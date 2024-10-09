https://sarabic.ae/20241009/ما-سبب-تعثر-انتقال-رونالدو-إلى-الهلال-السعودي-1093586233.html

ما سبب تعثر انتقال رونالدو إلى الهلال السعودي؟

ما سبب تعثر انتقال رونالدو إلى الهلال السعودي؟

سبوتنيك عربي

قال مدافع نادي الهلال السعودي، النجم الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي، إنه كان هناك تعثر بشأن انتقال كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، إلى نادي الهلال السعودي،... 09.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-09T15:03+0000

2024-10-09T15:03+0000

2024-10-09T15:03+0000

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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

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ونشر الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تصريحات كوليبالي التي قال فيها: "رونالدو كان من المفترض أن ينتقل إلى صفوف الهلال بدلا من النصر، لولا منع النادي من القيد وقتها".وأوضح: "عندما وقعت عقدا مع الهلال، عرفت أن رونالدو كان من المفترض انتقاله إلى الفريق لكن الصفقة لم تتم بسبب منع النادي من القيد آنذاك".وأضاف: "لكني شخصيا عندما تلقيت عرضا من الهلال لم أتردد لحظة واحدة، لأنه صاحب الرصيد الأكبر من البطولات محليا وقاريّا، لذلك أنا سعيد بتلك الخطوة، الهلال سمح لي بالبقاء في دائرة الأضواء على المستوى القاري والدولي".وأكمل بقوله "تعرضت لبعض الانتقادات لكن الآراء تغيرت بمجرد أن شاهد الجميع ما حققته مع الفريق".وعن مواجهاته ضد النصر بقيادة رونالدو، أجاب المدافع السنغالي، قائلا: "في البداية، خسرت نهائي البطولة العربية أمام النصر وتعرضت وقتها لإصابة قوية، ولكن بعدها تمكنا من الفوز في كل المباريات ضده".وأضاف كاليدو كوليبالي: "الأمر كان صعبا لأنه ضد فريق كبير يتمتع بالمهارات الفردية والجماعية، فزنا بكل المباريات ربما باستثناء تعادل وحيد في العام الماضي، ونحن سعداء بما نقوم به، لا سيما وأن مباريات الديربي تحظى بجماهيرية كبيرة في مختلف أنحاء العالم عند اقتراب المباراة أجد الكثير من الرسائل وطلبا كبيرا على التذاكر".

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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو