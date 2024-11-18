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https://sarabic.ae/20241118/رونالدو-يعلن-عن-مفاجأة-سنفجر-الإنترنت-أنا-وضيفي-القادم-1094889544.html
رونالدو يعلن عن مفاجأة.. "سنفجر الإنترنت أنا وضيفي القادم"
رونالدو يعلن عن مفاجأة.. "سنفجر الإنترنت أنا وضيفي القادم"
سبوتنيك عربي
سيظهر ضيف جديد مميز بالقرب مع نجم نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، وبحسب كلام رونالدو الضيف مميز جداً وراح يسبب ضجة كبيرة على الانترنت. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T06:17+0000
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ونشر البرتغالي، قائد النصر السعودي، مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على منصة "يوتيوب" يوم أمس الأحد، وكان مقطع الفيديو بمثابة إعلان تشويقي للضيف القادم الذي سيظهر مع رونالدو عبر قناته.وعندما سأله فرديناند عما إذا كان النجم الويلزي ريان غيغز، رد رونالدو: "لا، لكن ذلك سيكون لطيفا". وقال كريستيانو في حديثه عن ضيفه القادم على يوتيوب: "سنحطم الإنترنت، إنه شخص مشهور للغاية، وعدني أنك لن تخبر أحدا".وتداول رواد الإنترنت عبر موقع "إكس" صورة مسربة تفيد بأن ضيف رونالدو قد يكون اليوتيوبر الأمريكي الشهير "مستر بيست".ويتابع "مستر بيست" أكثر من 331 مليون مشترك على قناته على "يوتيوب"، مما يجعله صاحب أكبر عدد من المشتركين.
https://sarabic.ae/20241116/رونالدو-يتحدث-عن-موعد-اعتزاله-فمتى؟-1094859799.html
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العالم, منوعات, رياضة
العالم, منوعات, رياضة

رونالدو يعلن عن مفاجأة.. "سنفجر الإنترنت أنا وضيفي القادم"

06:17 GMT 18.11.2024
© AP Photo / Amr Nabilكريستيانو رونالدو، الرياض، السعودية
كريستيانو رونالدو، الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
سيظهر ضيف جديد مميز بالقرب مع نجم نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، وبحسب كلام رونالدو الضيف مميز جداً وراح يسبب ضجة كبيرة على الانترنت.
ونشر البرتغالي، قائد النصر السعودي، مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على منصة "يوتيوب" يوم أمس الأحد، وكان مقطع الفيديو بمثابة إعلان تشويقي للضيف القادم الذي سيظهر مع رونالدو عبر قناته.

وظهر رونالدو في الفيديو وهو متواجد في منزله بجانب ريو فيردناند زميله السابق في صفوف مانشستر يونايتد، لكن رفض الكشف عن اسم الضيف المرتقب.

وعندما سأله فرديناند عما إذا كان النجم الويلزي ريان غيغز، رد رونالدو: "لا، لكن ذلك سيكون لطيفا".
كريستيانو رونالدو خلال فوز فرنسا على البرتغال بركلات الترجيح في كأس أوروبا 5 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
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رونالدو يتحدث عن موعد اعتزاله.. فمتى؟
16 نوفمبر, 12:22 GMT
وقال كريستيانو في حديثه عن ضيفه القادم على يوتيوب: "سنحطم الإنترنت، إنه شخص مشهور للغاية، وعدني أنك لن تخبر أحدا".
وتداول رواد الإنترنت عبر موقع "إكس" صورة مسربة تفيد بأن ضيف رونالدو قد يكون اليوتيوبر الأمريكي الشهير "مستر بيست".
ويتابع "مستر بيست" أكثر من 331 مليون مشترك على قناته على "يوتيوب"، مما يجعله صاحب أكبر عدد من المشتركين.
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