https://sarabic.ae/20240906/بـ900-ركلة-محققة-رونالدو-يدخل-التاريخ-1092443860.html
بـ900 ركلة محققة... رونالدو يدخل التاريخ
بـ900 ركلة محققة... رونالدو يدخل التاريخ
سبوتنيك عربي
اقتحم النجم البرتغالي الدولي، كريستيانو رونالدو، التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما سجل 900 هدفا في مباريات رسمية، ليصبح أول لاعب كرة قدم عبر التاريخ يصل إلى هذا... 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T07:58+0000
2024-09-06T07:58+0000
2024-09-06T07:58+0000
مجتمع
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي النصر السعودي
منتخب البرتغال الوطني
ليونيل ميسي
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وعزز رونالدو، مساء أمس الخميس، سجله الطويل المرصع بالإنجازات بعدما سجل هدفا في مباراة منتخب بلاده البرتغال أمام كرواتيا، في بطولة دوري الأمم، حيث قاد بلاده للانتصار بنتيجة 2-1. وأظهرت لقطات فيديو مدى تأثر رونالدو الشديد بإنجازه التاريخي، بعدما أحرز الهدف رقم 900 في مسيرته الكروية، وذلك خلال الاحتفال، حيث سقط على الأرض وغطى وجهه بيديه، فيما هرول زملاءه للاحتفاء به.وقال النجم البرتغالي بعد المباراة: ويشار إلى أن رونالدو، وهو مهاجم نادي النصر السعودي يتفوق عن أقرب منافسيه بفارق 58 هدفا ، وهو الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، الذي يملك 842 هدفا، فيما يأتي الأسطورة البرازيلية بيليه، محتلا المركز الثالث في القائمة برصيد 765 هدفا.وكان كريستيانو رونالدو قد سجل الأهداف الدولية بمعدل 131 هدفا في 209 مباراة، هي أيضا أكبر عدد من الأهداف على الإطلاق، بينما يأتي ميسي مرة أخرى في المركز الثاني خلف النجم البرتغالي في تلك القائمة.
https://sarabic.ae/20240827/رونالدو-يكشف-عن-الفريق-الذي-سيكتب-فيه-نهاية-رحلته-الأسطورية----1092128240.html
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رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, منتخب البرتغال الوطني, ليونيل ميسي
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, منتخب البرتغال الوطني, ليونيل ميسي
بـ900 ركلة محققة... رونالدو يدخل التاريخ
اقتحم النجم البرتغالي الدولي، كريستيانو رونالدو، التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما سجل 900 هدفا في مباريات رسمية، ليصبح أول لاعب كرة قدم عبر التاريخ يصل إلى هذا الرقم.
وعزز رونالدو، مساء أمس الخميس، سجله الطويل المرصع بالإنجازات بعدما سجل هدفا في مباراة منتخب بلاده البرتغال أمام كرواتيا، في بطولة دوري الأمم، حيث قاد بلاده للانتصار بنتيجة 2-1.
وأظهرت لقطات فيديو مدى تأثر رونالدو الشديد بإنجازه التاريخي، بعدما أحرز الهدف رقم 900 في مسيرته الكروية، وذلك خلال الاحتفال، حيث سقط على الأرض وغطى وجهه بيديه، فيما هرول زملاءه للاحتفاء به.
وقال النجم البرتغالي بعد المباراة:
هذا يعني الكثير.. لقد كان إنجازا أردت الوصول إليه منذ فترة طويلة. كنت أعلم أنني سأصل إلى هذا الرقم، لأنه مع استمراري في اللعب، سيحدث ذلك بشكل طبيعي".
ويشار إلى أن رونالدو، وهو مهاجم نادي النصر السعودي
يتفوق عن أقرب منافسيه بفارق 58 هدفا ، وهو الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، الذي يملك 842 هدفا، فيما يأتي الأسطورة البرازيلية بيليه، محتلا المركز الثالث في القائمة برصيد 765 هدفا.
وكان كريستيانو رونالدو
قد سجل الأهداف الدولية بمعدل 131 هدفا في 209 مباراة، هي أيضا أكبر عدد من الأهداف على الإطلاق، بينما يأتي ميسي مرة أخرى في المركز الثاني خلف النجم البرتغالي في تلك القائمة.