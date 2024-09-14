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احتفال أسطوري من جماهير النصر بوصول رونالدو للهدف 900 في مسيرته.. صور وفيديو
احتفال أسطوري من جماهير النصر بوصول رونالدو للهدف 900 في مسيرته.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مباراة النصر السعودي ونظيره الأهلي، والتي أقيمت في الأسبوع الثالث من دوري روشن احتفالا أسطوريا من جماهير العالمي بلاعبه كريستيانو رونالدو. 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T03:07+0000
2024-09-14T03:14+0000
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي النصر السعودي
منتخب البرازيل
رياضة
منوعات
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ويوم الخميس الماضي، وصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى هدفه رقم 900 في مسيرته الاحترافية، على مستوى الأندية والمنتخب، ليصبح أول لاعب كرة قدم عبر التاريخ يصل إلى هذا الرقم.وقبل انطلاق المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، احتفل النادي عن طريق فرناندو هييرو المدير الرياضي للنصر بإهداء قميص يحمل رقم 900 للنجم البرتغالي وعبارة (GOAT) أي الأفضل في جميع الأوقات.أما جماهير النصر فرفعت "تيفو" عملاق يحمل صورة رونالدو ورقم 900 وعبارة مكتوب عليها (فقط الأبطال من يحققون المجد).جاء هدف رونالدو الـ 900 بعدما سجل هدفا في مباراة منتخب بلاده البرتغال أمام كرواتيا، في بطولة دوري الأمم الأوروبية يوم الخميس الماضي، حيث قاد بلاده للانتصار بنتيجة 2-1.
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, منتخب البرازيل, رياضة, منوعات
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, منتخب البرازيل, رياضة, منوعات

احتفال أسطوري من جماهير النصر بوصول رونالدو للهدف 900 في مسيرته.. صور وفيديو

03:07 GMT 14.09.2024 (تم التحديث: 03:14 GMT 14.09.2024)
© AP Photo / Armando Francaكابتن المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال التدريبات في أويراس، البرتغال 30 أغسطس 2021
كابتن المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال التدريبات في أويراس، البرتغال 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Armando Franca
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شهدت مباراة النصر السعودي ونظيره الأهلي، والتي أقيمت في الأسبوع الثالث من دوري روشن احتفالا أسطوريا من جماهير العالمي بلاعبه كريستيانو رونالدو.
ويوم الخميس الماضي، وصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى هدفه رقم 900 في مسيرته الاحترافية، على مستوى الأندية والمنتخب، ليصبح أول لاعب كرة قدم عبر التاريخ يصل إلى هذا الرقم.
وقبل انطلاق المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، احتفل النادي عن طريق فرناندو هييرو المدير الرياضي للنصر بإهداء قميص يحمل رقم 900 للنجم البرتغالي وعبارة (GOAT) أي الأفضل في جميع الأوقات.
أما جماهير النصر فرفعت "تيفو" عملاق يحمل صورة رونالدو ورقم 900 وعبارة مكتوب عليها (فقط الأبطال من يحققون المجد).
جاء هدف رونالدو الـ 900 بعدما سجل هدفا في مباراة منتخب بلاده البرتغال أمام كرواتيا، في بطولة دوري الأمم الأوروبية يوم الخميس الماضي، حيث قاد بلاده للانتصار بنتيجة 2-1.
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