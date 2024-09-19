https://sarabic.ae/20240919/رونالدو-هذا-اللاعب-يفعل-أشياء-لم-أتمكن-من-فعلها-أنا-وميسي-في-سنه-فيديو-1092907331.html
رونالدو: هذا اللاعب يفعل أشياء لم أتمكن من فعلها أنا وميسي في سنه... فيديو
رونالدو: هذا اللاعب يفعل أشياء لم أتمكن من فعلها أنا وميسي في سنه... فيديو
سبوتنيك عربي
كشف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو عن رأيه في من سيكون نجم كرة القدم العالمية في المستقبل، خاصة مع اقتراب الثنائي ميسي ورونالدو من اعتزال لعبة كرة القدم. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T17:54+0000
2024-09-19T17:54+0000
2024-09-19T17:54+0000
مجتمع
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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ومع اقتراب الثنائي من الاعتزال، برزت أسماء نجوم جدد مثل إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي وجود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور، وأخيرا النجم الشاب لامين يامال.وتحدث رونالدو عن رأيه في هؤلاء اللاعبين، ومن منهم قادر على أن يكون نجم الجيل الحالي من اللاعبين الشباب.وقال كريستيانو خلال مقابلة مع زميله السابق في مانشستر يونايتد، ريو فرديناند، بثت عبر موقع "يوتيوب": "لامين يمتلك موهبة هائلة وإمكانات كبيرة. بالطبع، يحتاج إلى الحظ وأتمنى ألا يعاني من مشاكل بدنية تؤثر على مستقبله".وأضاف رونالدو أن اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا يمر بمرحلة مهمة في مسيرته، حيث يلعب ضمن فريق برشلونة المدعوم ببيئة تساعده على التطور والنمو.يشار إلى أن رونالدو كان أحد نجوم كرة القدم على مر التاريخ، وشهد منافسة قوية من الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، على لقب الأفضل في جيلهما.يذكر أن لامين ينتمي لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، ويطلق عليه مشجعون ووسائل إعلام لقب "ميسي الجديد".وتألق يامال بشدة مع المنتخب الإسباني، وقاده للتتويج بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، كما أصبح الأكثر مساهمة تهديفية على صعيد الدوري الإسباني هذا الموسم بواقع 7 أهداف.
https://sarabic.ae/20240714/لن-أكون-مثله-أبدا-لامين-يامال-يعلق-على-صورة-طفولته-مع-ميسي-1090779922.html
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رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار كرة القدم, منوعات, الأخبار
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار كرة القدم, منوعات, الأخبار
رونالدو: هذا اللاعب يفعل أشياء لم أتمكن من فعلها أنا وميسي في سنه... فيديو
كشف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو عن رأيه في من سيكون نجم كرة القدم العالمية في المستقبل، خاصة مع اقتراب الثنائي ميسي ورونالدو من اعتزال لعبة كرة القدم.
ومع اقتراب الثنائي من الاعتزال، برزت أسماء نجوم جدد مثل إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي وجود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور، وأخيرا النجم الشاب لامين يامال
.
وتحدث رونالدو عن رأيه في هؤلاء اللاعبين، ومن منهم قادر على أن يكون نجم الجيل الحالي من اللاعبين الشباب.
وقال كريستيانو خلال مقابلة مع زميله السابق في مانشستر يونايتد، ريو فرديناند، بثت عبر موقع "يوتيوب": "لامين يمتلك موهبة هائلة وإمكانات كبيرة. بالطبع، يحتاج إلى الحظ وأتمنى ألا يعاني من مشاكل بدنية تؤثر على مستقبله".
وأضاف رونالدو
أن اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا يمر بمرحلة مهمة في مسيرته، حيث يلعب ضمن فريق برشلونة المدعوم ببيئة تساعده على التطور والنمو.
وتابع قائلاً: "لامين يقوم بأشياء لم نتمكن أنا وميسي من القيام بها في مثل سنه، ولكن علينا أن نرى كيف ستتطور مسيرته، لديه كل المقومات ليصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم".
يشار إلى أن رونالدو كان أحد نجوم كرة القدم على مر التاريخ، وشهد منافسة قوية من الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، على لقب الأفضل في جيلهما.
يذكر أن لامين ينتمي لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، ويطلق عليه مشجعون ووسائل إعلام لقب "ميسي
الجديد".
وتألق يامال بشدة مع المنتخب الإسباني، وقاده للتتويج بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، كما أصبح الأكثر مساهمة تهديفية على صعيد الدوري الإسباني هذا الموسم بواقع 7 أهداف.