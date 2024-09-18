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https://sarabic.ae/20240918/لاعب-سابق-في-النصر-السعودي-يكشف-عن-برنامج-رونالدو-الغذائي-1092855112.html
لاعب سابق في "النصر" السعودي يكشف عن برنامج رونالدو الغذائي
لاعب سابق في "النصر" السعودي يكشف عن برنامج رونالدو الغذائي
سبوتنيك عربي
كشف اللاعب أليكس تيليس اللاعب البرازيلي الدولي عن كواليس مثيرة داخل نادي النصر السعودي وما يدور فيها بشأن تغذية اللاعبين. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T11:52+0000
2024-09-18T11:52+0000
مجتمع
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي النصر السعودي
منوعات
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وأفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأن مهاجم النصر واللاعب البرتغالي الدولي، كريستيانو رونالدو، لا يتناول من الوجبات التي يقدمها النادي إلى لاعبيه، حيث يتناول وجبة مختلفة عنهم.ونقلت صحيفة ذا صن عن إليكس تيليس أن رونالدو يراقب زملائه في الفريق خلال فترة تناولهم الطعام للتأكد من عدم انحراف أي منهم عن روتينهم الصحي، مضيفا أنه "يعمل على الاعتناء بنفسه من خلال القيلولات العديدة والعلاج بالبرودة، ولكن المهم بالنسبة له هو نظامه الغذائي".وأكد اللاعب البرازيلي أن "كريستيانو رونالدو يحب تناول الأطعمة ذات الجودة الطبيعية، ويأتي البروتين على رأس القائمة"، مشيرا إلى أن "رونالدو لديه وجبته الخاصة، الطعام مختلف، حيث يصل خبير التغذية ومعه الطبق الذي تم تقديمه بالفعل، والذي يضم الأشياء الطبيعية، مثل سمك السلمون، الكينوا، والأفوكادو".وشدد تيليس أن "اللاعب البرتغالي الدولي يراقب زملائه في نادي النصر السعودي من خلال مراقبة السعرات الحرارية التي يتناولونها وجودة الأطباق التي يتناولونها".ويشار إلى أن النصر السعودي قد أنهى تعاقده مع اللاعب البرازيلي، أليكس تيليس.
https://sarabic.ae/20240914/احتفال-أسطوري-من-جماهير-النصر-بوصول-رونالدو-للهدف-900-في-مسيرته-صور-وفيديو-1092699025.html
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رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, منوعات
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, منوعات

لاعب سابق في "النصر" السعودي يكشف عن برنامج رونالدو الغذائي

11:52 GMT 18.09.2024
© AP Photo / Amr Nabilكريستيانو رونالدو، الرياض، السعودية
كريستيانو رونالدو، الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
كشف اللاعب أليكس تيليس اللاعب البرازيلي الدولي عن كواليس مثيرة داخل نادي النصر السعودي وما يدور فيها بشأن تغذية اللاعبين.
وأفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأن مهاجم النصر واللاعب البرتغالي الدولي، كريستيانو رونالدو، لا يتناول من الوجبات التي يقدمها النادي إلى لاعبيه، حيث يتناول وجبة مختلفة عنهم.
كابتن المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال التدريبات في أويراس، البرتغال 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
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14 سبتمبر, 03:07 GMT
ونقلت صحيفة ذا صن عن إليكس تيليس أن رونالدو يراقب زملائه في الفريق خلال فترة تناولهم الطعام للتأكد من عدم انحراف أي منهم عن روتينهم الصحي، مضيفا أنه "يعمل على الاعتناء بنفسه من خلال القيلولات العديدة والعلاج بالبرودة، ولكن المهم بالنسبة له هو نظامه الغذائي".
وأكد اللاعب البرازيلي أن "كريستيانو رونالدو يحب تناول الأطعمة ذات الجودة الطبيعية، ويأتي البروتين على رأس القائمة"، مشيرا إلى أن "رونالدو لديه وجبته الخاصة، الطعام مختلف، حيث يصل خبير التغذية ومعه الطبق الذي تم تقديمه بالفعل، والذي يضم الأشياء الطبيعية، مثل سمك السلمون، الكينوا، والأفوكادو".
وشدد تيليس أن "اللاعب البرتغالي الدولي يراقب زملائه في نادي النصر السعودي من خلال مراقبة السعرات الحرارية التي يتناولونها وجودة الأطباق التي يتناولونها".
ويشار إلى أن النصر السعودي قد أنهى تعاقده مع اللاعب البرازيلي، أليكس تيليس.
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