https://sarabic.ae/20240914/رونالدو-وجورجينا-يحصلان-على-تأشيرة-دخول-للعراق-1092712479.html
رونالدو وجورجينا يحصلان على تأشيرة دخول للعراق
رونالدو وجورجينا يحصلان على تأشيرة دخول للعراق
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، أنه تم منح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، وصديقته جورجينا رودريغز تأشيرة دخول الأراضي... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T13:24+0000
2024-09-14T13:24+0000
2024-09-14T13:24+0000
مجتمع
منوعات
أخبار كرة القدم
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
العراق
نادي النصر السعودي
الأخبار
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وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن دائرة شؤون الإقامة أصدرت تأشيرة الدخول لرونالدو من أجل المشاركة في مباراة الشرطة والنصر، التي ستقام على ملعب المدينة في بغداد.وأوضحت الوكالة نقلا عن مصدر لها، أنه تم إصدار تأشيرة لجورجينا بغرض مرافقته في مباراة فريقه أمام نادي الشرطة.وأكد نادي الشرطة أن "رونالدو سيكون متواجداً في بغداد مع فريق النصر لخوض المباراة، لا سيما أن جوازات جميع لاعبي فريق النصر السعودي وصلت للإدارة من أجل منح تأشيرة الدخول، ومن ضمنها جواز سفره"، وفقا للوكالة.ولم تعلن جورجينا أو نادي النصر، حتى الآن، الموقف من حضور المباراة لدعم "الدون" في المدرجات.ومن المقرر أن يحتضن ملعب المدينة الدولي في بغداد، يوم الاثنين المقبل، مباراة الشرطة العراقي والنصر السعودي ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.وستنطلق المواجهة المرتقبة في الساعة 7:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية (4:00 عصرا بتوقيت غرينتش).
https://sarabic.ae/20240914/احتفال-أسطوري-من-جماهير-النصر-بوصول-رونالدو-للهدف-900-في-مسيرته-صور-وفيديو-1092699025.html
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منوعات, أخبار كرة القدم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, العراق, نادي النصر السعودي, الأخبار
منوعات, أخبار كرة القدم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, العراق, نادي النصر السعودي, الأخبار
رونالدو وجورجينا يحصلان على تأشيرة دخول للعراق
أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، أنه تم منح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، وصديقته جورجينا رودريغز تأشيرة دخول الأراضي العراقية.
وذكرت
وكالة الأنباء العراقية، أن دائرة شؤون الإقامة أصدرت تأشيرة الدخول لرونالدو من أجل المشاركة في مباراة الشرطة والنصر، التي ستقام على ملعب المدينة في بغداد.
وأوضحت الوكالة نقلا عن مصدر لها، أنه تم إصدار تأشيرة لجورجينا بغرض مرافقته في مباراة فريقه أمام نادي الشرطة.
وأكد نادي الشرطة أن "رونالدو
سيكون متواجداً في بغداد مع فريق النصر لخوض المباراة، لا سيما أن جوازات جميع لاعبي فريق النصر السعودي وصلت للإدارة من أجل منح تأشيرة الدخول، ومن ضمنها جواز سفره"، وفقا للوكالة.
ولم تعلن جورجينا
أو نادي النصر، حتى الآن، الموقف من حضور المباراة لدعم "الدون" في المدرجات.
ومن المقرر أن يحتضن ملعب المدينة الدولي في بغداد، يوم الاثنين المقبل، مباراة الشرطة العراقي والنصر السعودي ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.
وستنطلق المواجهة المرتقبة في الساعة 7:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية (4:00 عصرا بتوقيت غرينتش).