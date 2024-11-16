https://sarabic.ae/20241116/رونالدو-يتحدث-عن-موعد-اعتزاله-فمتى؟-1094859799.html
رونالدو يتحدث عن موعد اعتزاله.. فمتى؟
رونالدو يتحدث عن موعد اعتزاله.. فمتى؟
سبوتنيك عربي
قال قائد فريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو: إن موعد اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي قد يكون خلال عام أو عامين، وذلك بعدما حقق العديد من الإنجازات طوال... 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T12:22+0000
2024-11-16T12:22+0000
2024-11-16T12:22+0000
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وقدم النجم البرتغالي أداء مميزا في مباراة فوز البرتغال على بولندا بنتيجة 5-1 أمس الجمعة، بدوري الأمم الأوربية، إذ سجل هدفين أحدهما من مقصية وصفها الجمهور بالمذهلة.وقال رونالدو في تصريحات إعلامية عقب مباراة أمس، إن الدافع هو الذي سيحدد ما إذا كان سيعتزل أم لا.وأوضح رونالدو: "التخطيط للاعتزال إذا كان يجب أن يحدث فقد يكون خلال عام أو عامين، لا أعلم سأبلغ الأربعين قريبا أريد حقا أن أستمتع وطالما شعرت بالدافع سأستمر في اليوم الذي لا أشعر فيه بالدافع سأعتزل".وأصبح رونالدو أكثر اللاعبين تحقيقا للفوز في المباريات الدولية برصيد 132 فوزا ويليه سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا السابق برصيد 131 فوزا.
https://sarabic.ae/20241111/رونالدو-يكشف-لأول-مرة-سبب-انتقاله-إلى-الدوري-السعودي-1094700154.html
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رياضة, العالم, العالم العربي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رياضة, العالم, العالم العربي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رونالدو يتحدث عن موعد اعتزاله.. فمتى؟
قال قائد فريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو: إن موعد اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي قد يكون خلال عام أو عامين، وذلك بعدما حقق العديد من الإنجازات طوال مسيرته الكروية.
وقدم النجم البرتغالي أداء مميزا في مباراة فوز البرتغال على بولندا بنتيجة 5-1 أمس الجمعة، بدوري الأمم الأوربية،
إذ سجل هدفين أحدهما من مقصية وصفها الجمهور بالمذهلة.
وقال رونالدو في تصريحات إعلامية عقب مباراة أمس، إن الدافع هو الذي سيحدد ما إذا كان سيعتزل أم لا.
وأوضح رونالدو
: "التخطيط للاعتزال إذا كان يجب أن يحدث فقد يكون خلال عام أو عامين، لا أعلم سأبلغ الأربعين قريبا أريد حقا أن أستمتع وطالما شعرت بالدافع سأستمر في اليوم الذي لا أشعر فيه بالدافع سأعتزل".
وأصبح رونالدو أكثر اللاعبين تحقيقا للفوز في المباريات الدولية برصيد 132 فوزا ويليه سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا السابق برصيد 131 فوزا.