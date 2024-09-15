https://sarabic.ae/20240915/جماهير-عراقية-تعرض-تذاكرها-للبيع-بعد-علمها-بعدم-حضور-رونالدو-للعراق-فيديو-وصور-1092735661.html

جماهير عراقية تعرض تذاكرها للبيع بعد علمها بعدم قدوم رونالدو.. فيديو وصور

جماهير عراقية تعرض تذاكرها للبيع بعد علمها بعدم قدوم رونالدو.. فيديو وصور

سبوتنيك عربي

أصيبت الجماهير العراقية بصدمة وخيبة أمل كبيرة، بعد الإعلان رسميا عن عدم حضور البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وقائد النصر السعودي، برفقة فريقه إلى العراق. 15.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-15T13:46+0000

2024-09-15T13:46+0000

2024-09-15T14:05+0000

مجتمع

رياضة

العراق

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

أخبار كرة القدم

نادي النصر السعودي

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وكانت وزارة الرياضة العراقية قد أعلنت أمس السبت، نفاد تذاكر مباراة نادي الشرطة العراقي والنصر السعودي، والتي تقام غدا الاثنين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.ومع نفاد التذاكر، ظهرت تقارير من مشجعين تشير إلى أن التذاكر باتت تُباع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، حيث وصل سعر الواحدة منها إلى 150 ألف دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 100 دولار، مما أثار استياء الجماهير من جشع المتعهدين.ولكن صباح اليوم الأحد، فوجئت الجماهير العراقية بإعلان نادي النصر السعودي، عن إصابة لاعبه نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعدوى فيروسية.وقال نادي النصر السعودي عبر منصة "إكس": "تعرض قائد الفريق الأول الكابتن كريستيانو رونالدو، لوعكة صحية (عدوى فيروسية) وبعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة للسفر اليوم".وبعد الإعلان، انتشر على مواقع التواصل في العراق، أن حالة من الغضب العارم أصابت الجماهير العراقية، ما دفعها إلى عرض تذاكرها للبيع بقيمة أرخص من قيمة شرائها.وكان عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد صرح لوسائل إعلام في وقت سابق، بأن هناك مفاجأة يتم تجهيزها للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وقائد النصر السعودي، أثناء زيارته برفقة فريقه إلى العراق.وأضاف: "نجهز مفاجأة لرونالدو ووالده المتوفى، وسيكون سعيداً بالاستقبال وكرم الضيافة والمفاجأة التي ستبهره".ومن المقرر أن يحتضن ملعب المدينة الدولي في بغداد، غدا الاثنين، مباراة الشرطة العراقي والنصر السعودي ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.وستنطلق المواجهة المرتقبة في الساعة 7:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق (4:00 عصرا بتوقيت غرينتش).

https://sarabic.ae/20240915/رونالدو-يصاب-بـعدوى-فيروسية-1092730320.html

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رياضة, العراق, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار كرة القدم, نادي النصر السعودي