رونالدو يقرر دخول عالم "صناعة المحتوى"
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورالبرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الترديبات في روسيا، كأس العالم 2018
© Sputnik . Vladimir Astapkovich/
تابعنا عبر
أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، يوم أمس الأربعاء، إطلاق قناة على منصة "يوتيوب" لعرض أبرز لقطات حياته داخل الملعب وخارجه.
قرر نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو، صاحب خمس كرات ذهبية، اقتحام عالم "يوتيوب"، معلنا افتتاح قناته الجديدة، التي شهدت إقبالا تاريخيا تجاوز حاجز 14 مليون مشترك في اليوم الأول.
ولم تمض سوى 24 ساعة فقط على افتتاح قناة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق الكرة بنادي النصر على منصة "يوتيوب"، حتى حقق أرقاما قياسية في طريقه لتصبح قناته الأعلى متابعة.
ونشر رونالدو مقطع فيديو بعنوان على منصة "إكس" "هدية لعائلتي"، ليفاجئ أطفاله باستلام درع من شركة "يوتيوب"، وهي عبارة عن درع المليون مشترك، الأمر الذي كان مفاجأة لأطفاله.
A present for my family ❤️ Thank you to all the SIUUUbscribers! ➡️ https://t.co/d6RaDnAgEW pic.twitter.com/keWtHU64d7— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 21, 2024
وفاجأ رونالدو جمهوره ومتابعيه في مقطع الفيديو الأول، الذي قدم به قناته بعنوان "سوف تقابل كريستيانو وجورجينا الحقيقيين"، حيث "اعترف" البرتغالي بأنه متزوج من جورجينا رودريغيز، شريكة حياته والتي كان على علاقة معها منذ عام 2016، على الرغم من أن الثنائي لم يعلنا بشكل رسمي عن زواجهما، ولديهما طفلتان (ألانا مارتينا وبيلا).
ووعد رونالدو متابعي قناته بإظهار جانب نادر من شخصيته، لم يسبق للمشجعين أن شاهدوه، وسيتحدث عن مواضيع بعيدة عن مسيرته الكروية، وسيستقبل في قناته ضيوفاً "مجهولين".
وحققت القناة نحو أكثر من 30 مليون مشاهدة موزعة على الفيديوهات بينها، وكان أكثرها مشاهدة هو أول مقطع عن مقابلته لتمثاله في متحف "مدام توسو"، وجمع وحده ما يقارب الـ 14 مليون مشاهدة.