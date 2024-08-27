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بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره اليمني في موسكو
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وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
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https://sarabic.ae/20240827/رونالدو-يكشف-عن-الفريق-الذي-سيكتب-فيه-نهاية-رحلته-الأسطورية----1092128240.html
رونالدو يكشف عن الفريق الذي سيكتب فيه نهاية رحلته الأسطورية
رونالدو يكشف عن الفريق الذي سيكتب فيه نهاية رحلته الأسطورية
سبوتنيك عربي
أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب الكرات الذهبية الخمس، ولاعب فريق النصر السعودي، أنه حاسم في قراره إلى حد كبير بإنهاء مسيرته الاحترافية الأسطورية،... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T09:57+0000
2024-08-27T09:57+0000
مجتمع
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رياضة
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وقال رونالدو، الذي لا يزال يسعى للفوز بأول لقب كبير مع نادي النصر، لقناة "ناو" البرتغالية: "لا أعرف ما إذا كنت سأنهي مسيرتي في المستقبل القريب أو في غضون عامين أو ثلاثة أعوام".وأضاف: "لكن من المرجح أن يحدث ذلك مع النصر، في الفريق الذي يسعدني".وتابع: "لهذا السبب، من المحتمل جدا أن أنهي مسيرتي كلاعب في الفوز. أنا سعيد باللعب في المملكة العربية السعودية وأريد مواصلة رحلتي".وأشار إلى أنه "عندما سأقرر مغادرة المنتخب الوطني لن أخبر أحدا بالأمر. سيكون قرارا عفويا من جانبي".ونفى رونالدو المعلومات التي تفيد بانتقاله إلى التدريب، قائلا: "في الوقت الحالي، لا أفكر بتدريب الفريق الأول (للبرتغال) أو أي فريق. لم يخطر ذلك على بالي، لم أفكر به يوما".وفي وقت سابق، قرر كريستيانو، اقتحام عالم "يوتيوب"، معلنا افتتاح قناته الخاصة، التي شهدت إقبالا تاريخيا تجاوز حاجز 14 مليون مشترك في اليوم الأول من افتتاح القناة.رونالدو يقرر دخول عالم "صناعة المحتوى"
https://sarabic.ae/20240801/رونالدو-يدعم-السعودية-لاستضافة-كأس-العالم-2034-فيديو-1091322549.html
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منوعات, رياضة
منوعات, رياضة

رونالدو يكشف عن الفريق الذي سيكتب فيه نهاية رحلته الأسطورية

09:57 GMT 27.08.2024
© Mehdi Nasiriكرستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي خلال مباراة فريقه في إيران
كرستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي خلال مباراة فريقه في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© Mehdi Nasiri
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أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب الكرات الذهبية الخمس، ولاعب فريق النصر السعودي، أنه حاسم في قراره إلى حد كبير بإنهاء مسيرته الاحترافية الأسطورية، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن ينهي مسيرته الكروية في النصر السعودي.
وقال رونالدو، الذي لا يزال يسعى للفوز بأول لقب كبير مع نادي النصر، لقناة "ناو" البرتغالية: "لا أعرف ما إذا كنت سأنهي مسيرتي في المستقبل القريب أو في غضون عامين أو ثلاثة أعوام".
وأضاف: "لكن من المرجح أن يحدث ذلك مع النصر، في الفريق الذي يسعدني".
وتابع: "لهذا السبب، من المحتمل جدا أن أنهي مسيرتي كلاعب في الفوز. أنا سعيد باللعب في المملكة العربية السعودية وأريد مواصلة رحلتي".
وأشار إلى أنه "عندما سأقرر مغادرة المنتخب الوطني لن أخبر أحدا بالأمر. سيكون قرارا عفويا من جانبي".
اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
مجتمع
رونالدو يدعم السعودية لاستضافة كأس العالم 2034... فيديو
1 أغسطس, 13:33 GMT
ونفى رونالدو المعلومات التي تفيد بانتقاله إلى التدريب، قائلا: "في الوقت الحالي، لا أفكر بتدريب الفريق الأول (للبرتغال) أو أي فريق. لم يخطر ذلك على بالي، لم أفكر به يوما".
وفي وقت سابق، قرر كريستيانو، اقتحام عالم "يوتيوب"، معلنا افتتاح قناته الخاصة، التي شهدت إقبالا تاريخيا تجاوز حاجز 14 مليون مشترك في اليوم الأول من افتتاح القناة.
رونالدو يقرر دخول عالم "صناعة المحتوى"
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