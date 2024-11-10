أوربان: انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة من شأنه أن ينهي عزلة المجر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:34 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
لبنان.. حديث عن إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار خلال أسابيع، إيران تنفي مزاعم أميركية بمحاولة اغتيال ترامب
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:28 GMT
22 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
قطر : الأنباء عن انسحابنا من الوساطة في مفاوضات غزة "غير دقيقة"
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241110/أوربان-انتخاب-ترامب-رئيسا-للولايات-المتحدة-من-شأنه-أن-ينهي-عزلة-المجر-1094661396.html
أوربان: انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة من شأنه أن ينهي عزلة المجر
أوربان: انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة من شأنه أن ينهي عزلة المجر
سبوتنيك عربي
سبوتنيك. قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم الأحد، إن فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات سينهي العزلة الدولية للمجر. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T21:34+0000
2024-11-10T21:34+0000
فيكتور أوربان
أخبار أوكرانيا
المجر
أخبار المجر
ترامب
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094530463_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_502a8b6da507dbe912f4d580e7024942.jpg
وأضاف أوربان في مقابلة مع قناة تي في 2 التلفزيونية، "بفوز ترامب انتهت عزلة المجر. نحن لسنا وحدنا، أمريكا بأكملها معنا".وقال أوربان إنه في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، من المقرر إعادة تطبيق اتفاقية الضرائب المزدوجة مع المجر، كما يجب على أوروبا "في غضون ستة أشهر اتخاذ قرارات لخفض أسعار الطاقة".وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال أوربان، إنه بعد فوز ترامب، هناك عدد متزايد من قادة الاتحاد الأوروبي الذين يتحولون بحذر من الرغبة في تمويل أوكرانيا إلى الأمل في تسوية سلمية.أجريت انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وأعلن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 2017 إلى 2021، حيث حصل على ما يكفي من الأصوات في المجمع الانتخابي للفوز بالانتخابات.واعترفت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بالهزيمة في خطاب أمام أنصارها، وهنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلفه ترامب.وستصوت الهيئة الانتخابية، وهي مجموعة الناخبين الرئاسيين من الولايات، على المرشح الذي اختاره الناخبون في كل ولاية في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول، وسيوافق الكونغرس على النتائج في السادس من يناير/كانون الثاني، ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس في العشرين من يناير/كانون الثاني.أصبح ترامب أول رئيس أمريكي منذ القرن التاسع عشر يتم انتخابه لولايتين غير متتاليتين.
https://sarabic.ae/20241108/أوربان-لدى-الاتحاد-الأوروبي-شكوك-بشأن-إقراض-كييف-بعد-فوز-ترامب-في-الانتخابات-1094593482.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094530463_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_9c87b155c8ec885614cabdc801bb97ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فيكتور أوربان, أخبار أوكرانيا, المجر, أخبار المجر, ترامب, العالم
فيكتور أوربان, أخبار أوكرانيا, المجر, أخبار المجر, ترامب, العالم

أوربان: انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة من شأنه أن ينهي عزلة المجر

21:34 GMT 10.11.2024
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaالرئيس دونالد ترامب، إلى اليسار، يرحب برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض في واشنطن، في 13 مايو/أيار 2019.
الرئيس دونالد ترامب، إلى اليسار، يرحب برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض في واشنطن، في 13 مايو/أيار 2019. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
تابعنا عبر
سبوتنيك. قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم الأحد، إن فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات سينهي العزلة الدولية للمجر.
وأضاف أوربان في مقابلة مع قناة تي في 2 التلفزيونية، "بفوز ترامب انتهت عزلة المجر. نحن لسنا وحدنا، أمريكا بأكملها معنا".

وتابع الزعيم المجري، أن خطوة كبيرة نحو حل سلمي للصراع الأوكراني قد تم اتخاذها بالفعل.

وقال أوربان إنه في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، من المقرر إعادة تطبيق اتفاقية الضرائب المزدوجة مع المجر، كما يجب على أوروبا "في غضون ستة أشهر اتخاذ قرارات لخفض أسعار الطاقة".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال أوربان، إنه بعد فوز ترامب، هناك عدد متزايد من قادة الاتحاد الأوروبي الذين يتحولون بحذر من الرغبة في تمويل أوكرانيا إلى الأمل في تسوية سلمية.
أجريت انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وأعلن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 2017 إلى 2021، حيث حصل على ما يكفي من الأصوات في المجمع الانتخابي للفوز بالانتخابات.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
أوربان: لدى الاتحاد الأوروبي شكوك بشأن إقراض كييف بعد فوز ترامب في الانتخابات
8 نوفمبر, 06:37 GMT
واعترفت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بالهزيمة في خطاب أمام أنصارها، وهنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلفه ترامب.
وستصوت الهيئة الانتخابية، وهي مجموعة الناخبين الرئاسيين من الولايات، على المرشح الذي اختاره الناخبون في كل ولاية في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول، وسيوافق الكونغرس على النتائج في السادس من يناير/كانون الثاني، ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس في العشرين من يناير/كانون الثاني.
أصبح ترامب أول رئيس أمريكي منذ القرن التاسع عشر يتم انتخابه لولايتين غير متتاليتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала