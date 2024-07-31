العاهل السعودي: نجحنا بتكريس مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تاريخيًا لايوجد هنالك شعب روسي وشعب أوكراني لأن كليهما شعب واحد
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:04 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبراء يوضحون رد المقاومة على الاغتيالات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
قوافل مساعدات حكومية وشعبية مصرية وصلت قطاع غزة منذ بداية الحرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240731/العاهل-السعودي-نجحنا-بتكريس-مكانة-المملكة-كوجهة-رياضية-عالمية-1091298127.html
العاهل السعودي: نجحنا بتكريس مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية
العاهل السعودي: نجحنا بتكريس مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية
سبوتنيك عربي
صرح العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تؤمن بأهمية الرياضة، وتأثيرها الإيجابي على كل إنسان، ودورها الفاعل في توثيق... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T18:19+0000
2024-07-31T18:19+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
أخبار كرة القدم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104367/55/1043675519_0:137:3073:1865_1920x0_80_0_0_6d65b9b87865a2d19814c81b95fc222f.jpg
ونقل موقع "مباشر"، عن الملك سلمان أنه من خلال رؤية السعودية 2030، التي تولي الاستثمار في القطاع الرياضي أهمية كبيرة، "يسرنا أن تقدم ملف ترشحها لاستضافة كأس العالم وسنعمل مع المجتمع الدولي لاستضافة هذا الحدث الرياضي المهم، الذي يسهمُ في تنمية كرة القدم".وأضاف ملك السعودية أن بلاده "نجحت في تكريس مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الرياضية العالمية، بعزيمة أبنائها وهمتهم".وأعرب الملك سلمان عن ثقته في أن "ما ستهيئه المملكة من قدرات وإمكانات إلى جانب جهود وتعاون المجتمع الدولي، سيسهمُ في تحقيق أهدافنا المشتركة وصناعة مستقبل مشرق ومبهر لرياضة كرة القدم، وصناعة إرث إيجابي يمتد إلى ما بعد عام 2034".وفي وقت سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية، الاثنين الماضي، جاهزية ملف ترشحها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، لتسليمه للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد استكمال جميع التفاصيل والاشتراطات للملف.وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأنه "من المقرر تسليم ملف الترشح في العاصمة الفرنسية باريس، من الوفد الرسمي برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل".وقال وزير الرياضة السعودي: "نعتزم بهذا الترشح استضافة النسخة الاستثنائية التي تجمع 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة في دولة واحدة".وتأتي مرحلة تسليم ملف الترشح ضمن سياق مراحل الترشح الرسمية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، ابتداءً بمرحلة إعلان المملكة عبر الاتحاد السعودي لكرة القدم نية الترشح للاستضافة، في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وجاء اختيار طفلين من مراكز التدريب الإقليمية للاتحاد السعودي لكرة القدم للمشاركة في تسليم ملف الترشح، كمبادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم تجسيدا لطموح الجيل السعودي الشاب باستضافة الحدث الرياضي الأبرز في عالم كرة القدم، ومن ثم إطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف الترشح التي حملت شعار "معا ننمو"، وصولاً إلى الإعلان الرسمي عن الدولة المستضيفة للبطولة خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم، في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الحالي.
https://sarabic.ae/20240723/تركي-آل-الشيخ-يعلن-تغيير-مضمون-أحد-الأفلام-ويؤكد-الالتزام-بتعزيز-العلاقات-الأخوية-بين-السعودية-ومصر-1091065254.html
https://sarabic.ae/20240721/السعودية-تطرح-أول-أحزمة-متمعدنة-من-نوعها-أمام-شركات-الاستكشاف-1090986700.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104367/55/1043675519_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3249f8af3cbac3b0511a8840c24f0758.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

العاهل السعودي: نجحنا بتكريس مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية

18:19 GMT 31.07.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
تابعنا عبر
صرح العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تؤمن بأهمية الرياضة، وتأثيرها الإيجابي على كل إنسان، ودورها الفاعل في توثيق الروابط بين الشعوب، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة ومد الجسور بين المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
ونقل موقع "مباشر"، عن الملك سلمان أنه من خلال رؤية السعودية 2030، التي تولي الاستثمار في القطاع الرياضي أهمية كبيرة، "يسرنا أن تقدم ملف ترشحها لاستضافة كأس العالم وسنعمل مع المجتمع الدولي لاستضافة هذا الحدث الرياضي المهم، الذي يسهمُ في تنمية كرة القدم".
وأضاف ملك السعودية أن بلاده "نجحت في تكريس مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الرياضية العالمية، بعزيمة أبنائها وهمتهم".
وأعرب الملك سلمان عن ثقته في أن "ما ستهيئه المملكة من قدرات وإمكانات إلى جانب جهود وتعاون المجتمع الدولي، سيسهمُ في تحقيق أهدافنا المشتركة وصناعة مستقبل مشرق ومبهر لرياضة كرة القدم، وصناعة إرث إيجابي يمتد إلى ما بعد عام 2034".
رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
مجتمع
تركي آل الشيخ يعلن تغيير مضمون أحد الأفلام ويؤكد الالتزام بتعزيز العلاقات الأخوية بين السعودية ومصر
23 يوليو, 14:37 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية، الاثنين الماضي، جاهزية ملف ترشحها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، لتسليمه للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد استكمال جميع التفاصيل والاشتراطات للملف.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأنه "من المقرر تسليم ملف الترشح في العاصمة الفرنسية باريس، من الوفد الرسمي برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل".
وقال وزير الرياضة السعودي: "نعتزم بهذا الترشح استضافة النسخة الاستثنائية التي تجمع 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة في دولة واحدة".
استخراج الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
السعودية تطرح أول "أحزمة متمعدنة" من نوعها أمام شركات الاستكشاف
21 يوليو, 11:00 GMT
وتأتي مرحلة تسليم ملف الترشح ضمن سياق مراحل الترشح الرسمية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، ابتداءً بمرحلة إعلان المملكة عبر الاتحاد السعودي لكرة القدم نية الترشح للاستضافة، في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وجاء اختيار طفلين من مراكز التدريب الإقليمية للاتحاد السعودي لكرة القدم للمشاركة في تسليم ملف الترشح، كمبادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم تجسيدا لطموح الجيل السعودي الشاب باستضافة الحدث الرياضي الأبرز في عالم كرة القدم، ومن ثم إطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف الترشح التي حملت شعار "معا ننمو"، وصولاً إلى الإعلان الرسمي عن الدولة المستضيفة للبطولة خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم، في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الحالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إيران تؤكد مسؤولية واشنطن عن اغتيال هنية في طهران13:11 GMTРазминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала