https://sarabic.ae/20240919/جورجينا-تحمل-أنباء-سعيدة-لنادي-النصر-السعودي-وتشن-هجوما-لاذعا-على-مانشستر-يونايتد-1092890311.html

جورجينا تحمل أنباء سعيدة لنادي النصر السعودي وتشن هجوما لاذعا على "مانشستر يونايتد"

جورجينا تحمل أنباء سعيدة لنادي النصر السعودي وتشن هجوما لاذعا على "مانشستر يونايتد"

سبوتنيك عربي

خصصت عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغز، الموسم الثالث من مسلسلها الوثائقي الجديد، عن حياتها داخل المملكة العربية السعودية، بعد انتقال صديقها نجم كرة... 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T12:54+0000

2024-09-19T12:54+0000

2024-09-19T12:54+0000

مجتمع

نادي النصر السعودي

مانشستر يونايتد

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

منوعات

السعودية

أخبار السعودية اليوم

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وأفصحت جورجينا في الموسم الجديد، عن تفاصيل جديدة بشأن انتقال رونالدو للنادي السعودي، فيما شنّت هجوما لاذعا على ناديه السابق "مانشستر يونايتد"، الذي غادره في عام 2022.وقالت: "عندما أخبرني رونالدو أنه سيلعب لصالح نادي النصر، شعرت براحة كبيرة لأنني لم أستطع الانتظار لمغادرة نادي "مانشستر يونايتد"، لقد كنت أعلم بأن أشياء كبيرة تنتظرنا، وكنا جميعا متحمسين للغاية، وكنت سعيدة للغاية بالذهاب إلى السعودية".في المقابل، أشادت جورجينا رودريغز بنادي رونالدو السابق، ريال مدريد، قائلة إن المهاجم يحظى دائما بمعاملة جيدة من قبل "العملاق الإسباني".وبخصوص موعد اعتزال الفائز بجائزة "الكرة الذهبية" 5 مرات لكرة القدم، ذكرت جورجيا أنها تريد أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن.وأضافت: "عندما يسألني الناس عن موعد اعتزال كريستيانو رونالدو، أقول لنفسي إنه يستطيع الاعتزال في سن الخمسين".وحملت جورجينا رودريغز أنباء سعيدة لجماهير "النصر" في مسلسلها الوثائقي، عندما أشارت إلى احتمالية انضمام نجليها من كريستيانو رونالدو، كريستيانو جونيور وماتيو إلى صفوف النادي السعودي مستقبلا، واللعب في الفريق السعودي.وأخيرا، وصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى هدفه رقم 900 في مسيرته الاحترافية، على مستوى الأندية والمنتخب، ليصبح أول لاعب كرة قدم عبر التاريخ يصل إلى هذا الرقم.وجاء هدف رونالدو الـ900 بعدما سجل هدفا في مباراة منتخب بلاده البرتغال أمام كرواتيا، في بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث قاد بلاده للانتصار بنتيجة 2-1.

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نادي النصر السعودي, مانشستر يونايتد, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم