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منتدى سان بطرسبورغ القانوني يعقد جلسة حوار ضمن منتدى "عالم الفرص" في دبي
منتدى سان بطرسبورغ القانوني يعقد جلسة حوار ضمن منتدى "عالم الفرص" في دبي
سبوتنيك عربي
شهد منتدى الأعمال الدولي "عالم الفرص" في مدينة دبي الإماراتية جلسة ميدانية لمنتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي تحت عنوان "الحق في الاستثمار في العلوم"، جمعت... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T12:26+0000
2024-11-15T13:08+0000
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تم تنظيم الحدث من قبل مؤسستي "روسكونغرس" وشركة "سينيرجيا"، وأدار الجلسة ستيانيسلاف ألكسندروف، نائب رئيس مجلس إدارة نقابة المحامين الروس، ونائب رئيس "شركة سينيرجيا"، حيث تناول المشاركون أبرز القضايا القانونية المتعلقة بالاستثمار في العلوم والتكنولوجيا.المشاركون البارزون في الجلسة:وأكدت إيلينا سيدورنكو، المدير العام لمؤسسة "الإنترنت الأبيض"، على أهمية وجود إطار قانوني قوي لحماية الملكية الفكرية للعلماء وتحفيز تدفق الاستثمار، مشددة على أن غياب الضمانات القانونية قد يفقد العلم قدرته على الابتكار.كما تطرقت المناقشات إلى قضايا مهمة مثل حماية عمل العلماء من الانتهاك غير القانوني ودور القانون في ضمان التفاهم المتبادل بين قطاع الأعمال والمجتمع العلمي.يذكر أن منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي الثالث عشر سيقعد في الفترة من 19 إلى 21 مايو/أيار، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.مؤسسة "روس كونغرس"هي مؤسسة تنموية غير مالية ذات توجه اجتماعي، وهي أكبر منظم للفعاليات الروسية والدولية والمؤتمرات والمعارض والأعمال التجارية والعامة والشبابية والرياضية والثقافية، وقد تأسست بموجب قرار رئيس روسيا الاتحادية.أُنشئت المؤسسة في عام 2007، للمساعدة في تطوير الإمكانات الاقتصادية لروسيا وتعزيز مصالحها الوطنية وتقوية صورتها. وتقوم المؤسسة بدراسة وتحليل وصياغة القضايا المطروحة على جدول الأعمال الاقتصادي الروسي والعالمي بشكل شامل. وهي تدير وتروج لمشاريع الأعمال وجذب الاستثمارات، وتسهل تطوير ريادة الأعمال الاجتماعية والمشاريع الخيرية.تجمع الفعاليات التي تنظمها المؤسسة مشاركين من 209 دولة وإقليم، ويعمل أكثر من 15,000 ممثل إعلامي سنويًا على منصات المؤسسة الروسية، ويشارك أكثر من 5,000 خبير في روسيا والخارج في العمل التحليلي والخبرة.تتعاون المؤسسة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. وتقيم المؤسسة تعاونًا متعدد الأشكال مع 212 شريكًا اقتصاديًا أجنبيًا واتحادات الصناعيين ورجال الأعمال والاتحادات المالية والتجارية والتجارية والتجارية في 86 بلدًا، و293 منظمة عامة روسية والسلطات التنفيذية والتشريعية الاتحادية والإقليمية في الاتحاد الروسي.
https://sarabic.ae/20241030/شبكات-عصبونية-ذكية-من-روسيا-في-الإمارات-1094324616.html
https://sarabic.ae/20240918/افتتاح-فعاليات-المنتدى-النسائي-الأوراسي-الـ4-في-مدينة-سان-بطرسبورغ-فيديو-1092849569.html
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العالم العربي, روسيا
العالم العربي, روسيا

منتدى سان بطرسبورغ القانوني يعقد جلسة حوار ضمن منتدى "عالم الفرص" في دبي

12:26 GMT 15.11.2024 (تم التحديث: 13:08 GMT 15.11.2024)
© AP Photo / Kamran Jebreiliيخت في مارينا دبي
يخت في مارينا دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Kamran Jebreili
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شهد منتدى الأعمال الدولي "عالم الفرص" في مدينة دبي الإماراتية جلسة ميدانية لمنتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي تحت عنوان "الحق في الاستثمار في العلوم"، جمعت الجلسة كبار المحامين، والأكاديميين، والمستثمرين، لمناقشة دور القانون في دعم الابتكار العلمي وحماية الاستثمارات.
تم تنظيم الحدث من قبل مؤسستي "روسكونغرس" وشركة "سينيرجيا"، وأدار الجلسة ستيانيسلاف ألكسندروف، نائب رئيس مجلس إدارة نقابة المحامين الروس، ونائب رئيس "شركة سينيرجيا"، حيث تناول المشاركون أبرز القضايا القانونية المتعلقة بالاستثمار في العلوم والتكنولوجيا.

المشاركون البارزون في الجلسة:

فلاديمير ميكلوشيفسكي، رئيس جامعة موسكو للعلوم التطبيقية.
داوود الشيزاوي، رئيس مؤسسة "AIM Global Foundation" الإماراتية.
فيرا بودغوزوفا، نائبة الرئيس الأولى ومديرة العلاقات الخارجية في مصرف "برومسفيزبنك".
ناتاليا بوبوفا، النائب الأول للمدير العام لمؤسسة "إنوبراكتيكا" وهي مؤسسة إنمائية غير حكومية.
عزت داجاني، الخبير والمستشار الأول في شركة "Lansky, Ganzger & Partner" في الإمارات، وشغل منصب رئيس هيئة الاستثمار والتطوير في حكومة رأس الخيمة ، وقسم الحسابات الرئيسية في Goldman Sachs-Investment" Management" في دبي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "سيتي بنك" قطر.
إيلينا سيدورنكو، المدير العام لمؤسسة "الإنترنت الأبيض"، وعضو في المجلس الاستشاري للرئيس الروسي في مجال حقوق الإنسان.
رستم رومانينكوف، المدير العام لمؤسسة "المبادرات القطبية".
آنا زيتلينجر، محامية وشريك عالمي في مجموعة Lansky, Ganzger & Partner (LGP Group)، والشريك الإداري لشركة LGP في الإمارات، ورئيسة قسم روسيا ورابطة الدول المستقلة، وعضو هيئة رئاسة منتدى النمسا وروسيا وجمعية الصداقة النمساوية الكازاخستانية.
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30 أكتوبر, 13:53 GMT

وفي تعليقه، أشار رستم رومانينكوف، المدير العام لمؤسسة "المبادرات القطبية"، إلى أن "الاستثمارات في العلوم والتكنولوجيا هي أساس الازدهار الاقتصادي، خاصة في عصر التقدم التكنولوجي السريع. يجب أن نعزز التعاون الدولي لاستخدام أفضل الممارسات العالمية وضمان النمو على المدى الطويل".

وأكدت إيلينا سيدورنكو، المدير العام لمؤسسة "الإنترنت الأبيض"، على أهمية وجود إطار قانوني قوي لحماية الملكية الفكرية للعلماء وتحفيز تدفق الاستثمار، مشددة على أن غياب الضمانات القانونية قد يفقد العلم قدرته على الابتكار.
كما تطرقت المناقشات إلى قضايا مهمة مثل حماية عمل العلماء من الانتهاك غير القانوني ودور القانون في ضمان التفاهم المتبادل بين قطاع الأعمال والمجتمع العلمي.

وأكد الاجتماع على أهمية الدعم القانوني للمشاريع المبتكرة وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

يذكر أن منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي الثالث عشر سيقعد في الفترة من 19 إلى 21 مايو/أيار، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
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مؤسسة "روس كونغرس"

هي مؤسسة تنموية غير مالية ذات توجه اجتماعي، وهي أكبر منظم للفعاليات الروسية والدولية والمؤتمرات والمعارض والأعمال التجارية والعامة والشبابية والرياضية والثقافية، وقد تأسست بموجب قرار رئيس روسيا الاتحادية.
أُنشئت المؤسسة في عام 2007، للمساعدة في تطوير الإمكانات الاقتصادية لروسيا وتعزيز مصالحها الوطنية وتقوية صورتها. وتقوم المؤسسة بدراسة وتحليل وصياغة القضايا المطروحة على جدول الأعمال الاقتصادي الروسي والعالمي بشكل شامل. وهي تدير وتروج لمشاريع الأعمال وجذب الاستثمارات، وتسهل تطوير ريادة الأعمال الاجتماعية والمشاريع الخيرية.
تجمع الفعاليات التي تنظمها المؤسسة مشاركين من 209 دولة وإقليم، ويعمل أكثر من 15,000 ممثل إعلامي سنويًا على منصات المؤسسة الروسية، ويشارك أكثر من 5,000 خبير في روسيا والخارج في العمل التحليلي والخبرة.
تتعاون المؤسسة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. وتقيم المؤسسة تعاونًا متعدد الأشكال مع 212 شريكًا اقتصاديًا أجنبيًا واتحادات الصناعيين ورجال الأعمال والاتحادات المالية والتجارية والتجارية والتجارية في 86 بلدًا، و293 منظمة عامة روسية والسلطات التنفيذية والتشريعية الاتحادية والإقليمية في الاتحاد الروسي.
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