https://sarabic.ae/20241111/رونالدو-يكشف-لأول-مرة-سبب-انتقاله-إلى-الدوري-السعودي-1094700154.html
رونالدو يكشف لأول مرة سبب انتقاله إلى الدوري السعودي
رونالدو يكشف لأول مرة سبب انتقاله إلى الدوري السعودي
سبوتنيك عربي
رد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، لأول مرة، على ادعاءات انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين سعيا وراء الأموال. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T21:17+0000
2024-11-11T21:17+0000
2024-11-11T21:17+0000
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وقال رونالدو، خلال الفيلم الوثائقي المقرر طرحه عن الدوري السعودي للمحترفين، "يقولون إن كريستيانو موجود في السعودية من أجل المال فقط"، مضيفا: "حسنًا، لا زلت أشعر بالشغف، أنا هنا من أجل الفوز".وعلى مدار 22 شهرا في صفوف العالمي، لم يتمكن رونالدو من قيادة فريقه لتحقيق أي لقب محلي أو آسيوي، في ظل هيمنة الغريم الهلال، بينما اكتفى بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.وانتقل رونالدو إلى صفوف النصر السعودي في كانون الثاني/ يناير 2023، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد.ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام، يتقاضى رونالدو 177 مليون جنيه إسترليني في العام الواحد مع النصر، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وسط تكهنات حول مستقبله.وحقق رونالدو إنجازًا فرديًا بعد أن أصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين عبر التاريخ، عندما سجل 35 هدفًا الموسم الماضي، متخطيًا حصيلة عبد الرزاق حمد الله (34 هدفًا موسم 2018-2019).
https://sarabic.ae/20241005/بعد-هدفه-في-العروبة-رونالدو-يدخل-قائمة-هدافي-الدوري-السعودي-1093471282.html
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منوعات, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, رياضة, الأخبار
منوعات, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, رياضة, الأخبار
رونالدو يكشف لأول مرة سبب انتقاله إلى الدوري السعودي
رد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، لأول مرة، على ادعاءات انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين سعيا وراء الأموال.
وقال رونالدو، خلال الفيلم الوثائقي المقرر طرحه عن الدوري السعودي للمحترفين، "يقولون إن كريستيانو موجود في السعودية من أجل المال فقط"، مضيفا: "حسنًا، لا زلت أشعر بالشغف، أنا هنا من أجل الفوز".
وعلى مدار 22 شهرا في صفوف العالمي، لم يتمكن رونالدو
من قيادة فريقه لتحقيق أي لقب محلي أو آسيوي، في ظل هيمنة الغريم الهلال، بينما اكتفى بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وانتقل رونالدو إلى صفوف النصر السعودي في كانون الثاني/ يناير 2023، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد.
ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام، يتقاضى رونالدو 177 مليون جنيه إسترليني في العام الواحد مع النصر، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وسط تكهنات حول مستقبله.
وحقق رونالدو إنجازًا فرديًا بعد أن أصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد
بالدوري السعودي للمحترفين عبر التاريخ، عندما سجل 35 هدفًا الموسم الماضي، متخطيًا حصيلة عبد الرزاق حمد الله (34 هدفًا موسم 2018-2019).