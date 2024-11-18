رواية عربية تثير جدلا... نشرت مأساة شابة دون إذنها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان 15 قرية في جنوب لبنان بإخلائها فوراً، ووزير الدفاع الإيراني يجري عدد من اللقاءات والمشاروات في دمشق
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241118/رواية-عربية-تثير-جدلا-نشرت-مأساة-شابة-دون-إذنها---1094899002.html
رواية عربية تثير جدلا... نشرت مأساة شابة دون إذنها
رواية عربية تثير جدلا... نشرت مأساة شابة دون إذنها
سبوتنيك عربي
كشفت سيدة تدعى سعادة، أنها بطلة رواية، حصلت على جائزة كبيرة في فرنسا، مؤكدة أنه تم نشر الرواية من قبل الكاتب دون إذنها. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T09:50+0000
2024-11-18T09:50+0000
مجتمع
منوعات
ثقافة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102211/42/1022114284_112:0:1890:1000_1920x0_80_0_0_2b0cec934fc097c2fd8f7f523acb5345.jpg
حاز الكاتب الجزائري كمال داوود، على جائزة "الكونكور"، عن رواية "حوريات"، والتي استلهم قصتها من سيدة تدعى سعادة، وقام بنشر الرواية دون إذن السيدة، بحسب قولها.وأثارت هذه الحادثة جدلاً في الوسط الثقافي، وانطلق هذا الجدل بعد أيام من حصول الكاتب على الجائزة الأشهر في فرنسا، والتي تحكي قصة سيدة عاشت خلال العشرية السوداء في الجزائر بتسعينيات القرن الماضي، حيث كانت صغيرة عندما تعرضت قريتها إلى هجوم إرهابي أدى إلى نحر أهلها، فيما نجت هي بمعجزة بعدما فقدت صوتها.كما زعمت سعادة أن داوود طلب نشر قصتها فرفضت، لكنه مع ذلك قام باستلهام تفاصيلها، دون إذنها، حسب ما أكدت.فيما أحدث هذا التصريح موجة من الجدل في الجزائر، خاصة داخل الوسط الثقافي، حيث اتهم بعضهم داوود بـ"خيانة الأمانة، واستغلال حالة شخصية لتحقيق مجده".وانتقدت الصحفية زينب بن زيطة، هذا التصرف، قائلة: "لا أعتقد أن من قام بهذا الفعل له شيء من الأخلاق يمكنه تداركه، لكن لا بد من تدارك من الجهة القانونية".يذكر أن داوود كان قد أكد سابقا، لدى تطرقه إلى رواية "حوريات"، أن أحداثها خيالية وليست مستوحاة من الواقع.رونالدو يعلن عن مفاجأة.. "سنفجر الإنترنت أنا وضيفي القادم"مشهد حزين للحظة انهيار مذيعة عربية على الهواء... فيديو
https://sarabic.ae/20241118/أهديت-لقبطان-أنقذ-700-شخص-بيع-ساعة-تيتانيك-بمبلغ-ضخم---1094897565.html
https://sarabic.ae/20241110/شعرة-لبيتهوفن-تكشف-عن-مفاجأة-بعد-قرنين-من-وفاته-1094649897.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102211/42/1022114284_334:0:1667:1000_1920x0_80_0_0_9becdc05e6d08d56ba324f4f64a0c052.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, ثقافة, الأخبار
منوعات, ثقافة, الأخبار

رواية عربية تثير جدلا... نشرت مأساة شابة دون إذنها

09:50 GMT 18.11.2024
© Facebook.comكتاب
كتاب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© Facebook.com
تابعنا عبر
كشفت سيدة تدعى سعادة، أنها بطلة رواية، حصلت على جائزة كبيرة في فرنسا، مؤكدة أنه تم نشر الرواية من قبل الكاتب دون إذنها.
حاز الكاتب الجزائري كمال داوود، على جائزة "الكونكور"، عن رواية "حوريات"، والتي استلهم قصتها من سيدة تدعى سعادة، وقام بنشر الرواية دون إذن السيدة، بحسب قولها.
وأثارت هذه الحادثة جدلاً في الوسط الثقافي، وانطلق هذا الجدل بعد أيام من حصول الكاتب على الجائزة الأشهر في فرنسا، والتي تحكي قصة سيدة عاشت خلال العشرية السوداء في الجزائر بتسعينيات القرن الماضي، حيث كانت صغيرة عندما تعرضت قريتها إلى هجوم إرهابي أدى إلى نحر أهلها، فيما نجت هي بمعجزة بعدما فقدت صوتها.

وخرجت السيدة إلى الإعلام، مؤكدةً أنها بطلة رواية "حوريات" للمؤلف داوود، زاعمةً أنه اطلع عليها لأنها كانت تتابع علاجها لدى زوجته الطبيبة النفسانية.

ساعة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
مجتمع
أهديت لقبطان أنقذ 700 شخص... بيع "ساعة تيتانيك" بمبلغ ضخم
09:09 GMT
كما زعمت سعادة أن داوود طلب نشر قصتها فرفضت، لكنه مع ذلك قام باستلهام تفاصيلها، دون إذنها، حسب ما أكدت.
فيما أحدث هذا التصريح موجة من الجدل في الجزائر، خاصة داخل الوسط الثقافي، حيث اتهم بعضهم داوود بـ"خيانة الأمانة، واستغلال حالة شخصية لتحقيق مجده".
لوحة فنيّة رَسمها جوزيف كارل ستيلر عام 1820 للموسيقار لودفيج فان بيتهوفن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
مجتمع
شعرة لبيتهوفن تكشف عن مفاجأة بعد قرنين من وفاته
10 نوفمبر, 12:30 GMT
وانتقدت الصحفية زينب بن زيطة، هذا التصرف، قائلة: "لا أعتقد أن من قام بهذا الفعل له شيء من الأخلاق يمكنه تداركه، لكن لا بد من تدارك من الجهة القانونية".
يذكر أن داوود كان قد أكد سابقا، لدى تطرقه إلى رواية "حوريات"، أن أحداثها خيالية وليست مستوحاة من الواقع.
رونالدو يعلن عن مفاجأة.. "سنفجر الإنترنت أنا وضيفي القادم"
مشهد حزين للحظة انهيار مذيعة عربية على الهواء... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:43 GMTПоследствия авиаударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала