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عرب بوينت بودكاست
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شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
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29 د
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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عالم سبوتنيك
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09:04 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
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مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
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29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
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عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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https://sarabic.ae/20241118/أهديت-لقبطان-أنقذ-700-شخص-بيع-ساعة-تيتانيك-بمبلغ-ضخم---1094897565.html
أهديت لقبطان أنقذ 700 شخص... بيع "ساعة تيتانيك" بمبلغ ضخم
أهديت لقبطان أنقذ 700 شخص... بيع "ساعة تيتانيك" بمبلغ ضخم
سبوتنيك عربي
باع دار المزادات "هنري ألدريدج آند سان" ساعة جيب ذهبية أهديت لقبطان أنقذ 700 شخص من ركاب السفينة المنكوبة "تيتانيك" في مزاد بمبلغ يقارب مليوني دولار. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T09:09+0000
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وبيعت ساعة الجيب الذهبية التي أهديت للقبطان، أرثر روسترون، الذي أنقذ 700 شخص من ركاب السفينة المنكوبة "تيتانيك" في المزاد بمبلغ يقارب مليوني دولار، مسجلة رقما قياسيا كأغلى قطعة تذكارية من حطام السفينة.يذكر أن ثلاث ناجيات من ركاب السفينة المنكوبة كن قد أهدين الساعة المصنوعة من الذهب عيار 18 من تصميم "تيفاني آند كو" إلى القبطان أرثر روسترون، ربان السفينة "آر إم إس كارباثيا"، بعد أن حول دفة سفينته لإنقاذهن وآخرين، عندما اصطدمت "تيتانيك" بجبل جليدي وغرقت في شمال المحيط الأطلسي خلال رحلتها الأولى، عام 1912.وقام جامع مقتنيات خاص في الولايات المتحدة بشراء الساعة الذهبية بمبلغ 1,56 مليون جنيه إسترليني، وهو أعلى رقم يُدفع لقطعة تذكارية من "تيتانيك". وشمل السعر الضرائب والرسوم التي دفعها المشتري.الجدير بالذكر أن الساعة أُهديت إلى روسترون أرملة جون جاكوب أستور، أغنى رجل توفي في الكارثة، بالإضافة إلى أرملتي اثنين من رجال الأعمال الأثرياء غرقا مع السفينة.بيع ساعة أغنى رجل على متن سفينة تيتانيكرونالدو يعلن عن مفاجأة.. "سنفجر الإنترنت أنا وضيفي القادم"
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, تيتانيك, أخبار تيتانيك, نهاية التيتانيك, الأخبار

أهديت لقبطان أنقذ 700 شخص... بيع "ساعة تيتانيك" بمبلغ ضخم

09:09 GMT 18.11.2024 (تم التحديث: 09:10 GMT 18.11.2024)
© Photo / Unsplash/ Pierre Baminساعة
ساعة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© Photo / Unsplash/ Pierre Bamin
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باع دار المزادات "هنري ألدريدج آند سان" ساعة جيب ذهبية أهديت لقبطان أنقذ 700 شخص من ركاب السفينة المنكوبة "تيتانيك" في مزاد بمبلغ يقارب مليوني دولار.
وبيعت ساعة الجيب الذهبية التي أهديت للقبطان، أرثر روسترون، الذي أنقذ 700 شخص من ركاب السفينة المنكوبة "تيتانيك" في المزاد بمبلغ يقارب مليوني دولار، مسجلة رقما قياسيا كأغلى قطعة تذكارية من حطام السفينة.
يذكر أن ثلاث ناجيات من ركاب السفينة المنكوبة كن قد أهدين الساعة المصنوعة من الذهب عيار 18 من تصميم "تيفاني آند كو" إلى القبطان أرثر روسترون، ربان السفينة "آر إم إس كارباثيا"، بعد أن حول دفة سفينته لإنقاذهن وآخرين، عندما اصطدمت "تيتانيك" بجبل جليدي وغرقت في شمال المحيط الأطلسي خلال رحلتها الأولى، عام 1912.
ساعة بريغيوت 160 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
مجتمع
عرض ساعة أغنى رجل على سفينة "تيتانيك" للبيع في مزاد
26 أبريل, 13:34 GMT
وقام جامع مقتنيات خاص في الولايات المتحدة بشراء الساعة الذهبية بمبلغ 1,56 مليون جنيه إسترليني، وهو أعلى رقم يُدفع لقطعة تذكارية من "تيتانيك". وشمل السعر الضرائب والرسوم التي دفعها المشتري.
الجدير بالذكر أن الساعة أُهديت إلى روسترون أرملة جون جاكوب أستور، أغنى رجل توفي في الكارثة، بالإضافة إلى أرملتي اثنين من رجال الأعمال الأثرياء غرقا مع السفينة.
بيع ساعة أغنى رجل على متن سفينة تيتانيك
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