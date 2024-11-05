لمسات يابانية في مهرجان "هينود" في موسكو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
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لمسات يابانية في مهرجان "هينود" في موسكو
لمسات يابانية في مهرجان "هينود" في موسكو
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

لمسات يابانية في مهرجان "هينود" في موسكو

08:59 GMT 05.11.2024 (تم التحديث: 09:30 GMT 05.11.2024)
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.
© Sputnik . Natalia Stupnikova

صورة لفتاة بالزي الياباني التقليدي، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.

صورة لفتاة بالزي الياباني التقليدي، ضمن مهرجان &quot;هينود&quot; الدولي للثقافة الشرقية في موسكو. - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Natalia Stupnikova

صورة لفتاة بالزي الياباني التقليدي، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.

© Sputnik . Natalia Stupnikova

صورة لبعض زوار مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.

صورة لبعض زوار مهرجان &quot;هينود&quot; الدولي للثقافة الشرقية في موسكو. - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Natalia Stupnikova

صورة لبعض زوار مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.

© Sputnik . Natalia Stupnikova

مجموعة من الفتيات يؤدين رقصة يابانية شعبية، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.

مجموعة من الفتيات يؤدين رقصة يابانية شعبية، ضمن مهرجان &quot;هينود&quot; الدولي للثقافة الشرقية في موسكو. - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Natalia Stupnikova

مجموعة من الفتيات يؤدين رقصة يابانية شعبية، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.

© Sputnik . Natalia Stupnikova

شاب يجسد شخصية محارب "الساموراي" بزيه وسيفه الياباني العريق، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.

شاب يجسد شخصية محارب &quot;الساموراي&quot; بزيه وسيفه الياباني العريق، ضمن مهرجان &quot;هينود&quot; الدولي للثقافة الشرقية في موسكو. - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Natalia Stupnikova

شاب يجسد شخصية محارب "الساموراي" بزيه وسيفه الياباني العريق، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.

© Sputnik . Natalia Stupnikova

لوحة فنية يابانية، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.

لوحة فنية يابانية، ضمن مهرجان &quot;هينود&quot; الدولي للثقافة الشرقية في موسكو. - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Natalia Stupnikova

لوحة فنية يابانية، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.

© Sputnik . Natalia Stupnikova

سيدات يؤدين رقصة شعبية يابانية، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.

سيدات يؤدين رقصة شعبية يابانية، ضمن مهرجان &quot;هينود&quot; الدولي للثقافة الشرقية في موسكو. - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Natalia Stupnikova

سيدات يؤدين رقصة شعبية يابانية، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.

© Sputnik . Natalia Stupnikova

صورة لإحدى الفتيات اليابانيات خلال استقبالها زوار مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.

صورة لإحدى الفتيات اليابانيات خلال استقبالها زوار مهرجان &quot;هينود&quot; الدولي للثقافة الشرقية في موسكو. - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Natalia Stupnikova

صورة لإحدى الفتيات اليابانيات خلال استقبالها زوار مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.

© Sputnik . Natalia Stupnikova

مجموعة من الأطفال يشاهدون ألعاب الفيديو ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.

مجموعة من الأطفال يشاهدون ألعاب الفيديو ضمن مهرجان &quot;هينود&quot; الدولي للثقافة الشرقية في موسكو. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Natalia Stupnikova

مجموعة من الأطفال يشاهدون ألعاب الفيديو ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.

© Sputnik . Natalia Stupnikova

سيدة يابانية تؤدي رقصة استعراضية، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.

سيدة يابانية تؤدي رقصة استعراضية، ضمن مهرجان &quot;هينود&quot; الدولي للثقافة الشرقية في موسكو. - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Natalia Stupnikova

سيدة يابانية تؤدي رقصة استعراضية، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.

© Sputnik . Natalia Stupnikova

فرقة موسيقية تعزف بعض الأغاني الشعبية اليابانية ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.

فرقة موسيقية تعزف بعض الأغاني الشعبية اليابانية ضمن مهرجان &quot;هينود&quot; الدولي للثقافة الشرقية في موسكو. - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Natalia Stupnikova

فرقة موسيقية تعزف بعض الأغاني الشعبية اليابانية ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.

© Sputnik . Natalia Stupnikova

راقصة استعراضية يابانية، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.

راقصة استعراضية يابانية، ضمن مهرجان &quot;هينود&quot; الدولي للثقافة الشرقية في موسكو. - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Natalia Stupnikova

راقصة استعراضية يابانية، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.

© Sputnik . Natalia Stupnikova

لقطة طريفة لشاب يرتدي زي "الأبطال الخارقين"، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.

لقطة طريفة لشاب يرتدي زي &quot;الأبطال الخارقين&quot;، ضمن مهرجان &quot;هينود&quot; الدولي للثقافة الشرقية في موسكو. - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Natalia Stupnikova

لقطة طريفة لشاب يرتدي زي "الأبطال الخارقين"، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.

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