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تونسيون يحيون أربعينية اغتيال حسن نصر الله
تونسيون يحيون أربعينية اغتيال حسن نصر الله
سبوتنيك عربي
نظمت الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، ندوة فكرية بالعاصمة تونس، تزامنا مع ذكرى أربعينية اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
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تم تنظيم الندوة، اليوم الأحد، تحت شعار "سيد شهداء الأمة حسن نصر الله فاتح زمن الانتصارات ووحدة المقاومة والأمة"، بحسب مراسل "سبوتنيك".وشارك في هذه التظاهرة، عدد من القيادات النقابية بالاتحاد العام التونسي للشغل، فضلا عن مجموعة من المنظمات الوطنية على غرار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعدد من نواب البرلمان وبعض الأمناء العامين لعدد من الأحزاب السياسية وبعض مكونات المجتمع المدني والطلبة.وقام المشاركون في موكب خاشع وحماسي بتلاوة الفاتحة ترحما على روح حسن نصر الله ورفعوا العلم التونسي والأعلام اللبنانية والفلسطينية وراية "حزب الله" وصور أمينه العام.من جهتها، قالت النائب السابق بالبرلمان مباركة البراهمي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن اغتيال القادة لن يؤثر على سجل انتصارات محور المقاومة، مؤكدة دعم التونسيين للمقاومة ولنضالات الشعب الفلسطيني واللبناني من أجل الدفاع عن أراضيه.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار حزب الله, لبنان

تونسيون يحيون أربعينية اغتيال حسن نصر الله

17:02 GMT 10.11.2024
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونسيون يحيون أربعينية اغتيال حسن نصر الله
تونسيون يحيون أربعينية اغتيال حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
© Sputnik . Mariam.Gadera
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حصري
نظمت الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، ندوة فكرية بالعاصمة تونس، تزامنا مع ذكرى أربعينية اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.
تم تنظيم الندوة، اليوم الأحد، تحت شعار "سيد شهداء الأمة حسن نصر الله فاتح زمن الانتصارات ووحدة المقاومة والأمة"، بحسب مراسل "سبوتنيك".
وشارك في هذه التظاهرة، عدد من القيادات النقابية بالاتحاد العام التونسي للشغل، فضلا عن مجموعة من المنظمات الوطنية على غرار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعدد من نواب البرلمان وبعض الأمناء العامين لعدد من الأحزاب السياسية وبعض مكونات المجتمع المدني والطلبة.
وقام المشاركون في موكب خاشع وحماسي بتلاوة الفاتحة ترحما على روح حسن نصر الله ورفعوا العلم التونسي والأعلام اللبنانية والفلسطينية وراية "حزب الله" وصور أمينه العام.
من جهتها، قالت النائب السابق بالبرلمان مباركة البراهمي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن اغتيال القادة لن يؤثر على سجل انتصارات محور المقاومة، مؤكدة دعم التونسيين للمقاومة ولنضالات الشعب الفلسطيني واللبناني من أجل الدفاع عن أراضيه.
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