https://sarabic.ae/20241114/مشهد-حزين-للحظة-انهيار-مذيعة-عربية-على-الهواء-فيديو----1094784254.html
مشهد حزين للحظة انهيار مذيعة عربية على الهواء... فيديو
مشهد حزين للحظة انهيار مذيعة عربية على الهواء... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرضت مذيعة تونسية لمشهد حزين ومفاجئ خلال تقديمها نشرة الأخبار على الهواء عبر إذاعة خاصة. 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T08:13+0000
2024-11-14T08:13+0000
2024-11-14T08:13+0000
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أخبار تونس اليوم
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ووثق مقطع مصور لحظات عصيبة مرت بها المذيعة التونسية، أنيسة مكشاح، حيث انهارت على الهواء، مجهشة بالبكاء.ولاقى مقطع الفيديو للمذيعة تونسية وهي في نوبة بكاء على الهواء مباشرة خلال تقديمها نشرة الأخبار، إثر تعرضها لوعكة صحية، تفاعلا كبيرا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.وظهرت أنيسة مكشاح وكأنها تعاني من آلام حادة قبل أن تجهش بالبكاء، فيما سارعت الإذاعة إلى قطع البث.بينما عزا زملاؤها لاحقا بكاءها إلى إصابتها بحالة تشنج بسبب عدم حصولها كما الصحافيين العاملين بالإذاعة الخاصة، على مستحقاتهم لأكثر من ثمانية أشهر.
تونس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات, تونس, أخبار تونس اليوم
نادي الفيديو, منوعات, تونس, أخبار تونس اليوم
مشهد حزين للحظة انهيار مذيعة عربية على الهواء... فيديو
تعرضت مذيعة تونسية لمشهد حزين ومفاجئ خلال تقديمها نشرة الأخبار على الهواء عبر إذاعة خاصة.
ووثق مقطع مصور لحظات عصيبة مرت بها المذيعة التونسية، أنيسة مكشاح، حيث انهارت على الهواء، مجهشة بالبكاء.
ولاقى مقطع الفيديو للمذيعة تونسية
وهي في نوبة بكاء على الهواء مباشرة خلال تقديمها نشرة الأخبار، إثر تعرضها لوعكة صحية، تفاعلا كبيرا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت أنيسة مكشاح وكأنها تعاني من آلام حادة قبل أن تجهش بالبكاء، فيما سارعت الإذاعة إلى قطع البث.
بينما عزا زملاؤها لاحقا بكاءها إلى إصابتها بحالة تشنج
بسبب عدم حصولها كما الصحافيين العاملين بالإذاعة الخاصة، على مستحقاتهم لأكثر من ثمانية أشهر.