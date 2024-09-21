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https://sarabic.ae/20240921/سر-إشارة-رونالدو-بعد-هدفه-في-شباك-الاتفاق-السعودي-فيديو-1092964850.html
سر إشارة رونالدو بعد هدفه في شباك الاتفاق السعودي.. فيديو
سر إشارة رونالدو بعد هدفه في شباك الاتفاق السعودي.. فيديو
سبوتنيك عربي
فور تسجيله الهدف الأول ضد فريق الاتفاق السعودي، احتفل النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، بحالة مختلفة عن طريقة الاحتفال العادية الخاصة به. 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T12:04+0000
2024-09-21T12:04+0000
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وسجل رونالدو، هدف فريقه الأول في الدقيقة 33 عبر ركلة جزاء، ليسهم في فوز النصر بثلاثية دون رد، خلال مواجهة ضد الاتفاق، أمس الجمعة، في الجولة الرابعة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.وبعد الهدف، توجه النجم البرتغالي صوب المدرجات للاحتفال، حيث رفع 3 أصابع، مشيرًا بحركة خاصة نحو نجله كريسنيانو جونيور، الذي كان من بين المتفرجين في الملعب.وأراد رونالدو بذلك الاحتفال لفت الانتباه إلى نجله جونيور، بعد تألقه مع فريق النصر تحت 15 عاما، والذي نجح في تسجيل ثنائية قادته للفوز على القادسية (4-0).وتوجه رونالدو إلى نجله نحو المدرجات مع ابتسامة عريضة على وجهه، ثم رفع ثلاثة أصابع للإشارة إلى تسجيلهما معا ثلاثية للنصر في يوم واحد"، ليتفاعل معه نجله بابتسامة مماثلة.ويشار إلى أن كريستيانو جونيور، يلعب في صفوف ناشئي النصر السعودي، منذ انتقال والده إلى الفريق السعودي، مطلع عام 2023.
https://sarabic.ae/20240919/فيديوأبناء-رونالدو-يخطفون-الأضواء-وهم-يتحدثون-اللغة-العربية-1092889113.html
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نادي النصر السعودي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منوعات
نادي النصر السعودي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منوعات

سر إشارة رونالدو بعد هدفه في شباك الاتفاق السعودي.. فيديو

12:04 GMT 21.09.2024
© AP Photo / Amr Nabilكريستيانو رونالدو، الرياض، السعودية
كريستيانو رونالدو، الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
فور تسجيله الهدف الأول ضد فريق الاتفاق السعودي، احتفل النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، بحالة مختلفة عن طريقة الاحتفال العادية الخاصة به.
وسجل رونالدو، هدف فريقه الأول في الدقيقة 33 عبر ركلة جزاء، ليسهم في فوز النصر بثلاثية دون رد، خلال مواجهة ضد الاتفاق، أمس الجمعة، في الجولة الرابعة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.
وبعد الهدف، توجه النجم البرتغالي صوب المدرجات للاحتفال، حيث رفع 3 أصابع، مشيرًا بحركة خاصة نحو نجله كريسنيانو جونيور، الذي كان من بين المتفرجين في الملعب.
كريستيانو رونالدو خلال فوز فرنسا على البرتغال بركلات الترجيح في كأس أوروبا 5 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
مجتمع
فيديو...أبناء رونالدو يخطفون الأضواء وهم يتحدثون اللغة العربية
19 سبتمبر, 12:19 GMT
وأراد رونالدو بذلك الاحتفال لفت الانتباه إلى نجله جونيور، بعد تألقه مع فريق النصر تحت 15 عاما، والذي نجح في تسجيل ثنائية قادته للفوز على القادسية (4-0).
وتوجه رونالدو إلى نجله نحو المدرجات مع ابتسامة عريضة على وجهه، ثم رفع ثلاثة أصابع للإشارة إلى تسجيلهما معا ثلاثية للنصر في يوم واحد"، ليتفاعل معه نجله بابتسامة مماثلة.
ويشار إلى أن كريستيانو جونيور، يلعب في صفوف ناشئي النصر السعودي، منذ انتقال والده إلى الفريق السعودي، مطلع عام 2023.
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