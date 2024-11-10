https://sarabic.ae/20241110/أوربان-انتخاب-ترامب-رئيسا-للولايات-المتحدة-من-شأنه-أن-ينهي-عزلة-المجر-1094661396.html
أوربان: انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة من شأنه أن ينهي عزلة المجر
أوربان: انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة من شأنه أن ينهي عزلة المجر
سبوتنيك عربي
سبوتنيك. قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم الأحد، إن فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات سينهي العزلة الدولية للمجر. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T21:34+0000
2024-11-10T21:34+0000
2024-11-10T21:34+0000
فيكتور أوربان
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وأضاف أوربان في مقابلة مع قناة تي في 2 التلفزيونية، "بفوز ترامب انتهت عزلة المجر. نحن لسنا وحدنا، أمريكا بأكملها معنا".وقال أوربان إنه في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، من المقرر إعادة تطبيق اتفاقية الضرائب المزدوجة مع المجر، كما يجب على أوروبا "في غضون ستة أشهر اتخاذ قرارات لخفض أسعار الطاقة".وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال أوربان، إنه بعد فوز ترامب، هناك عدد متزايد من قادة الاتحاد الأوروبي الذين يتحولون بحذر من الرغبة في تمويل أوكرانيا إلى الأمل في تسوية سلمية.أجريت انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وأعلن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 2017 إلى 2021، حيث حصل على ما يكفي من الأصوات في المجمع الانتخابي للفوز بالانتخابات.واعترفت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بالهزيمة في خطاب أمام أنصارها، وهنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلفه ترامب.وستصوت الهيئة الانتخابية، وهي مجموعة الناخبين الرئاسيين من الولايات، على المرشح الذي اختاره الناخبون في كل ولاية في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول، وسيوافق الكونغرس على النتائج في السادس من يناير/كانون الثاني، ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس في العشرين من يناير/كانون الثاني.أصبح ترامب أول رئيس أمريكي منذ القرن التاسع عشر يتم انتخابه لولايتين غير متتاليتين.
https://sarabic.ae/20241108/أوربان-لدى-الاتحاد-الأوروبي-شكوك-بشأن-إقراض-كييف-بعد-فوز-ترامب-في-الانتخابات-1094593482.html
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فيكتور أوربان, أخبار أوكرانيا, المجر, أخبار المجر, ترامب, العالم
فيكتور أوربان, أخبار أوكرانيا, المجر, أخبار المجر, ترامب, العالم
أوربان: انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة من شأنه أن ينهي عزلة المجر
سبوتنيك. قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم الأحد، إن فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات سينهي العزلة الدولية للمجر.
وأضاف أوربان في مقابلة مع قناة تي في 2 التلفزيونية، "بفوز ترامب انتهت عزلة المجر. نحن لسنا وحدنا، أمريكا بأكملها معنا".
وتابع الزعيم المجري، أن خطوة كبيرة نحو حل سلمي للصراع الأوكراني قد تم اتخاذها بالفعل.
وقال أوربان إنه في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، من المقرر إعادة تطبيق اتفاقية الضرائب المزدوجة مع المجر، كما يجب على أوروبا "في غضون ستة أشهر اتخاذ قرارات لخفض أسعار الطاقة".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال أوربان، إنه بعد فوز ترامب، هناك عدد متزايد من قادة الاتحاد الأوروبي الذين يتحولون بحذر من الرغبة في تمويل أوكرانيا إلى الأمل في تسوية سلمية.
أجريت انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وأعلن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 2017 إلى 2021، حيث حصل على ما يكفي من الأصوات في المجمع الانتخابي للفوز بالانتخابات.
واعترفت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بالهزيمة في خطاب أمام أنصارها، وهنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلفه ترامب.
وستصوت الهيئة الانتخابية، وهي مجموعة الناخبين الرئاسيين من الولايات، على المرشح الذي اختاره الناخبون في كل ولاية في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول، وسيوافق الكونغرس على النتائج في السادس من يناير/كانون الثاني، ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس في العشرين من يناير/كانون الثاني.
أصبح ترامب أول رئيس أمريكي منذ القرن التاسع عشر يتم انتخابه لولايتين غير متتاليتين.