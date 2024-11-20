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09:17 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
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من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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30 د
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بلا قيود
خبير: هناك تفاؤل حذر حول وقف إطلاق النار في لبنان
17:03 GMT
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ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20241120/أكثر-من-170-باحثا-يشاركون-في-المنتدى-التاسع-للعلماء-الشباب-من-دول-بريكس-في-روسيا-1095013225.html
أكثر من 170 باحثا يشاركون في المنتدى التاسع للعلماء الشباب من دول "بريكس" في روسيا
أكثر من 170 باحثا يشاركون في المنتدى التاسع للعلماء الشباب من دول "بريكس" في روسيا
سبوتنيك عربي
يعقد المنتدى التاسع للعلماء الشباب من دول "بريكس" في سيريوس في روسيا، في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والذي سيتم من خلاله تحديد الفائزين في... 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T14:48+0000
2024-11-20T14:48+0000
مجتمع
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روسيا
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ثقافة
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وسيشارك باحثون من دول "بريكس" أيضًا في برنامج الأعمال للمؤتمر الرابع للعلماء الشباب، وهو الحدث السنوي الرئيسي للعلوم والتكنولوجيا في روسيا.ويهدف منتدى العلماء الشباب إلى تطوير العلاقات الدولية بين الشباب، وترسيخ المعرفة العلمية لحل المشاكل الاجتماعية المشتركة، فضلا عن تعزيز دور "بريكس" على المسرح العالمي في مجال العلوم والتكنولوجيا.وفي عام 2024، تعقد روسيا، بصفتها رئيس مجموعة "بريكس"، منتدى سنويا في أربعة مجالات مواضيعية: الذكاء الاصطناعي، والعلوم الإنسانية الرقمية، وتقنيات المناخ البيئي، والتكنولوجيات الشبيهة بالطبيعة والمتقاربة باعتبارها القوة الدافعة لمستقبل مستدام.وستكون العروض التقديمية لأعمال العلماء الشباب من البلدان في مجالات البرنامج متاحة للصحفيين والمشاركين في المؤتمر. وعلى هامش المنتدى، سيتم إجراء سلسلة من المقابلات الاستشرافية مع الشركات الروسية الرائدة العاملة في السوق الدولية.وسيشارك قادة السوق الروسية رؤيتهم للمستقبل وتطوير التكنولوجيا مع المشاركين في المنتدى وهم: مجموعة "إفكو"، "فوس أغرو"، "نوريلسك نيكل"، "سيبور"، "غازبروم بنك"، وستكون المقابلات مفتوحة أيضًا للمشاركين في المؤتمر والصحفيين.الهدف من المسابقة هو تحديد أفضل مشاريع البحث والابتكار التي من شأنها أن تقدم مساهمة كبيرة في تطوير العلوم والاقتصاد العالمي، وكذلك إشراك أكبر عدد ممكن من العلماء الشباب في التعاون العلمي والتقني الدولي.وسيتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة، يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قبل الجلسة العامة للمؤتمر الرابع للعلماء الشباب.وسيشارك مندوبون من دول "بريكس" أيضًا في أقسام المؤتمر الرابع للعلماء الشباب، المخصص لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي والتعليمي مع دول "بريكس".وسيتم تخصيص مناقشات منفصلة لدور "بريكس" في تشكيل نظام عالمي متعدد المراكز والبحث عن أدوات جديدة لتعزيز الاتصالات الدولية.وسيناقش المشاركون أيضًا إمكانيات التنفيذ الفعال للمشاريع العلمية المشتركة لعلماء شباب "بريكس" في المجالات ذات الأولوية لتطوير العلوم والتكنولوجيا.كيسيلوف: الالتزام بالسلام والقيم التقليدية تجمع دول "بريكس" رواية عربية تثير جدلا... نشرت مأساة شابة دون إذنها
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منوعات, روسيا, أخبار روسيا اليوم, ثقافة
منوعات, روسيا, أخبار روسيا اليوم, ثقافة

أكثر من 170 باحثا يشاركون في المنتدى التاسع للعلماء الشباب من دول "بريكس" في روسيا

14:48 GMT 20.11.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورمدينة موسكو، روسيا يونيو 2020
مدينة موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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يعقد المنتدى التاسع للعلماء الشباب من دول "بريكس" في سيريوس في روسيا، في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والذي سيتم من خلاله تحديد الفائزين في المسابقة السابعة للمبتكرين الشباب من دول "بريكس".
وسيشارك باحثون من دول "بريكس" أيضًا في برنامج الأعمال للمؤتمر الرابع للعلماء الشباب، وهو الحدث السنوي الرئيسي للعلوم والتكنولوجيا في روسيا.
ويهدف منتدى العلماء الشباب إلى تطوير العلاقات الدولية بين الشباب، وترسيخ المعرفة العلمية لحل المشاكل الاجتماعية المشتركة، فضلا عن تعزيز دور "بريكس" على المسرح العالمي في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وسيحضر الحدث أكثر من 170 باحثًا موهوبًا، وممثلين بارزين عن مجتمع الشباب العلمي في دول الجمعية.
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18 نوفمبر, 17:15 GMT
وفي عام 2024، تعقد روسيا، بصفتها رئيس مجموعة "بريكس"، منتدى سنويا في أربعة مجالات مواضيعية: الذكاء الاصطناعي، والعلوم الإنسانية الرقمية، وتقنيات المناخ البيئي، والتكنولوجيات الشبيهة بالطبيعة والمتقاربة باعتبارها القوة الدافعة لمستقبل مستدام.
وستكون العروض التقديمية لأعمال العلماء الشباب من البلدان في مجالات البرنامج متاحة للصحفيين والمشاركين في المؤتمر. وعلى هامش المنتدى، سيتم إجراء سلسلة من المقابلات الاستشرافية مع الشركات الروسية الرائدة العاملة في السوق الدولية.
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2 يوليو, 14:39 GMT
وسيشارك قادة السوق الروسية رؤيتهم للمستقبل وتطوير التكنولوجيا مع المشاركين في المنتدى وهم: مجموعة "إفكو"، "فوس أغرو"، "نوريلسك نيكل"، "سيبور"، "غازبروم بنك"، وستكون المقابلات مفتوحة أيضًا للمشاركين في المؤتمر والصحفيين.
وكجزء من برنامج المنتدى، ستقام أيضًا المسابقة السابعة للمبتكرين الشباب من دول "بريكس"، والتي يشارك فيها سنويًا رواد الأعمال الشباب الموهوبون والباحثون من دول الجمعية.
الهدف من المسابقة هو تحديد أفضل مشاريع البحث والابتكار التي من شأنها أن تقدم مساهمة كبيرة في تطوير العلوم والاقتصاد العالمي، وكذلك إشراك أكبر عدد ممكن من العلماء الشباب في التعاون العلمي والتقني الدولي.
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تم اختيار الطلبات هذا العام في خمسة مجالات: التقنيات الخضراء للصناعة الكيميائية، والتقنيات الخضراء لصناعة الأغذية، والتقنيات الخضراء للصناعة الزراعية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي الفئة الخاصة "البلاديوم في تقنيات المستقبل" (تُمنح بشكل منفصل).
وسيتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة، يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قبل الجلسة العامة للمؤتمر الرابع للعلماء الشباب.
وسيشارك مندوبون من دول "بريكس" أيضًا في أقسام المؤتمر الرابع للعلماء الشباب، المخصص لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي والتعليمي مع دول "بريكس".
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وسيتم تخصيص مناقشات منفصلة لدور "بريكس" في تشكيل نظام عالمي متعدد المراكز والبحث عن أدوات جديدة لتعزيز الاتصالات الدولية.
وسيناقش المشاركون أيضًا إمكانيات التنفيذ الفعال للمشاريع العلمية المشتركة لعلماء شباب "بريكس" في المجالات ذات الأولوية لتطوير العلوم والتكنولوجيا.
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