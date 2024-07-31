https://sarabic.ae/20240731/العاهل-السعودي-نجحنا-بتكريس-مكانة-المملكة-كوجهة-رياضية-عالمية-1091298127.html

العاهل السعودي: نجحنا بتكريس مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية

العاهل السعودي: نجحنا بتكريس مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية

سبوتنيك عربي

صرح العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تؤمن بأهمية الرياضة، وتأثيرها الإيجابي على كل إنسان، ودورها الفاعل في توثيق... 31.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-31T18:19+0000

2024-07-31T18:19+0000

2024-07-31T18:19+0000

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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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ونقل موقع "مباشر"، عن الملك سلمان أنه من خلال رؤية السعودية 2030، التي تولي الاستثمار في القطاع الرياضي أهمية كبيرة، "يسرنا أن تقدم ملف ترشحها لاستضافة كأس العالم وسنعمل مع المجتمع الدولي لاستضافة هذا الحدث الرياضي المهم، الذي يسهمُ في تنمية كرة القدم".وأضاف ملك السعودية أن بلاده "نجحت في تكريس مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الرياضية العالمية، بعزيمة أبنائها وهمتهم".وأعرب الملك سلمان عن ثقته في أن "ما ستهيئه المملكة من قدرات وإمكانات إلى جانب جهود وتعاون المجتمع الدولي، سيسهمُ في تحقيق أهدافنا المشتركة وصناعة مستقبل مشرق ومبهر لرياضة كرة القدم، وصناعة إرث إيجابي يمتد إلى ما بعد عام 2034".وفي وقت سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية، الاثنين الماضي، جاهزية ملف ترشحها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، لتسليمه للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد استكمال جميع التفاصيل والاشتراطات للملف.وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأنه "من المقرر تسليم ملف الترشح في العاصمة الفرنسية باريس، من الوفد الرسمي برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل".وقال وزير الرياضة السعودي: "نعتزم بهذا الترشح استضافة النسخة الاستثنائية التي تجمع 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة في دولة واحدة".وتأتي مرحلة تسليم ملف الترشح ضمن سياق مراحل الترشح الرسمية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، ابتداءً بمرحلة إعلان المملكة عبر الاتحاد السعودي لكرة القدم نية الترشح للاستضافة، في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وجاء اختيار طفلين من مراكز التدريب الإقليمية للاتحاد السعودي لكرة القدم للمشاركة في تسليم ملف الترشح، كمبادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم تجسيدا لطموح الجيل السعودي الشاب باستضافة الحدث الرياضي الأبرز في عالم كرة القدم، ومن ثم إطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف الترشح التي حملت شعار "معا ننمو"، وصولاً إلى الإعلان الرسمي عن الدولة المستضيفة للبطولة خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم، في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الحالي.

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