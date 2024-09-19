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https://sarabic.ae/20240919/جورجينا-تحمل-أنباء-سعيدة-لنادي-النصر-السعودي-وتشن-هجوما-لاذعا-على-مانشستر-يونايتد-1092890311.html
جورجينا تحمل أنباء سعيدة لنادي النصر السعودي وتشن هجوما لاذعا على "مانشستر يونايتد"
جورجينا تحمل أنباء سعيدة لنادي النصر السعودي وتشن هجوما لاذعا على "مانشستر يونايتد"
سبوتنيك عربي
خصصت عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغز، الموسم الثالث من مسلسلها الوثائقي الجديد، عن حياتها داخل المملكة العربية السعودية، بعد انتقال صديقها نجم كرة... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T12:54+0000
2024-09-19T12:54+0000
مجتمع
نادي النصر السعودي
مانشستر يونايتد
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
منوعات
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأفصحت جورجينا في الموسم الجديد، عن تفاصيل جديدة بشأن انتقال رونالدو للنادي السعودي، فيما شنّت هجوما لاذعا على ناديه السابق "مانشستر يونايتد"، الذي غادره في عام 2022.وقالت: "عندما أخبرني رونالدو أنه سيلعب لصالح نادي النصر، شعرت براحة كبيرة لأنني لم أستطع الانتظار لمغادرة نادي "مانشستر يونايتد"، لقد كنت أعلم بأن أشياء كبيرة تنتظرنا، وكنا جميعا متحمسين للغاية، وكنت سعيدة للغاية بالذهاب إلى السعودية".في المقابل، أشادت جورجينا رودريغز بنادي رونالدو السابق، ريال مدريد، قائلة إن المهاجم يحظى دائما بمعاملة جيدة من قبل "العملاق الإسباني".وبخصوص موعد اعتزال الفائز بجائزة "الكرة الذهبية" 5 مرات لكرة القدم، ذكرت جورجيا أنها تريد أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن.وأضافت: "عندما يسألني الناس عن موعد اعتزال كريستيانو رونالدو، أقول لنفسي إنه يستطيع الاعتزال في سن الخمسين".وحملت جورجينا رودريغز أنباء سعيدة لجماهير "النصر" في مسلسلها الوثائقي، عندما أشارت إلى احتمالية انضمام نجليها من كريستيانو رونالدو، كريستيانو جونيور وماتيو إلى صفوف النادي السعودي مستقبلا، واللعب في الفريق السعودي.وأخيرا، وصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى هدفه رقم 900 في مسيرته الاحترافية، على مستوى الأندية والمنتخب، ليصبح أول لاعب كرة قدم عبر التاريخ يصل إلى هذا الرقم.وجاء هدف رونالدو الـ900 بعدما سجل هدفا في مباراة منتخب بلاده البرتغال أمام كرواتيا، في بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث قاد بلاده للانتصار بنتيجة 2-1.
https://sarabic.ae/20240914/رونالدو-وجورجينا-يحصلان-على-تأشيرة-دخول-للعراق-1092712479.html
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نادي النصر السعودي, مانشستر يونايتد, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم
نادي النصر السعودي, مانشستر يونايتد, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم

جورجينا تحمل أنباء سعيدة لنادي النصر السعودي وتشن هجوما لاذعا على "مانشستر يونايتد"

12:54 GMT 19.09.2024
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز
عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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خصصت عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغز، الموسم الثالث من مسلسلها الوثائقي الجديد، عن حياتها داخل المملكة العربية السعودية، بعد انتقال صديقها نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر السعودي.
وأفصحت جورجينا في الموسم الجديد، عن تفاصيل جديدة بشأن انتقال رونالدو للنادي السعودي، فيما شنّت هجوما لاذعا على ناديه السابق "مانشستر يونايتد"، الذي غادره في عام 2022.
وقالت: "عندما أخبرني رونالدو أنه سيلعب لصالح نادي النصر، شعرت براحة كبيرة لأنني لم أستطع الانتظار لمغادرة نادي "مانشستر يونايتد"، لقد كنت أعلم بأن أشياء كبيرة تنتظرنا، وكنا جميعا متحمسين للغاية، وكنت سعيدة للغاية بالذهاب إلى السعودية".
في المقابل، أشادت جورجينا رودريغز بنادي رونالدو السابق، ريال مدريد، قائلة إن المهاجم يحظى دائما بمعاملة جيدة من قبل "العملاق الإسباني".
جورجينا ورونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
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وبخصوص موعد اعتزال الفائز بجائزة "الكرة الذهبية" 5 مرات لكرة القدم، ذكرت جورجيا أنها تريد أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن.
وأضافت: "عندما يسألني الناس عن موعد اعتزال كريستيانو رونالدو، أقول لنفسي إنه يستطيع الاعتزال في سن الخمسين".
وحملت جورجينا رودريغز أنباء سعيدة لجماهير "النصر" في مسلسلها الوثائقي، عندما أشارت إلى احتمالية انضمام نجليها من كريستيانو رونالدو، كريستيانو جونيور وماتيو إلى صفوف النادي السعودي مستقبلا، واللعب في الفريق السعودي.
وأخيرا، وصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى هدفه رقم 900 في مسيرته الاحترافية، على مستوى الأندية والمنتخب، ليصبح أول لاعب كرة قدم عبر التاريخ يصل إلى هذا الرقم.
وجاء هدف رونالدو الـ900 بعدما سجل هدفا في مباراة منتخب بلاده البرتغال أمام كرواتيا، في بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث قاد بلاده للانتصار بنتيجة 2-1.
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