https://sarabic.ae/20241005/بعد-هدفه-في-العروبة-رونالدو-يدخل-قائمة-هدافي-الدوري-السعودي-1093471282.html
بعد هدفه في العروبة.. رونالدو يدخل قائمة هدافي الدوري السعودي
بعد هدفه في العروبة.. رونالدو يدخل قائمة هدافي الدوري السعودي
سبوتنيك عربي
قاد النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر السعودي بعدما سجل هدفا في شباك العروبة في الجولة السادسة من عمر "دوري روشن" السعودي. 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T20:43+0000
2024-10-05T20:43+0000
2024-10-05T20:43+0000
مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وتمكن رونالدو من إحراز هدف التقدم لناديه النصر السعودي من ركلة جزاء أمام العروبة ليساهم في فوز فريقه بثلاثية دون رد، ليصعد معها إلى المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري السعودي. وبهذا الهدف رفع النجم البرتغالي الدولي رصيده إلى خمسة أهداف في الدوري السعودي هذا الموسم، ليشعل المنافسة على صدارة هدافي المسابقة حيث قفز للمركز الثالث.وتمكن ساديو ماني نجم منتخب السنغال في إحراز الهدفين الثاني والثالث لفريقه النصر السعودي.فيما بات كريتسيانو رونالدو على بعد هدفين فقط من متصدري ترتيب هدافي الدوري السعودي لكرة القدم، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، والفرنسي كريم بنزيما، نجم الاتحاد.ويشار إلى أن النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، قد توَّج بلقب هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي بتسجيله 35 هدفا.
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي, رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي, رياضة
بعد هدفه في العروبة.. رونالدو يدخل قائمة هدافي الدوري السعودي
قاد النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر السعودي بعدما سجل هدفا في شباك العروبة في الجولة السادسة من عمر "دوري روشن" السعودي.
وتمكن رونالدو من إحراز هدف التقدم لناديه النصر السعودي من ركلة جزاء أمام العروبة ليساهم في فوز فريقه بثلاثية دون رد، ليصعد معها إلى المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري السعودي.
وبهذا الهدف رفع النجم البرتغالي الدولي رصيده إلى خمسة أهداف في الدوري السعودي
هذا الموسم، ليشعل المنافسة على صدارة هدافي المسابقة حيث قفز للمركز الثالث.
وتمكن ساديو ماني نجم منتخب السنغال في إحراز الهدفين الثاني والثالث لفريقه النصر السعودي.
فيما بات كريتسيانو رونالدو
على بعد هدفين فقط من متصدري ترتيب هدافي الدوري السعودي لكرة القدم، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، والفرنسي كريم بنزيما، نجم الاتحاد.
ويشار إلى أن النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، قد توَّج بلقب هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي بتسجيله 35 هدفا.