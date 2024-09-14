احتفال أسطوري من جماهير النصر بوصول رونالدو للهدف 900 في مسيرته.. صور وفيديو
03:07 GMT 14.09.2024 (تم التحديث: 03:14 GMT 14.09.2024)
© AP Photo / Armando Francaكابتن المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال التدريبات في أويراس، البرتغال 30 أغسطس 2021
© AP Photo / Armando Franca
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شهدت مباراة النصر السعودي ونظيره الأهلي، والتي أقيمت في الأسبوع الثالث من دوري روشن احتفالا أسطوريا من جماهير العالمي بلاعبه كريستيانو رونالدو.
ويوم الخميس الماضي، وصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى هدفه رقم 900 في مسيرته الاحترافية، على مستوى الأندية والمنتخب، ليصبح أول لاعب كرة قدم عبر التاريخ يصل إلى هذا الرقم.
التـاريخ بماضيـه وحاضـره ومستقبلـه 🤩 pic.twitter.com/z5aK1UAJ1O— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 13, 2024
وقبل انطلاق المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، احتفل النادي عن طريق فرناندو هييرو المدير الرياضي للنصر بإهداء قميص يحمل رقم 900 للنجم البرتغالي وعبارة (GOAT) أي الأفضل في جميع الأوقات.
لوحة فنية رسمها جماهير النصر لتكريم أسطورة اللعبة كريستيانو رونالدو 🇵🇹🐐🖼️pic.twitter.com/QFMF7AD0JK— FilGoal (@FilGoal) September 13, 2024
أما جماهير النصر فرفعت "تيفو" عملاق يحمل صورة رونالدو ورقم 900 وعبارة مكتوب عليها (فقط الأبطال من يحققون المجد).
جماهير النصر تحتفل بوصول رونالدو للهدف رقم 900 في مسيرته الكروية pic.twitter.com/BJqnvG4eTs— Talal AlHammadi (@Talal_AD) September 13, 2024
جاء هدف رونالدو الـ 900 بعدما سجل هدفا في مباراة منتخب بلاده البرتغال أمام كرواتيا، في بطولة دوري الأمم الأوروبية يوم الخميس الماضي، حيث قاد بلاده للانتصار بنتيجة 2-1.