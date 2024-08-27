https://sarabic.ae/20240827/رونالدو-يكشف-عن-الفريق-الذي-سيكتب-فيه-نهاية-رحلته-الأسطورية----1092128240.html
رونالدو يكشف عن الفريق الذي سيكتب فيه نهاية رحلته الأسطورية
رونالدو يكشف عن الفريق الذي سيكتب فيه نهاية رحلته الأسطورية
سبوتنيك عربي
أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب الكرات الذهبية الخمس، ولاعب فريق النصر السعودي، أنه حاسم في قراره إلى حد كبير بإنهاء مسيرته الاحترافية الأسطورية،... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T09:57+0000
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2024-08-27T09:57+0000
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وقال رونالدو، الذي لا يزال يسعى للفوز بأول لقب كبير مع نادي النصر، لقناة "ناو" البرتغالية: "لا أعرف ما إذا كنت سأنهي مسيرتي في المستقبل القريب أو في غضون عامين أو ثلاثة أعوام".وأضاف: "لكن من المرجح أن يحدث ذلك مع النصر، في الفريق الذي يسعدني".وتابع: "لهذا السبب، من المحتمل جدا أن أنهي مسيرتي كلاعب في الفوز. أنا سعيد باللعب في المملكة العربية السعودية وأريد مواصلة رحلتي".وأشار إلى أنه "عندما سأقرر مغادرة المنتخب الوطني لن أخبر أحدا بالأمر. سيكون قرارا عفويا من جانبي".ونفى رونالدو المعلومات التي تفيد بانتقاله إلى التدريب، قائلا: "في الوقت الحالي، لا أفكر بتدريب الفريق الأول (للبرتغال) أو أي فريق. لم يخطر ذلك على بالي، لم أفكر به يوما".وفي وقت سابق، قرر كريستيانو، اقتحام عالم "يوتيوب"، معلنا افتتاح قناته الخاصة، التي شهدت إقبالا تاريخيا تجاوز حاجز 14 مليون مشترك في اليوم الأول من افتتاح القناة.رونالدو يقرر دخول عالم "صناعة المحتوى"
https://sarabic.ae/20240801/رونالدو-يدعم-السعودية-لاستضافة-كأس-العالم-2034-فيديو-1091322549.html
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منوعات, رياضة
رونالدو يكشف عن الفريق الذي سيكتب فيه نهاية رحلته الأسطورية
أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب الكرات الذهبية الخمس، ولاعب فريق النصر السعودي، أنه حاسم في قراره إلى حد كبير بإنهاء مسيرته الاحترافية الأسطورية، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن ينهي مسيرته الكروية في النصر السعودي.
وقال رونالدو، الذي لا يزال يسعى للفوز بأول لقب كبير مع نادي النصر، لقناة "ناو" البرتغالية: "لا أعرف ما إذا كنت سأنهي مسيرتي في المستقبل القريب أو في غضون عامين أو ثلاثة أعوام".
وأضاف: "لكن من المرجح أن يحدث ذلك مع النصر، في الفريق الذي يسعدني".
وتابع: "لهذا السبب، من المحتمل جدا أن أنهي مسيرتي كلاعب في الفوز. أنا سعيد باللعب في المملكة العربية السعودية وأريد مواصلة رحلتي".
وأشار إلى أنه "عندما سأقرر مغادرة المنتخب الوطني لن أخبر أحدا بالأمر. سيكون قرارا عفويا من جانبي".
ونفى رونالدو المعلومات التي تفيد بانتقاله إلى التدريب، قائلا: "في الوقت الحالي، لا أفكر بتدريب الفريق الأول (للبرتغال) أو أي فريق. لم يخطر ذلك على بالي، لم أفكر به يوما".
وفي وقت سابق، قرر كريستيانو، اقتحام عالم "يوتيوب"، معلنا افتتاح قناته الخاصة، التي شهدت إقبالا تاريخيا تجاوز حاجز 14 مليون مشترك في اليوم الأول من افتتاح القناة.