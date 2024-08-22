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نظام كييف يهاجم خزانات وقود في ميناء القوقاز
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https://sarabic.ae/20240822/رونالدو-يقرر-دخول-عالم-صناعة-المحتوى-1092000886.html
رونالدو يقرر دخول عالم "صناعة المحتوى"
رونالدو يقرر دخول عالم "صناعة المحتوى"
سبوتنيك عربي
أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، يوم أمس الأربعاء، إطلاق قناة على منصة "يوتيوب" لعرض أبرز لقطات حياته داخل الملعب وخارجه. 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T13:26+0000
2024-08-22T13:26+0000
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قرر نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو، صاحب خمس كرات ذهبية، اقتحام عالم "يوتيوب"، معلنا افتتاح قناته الجديدة، التي شهدت إقبالا تاريخيا تجاوز حاجز 14 مليون مشترك في اليوم الأول.ولم تمض سوى 24 ساعة فقط على افتتاح قناة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق الكرة بنادي النصر على منصة "يوتيوب"، حتى حقق أرقاما قياسية في طريقه لتصبح قناته الأعلى متابعة.وفاجأ رونالدو جمهوره ومتابعيه في مقطع الفيديو الأول، الذي قدم به قناته بعنوان "سوف تقابل كريستيانو وجورجينا الحقيقيين"، حيث "اعترف" البرتغالي بأنه متزوج من جورجينا رودريغيز، شريكة حياته والتي كان على علاقة معها منذ عام 2016، على الرغم من أن الثنائي لم يعلنا بشكل رسمي عن زواجهما، ولديهما طفلتان (ألانا مارتينا وبيلا).وحققت القناة نحو أكثر من 30 مليون مشاهدة موزعة على الفيديوهات بينها، وكان أكثرها مشاهدة هو أول مقطع عن مقابلته لتمثاله في متحف "مدام توسو"، وجمع وحده ما يقارب الـ 14 مليون مشاهدة.
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منوعات, رياضة
منوعات, رياضة

رونالدو يقرر دخول عالم "صناعة المحتوى"

13:26 GMT 22.08.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورالبرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الترديبات في روسيا، كأس العالم 2018
البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الترديبات في روسيا، كأس العالم 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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الانتقال إلى بنك الصور
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أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، يوم أمس الأربعاء، إطلاق قناة على منصة "يوتيوب" لعرض أبرز لقطات حياته داخل الملعب وخارجه.
قرر نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو، صاحب خمس كرات ذهبية، اقتحام عالم "يوتيوب"، معلنا افتتاح قناته الجديدة، التي شهدت إقبالا تاريخيا تجاوز حاجز 14 مليون مشترك في اليوم الأول.
ولم تمض سوى 24 ساعة فقط على افتتاح قناة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق الكرة بنادي النصر على منصة "يوتيوب"، حتى حقق أرقاما قياسية في طريقه لتصبح قناته الأعلى متابعة.

ونشر رونالدو مقطع فيديو بعنوان على منصة "إكس" "هدية لعائلتي"، ليفاجئ أطفاله باستلام درع من شركة "يوتيوب"، وهي عبارة عن درع المليون مشترك، الأمر الذي كان مفاجأة لأطفاله.

وفاجأ رونالدو جمهوره ومتابعيه في مقطع الفيديو الأول، الذي قدم به قناته بعنوان "سوف تقابل كريستيانو وجورجينا الحقيقيين"، حيث "اعترف" البرتغالي بأنه متزوج من جورجينا رودريغيز، شريكة حياته والتي كان على علاقة معها منذ عام 2016، على الرغم من أن الثنائي لم يعلنا بشكل رسمي عن زواجهما، ولديهما طفلتان (ألانا مارتينا وبيلا).

ووعد رونالدو متابعي قناته بإظهار جانب نادر من شخصيته، لم يسبق للمشجعين أن شاهدوه، وسيتحدث عن مواضيع بعيدة عن مسيرته الكروية، وسيستقبل في قناته ضيوفاً "مجهولين".

وحققت القناة نحو أكثر من 30 مليون مشاهدة موزعة على الفيديوهات بينها، وكان أكثرها مشاهدة هو أول مقطع عن مقابلته لتمثاله في متحف "مدام توسو"، وجمع وحده ما يقارب الـ 14 مليون مشاهدة.
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