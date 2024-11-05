لمسات يابانية في مهرجان "هينود" في موسكو

صورة لفتاة بالزي الياباني التقليدي، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.
صورة لفتاة بالزي الياباني التقليدي، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.
صورة لبعض زوار مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.
صورة لبعض زوار مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.
مجموعة من الفتيات يؤدين رقصة يابانية شعبية، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.
مجموعة من الفتيات يؤدين رقصة يابانية شعبية، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.
شاب يجسد شخصية محارب "الساموراي" بزيه وسيفه الياباني العريق، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.
شاب يجسد شخصية محارب "الساموراي" بزيه وسيفه الياباني العريق، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.
لوحة فنية يابانية، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.
لوحة فنية يابانية، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.
سيدات يؤدين رقصة شعبية يابانية، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.
سيدات يؤدين رقصة شعبية يابانية، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.
صورة لإحدى الفتيات اليابانيات خلال استقبالها زوار مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.
صورة لإحدى الفتيات اليابانيات خلال استقبالها زوار مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.
مجموعة من الأطفال يشاهدون ألعاب الفيديو ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.
مجموعة من الأطفال يشاهدون ألعاب الفيديو ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.
سيدة يابانية تؤدي رقصة استعراضية، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.
سيدة يابانية تؤدي رقصة استعراضية، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.
فرقة موسيقية تعزف بعض الأغاني الشعبية اليابانية ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.
فرقة موسيقية تعزف بعض الأغاني الشعبية اليابانية ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.
راقصة استعراضية يابانية، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.
راقصة استعراضية يابانية، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.
لقطة طريفة لشاب يرتدي زي "الأبطال الخارقين"، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.
لقطة طريفة لشاب يرتدي زي "الأبطال الخارقين"، ضمن مهرجان "هينود" الدولي للثقافة الشرقية في موسكو.