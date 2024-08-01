https://sarabic.ae/20240801/رونالدو-يدعم-السعودية-لاستضافة-كأس-العالم-2034-فيديو-1091322549.html
رونالدو يدعم السعودية لاستضافة كأس العالم 2034... فيديو
رونالدو يدعم السعودية لاستضافة كأس العالم 2034... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي عن دعمه للملكة العربية السعودية، لتحقيق حلمها الكبير في احتضان بطولة كأس العالم في كرة القدم 2034. 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T13:33+0000
2024-08-01T13:33+0000
2024-08-01T13:33+0000
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وقال رونالدو في تغريدة عبر حسابه في موقع "X": "ملف الترشح السعودي يدعو العالم للانضمام إلينا في رحلتنا بالتحول الملحوظ كموطن للرياضة العالمية".وأرفق نجم نادي النصر السعودي رسالة الدعم هذه بمقطع فيديو، يستعرض المنشآت والملاعب التي يعمل على بنائها وتشييدها البلد العربي لاستضافة بطولة كأس العالم، تحت شعار: "مرحبًا بكم في مستقبل كرة القدم التي ستلعب على 15 أكبر ملعب في العالم"، مع استعراض مواصفات وخصائص الملاعب التي تحضرها المملكة لاستضافة مونديال 2034.وكانت السعودية، قد سلمت الاثنين الماضي 29 يوليو/ تموز، رسميا ملف ترشحها لاحتضان كأس العالم 2034 في حفل أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في العاصمة الفرنسية باريس.وتطمح السعودية لتكون ثالث بلد عربي يستضيف منافسات كأس العالم بعد قطر التي استضافت مونديال 2022، والمغرب المنتظر أن يحتضن نسخة 2030 بتنظيم مشترك برفقة إسبانيا والبرتغال.يشار إلى أن رونالدو قد انضم إلى المشروع الكروي السعودي بانتقاله للعب في نادي النصر مطلع عام 2023 قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك في صفقة أثارت ضجة كبيرة، وأدت إلى تسليط الأضواء على دوري روشن الذي استقطب بعدها المزيد من النجوم.وبعد رونالدو، نجحت أندية أخرى مثل الهلال في انتداب البرازيلي نيمار جونيور والاتحاد في ضم الفرنسي كريم بنزيما والأهلي في استقدام الجزائري رياض محرز، وغيرها من الأسماء اللامعة الأخرى التي أصبح يعج بها الدوري السعودي.
https://sarabic.ae/20240731/العاهل-السعودي-نجحنا-بتكريس-مكانة-المملكة-كوجهة-رياضية-عالمية-1091298127.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار كرة القدم
منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار كرة القدم
رونالدو يدعم السعودية لاستضافة كأس العالم 2034... فيديو
أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي عن دعمه للملكة العربية السعودية، لتحقيق حلمها الكبير في احتضان بطولة كأس العالم في كرة القدم 2034.
وقال رونالدو
في تغريدة عبر حسابه في موقع "X": "ملف الترشح السعودي يدعو العالم للانضمام إلينا في رحلتنا بالتحول الملحوظ كموطن للرياضة العالمية".
وأرفق نجم نادي النصر السعودي رسالة الدعم هذه بمقطع فيديو، يستعرض المنشآت والملاعب التي يعمل على بنائها وتشييدها البلد العربي لاستضافة بطولة كأس العالم، تحت شعار: "مرحبًا بكم في مستقبل كرة القدم التي ستلعب على 15 أكبر ملعب في العالم"، مع استعراض مواصفات وخصائص الملاعب التي تحضرها المملكة لاستضافة مونديال 2034.
وكانت السعودية، قد سلمت الاثنين الماضي 29 يوليو/ تموز، رسميا ملف ترشحها لاحتضان كأس العالم 2034
في حفل أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في العاصمة الفرنسية باريس.
وتطمح السعودية لتكون ثالث بلد عربي يستضيف منافسات كأس العالم بعد قطر التي استضافت مونديال 2022، والمغرب المنتظر أن يحتضن نسخة 2030 بتنظيم مشترك برفقة إسبانيا والبرتغال.
يشار إلى أن رونالدو قد انضم إلى المشروع الكروي السعودي بانتقاله للعب في نادي النصر مطلع عام 2023 قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك في صفقة أثارت ضجة كبيرة، وأدت إلى تسليط الأضواء على دوري روشن الذي استقطب بعدها المزيد من النجوم.
وبعد رونالدو، نجحت أندية أخرى مثل الهلال في انتداب البرازيلي نيمار جونيور والاتحاد في ضم الفرنسي كريم بنزيما
والأهلي في استقدام الجزائري رياض محرز، وغيرها من الأسماء اللامعة الأخرى التي أصبح يعج بها الدوري السعودي.