس" في تشكيل نظام عالمي متعدد المراكز والبحث عن أدوات جديدة لتعزيز الاتصالات الدولية.وسيناقش المشاركون أيضًا إمكانيات التنفيذ الفعال للمشاريع العلمية المشتركة لعلماء شباب "بريكس" في المجالات ذات الأولوية لتطوير العلوم والتكنولوجيا.كيسيلوف: الالتزام بالسلام والقيم التقليدية تجمع دول "بريكس" رواية عربية تثير جدلا... نشرت مأساة شابة دون إذنها

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