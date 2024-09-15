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"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية ضد "هدف عسكري" إسرائيلي بصاروخ بالستي فرط صوتي
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https://sarabic.ae/20240915/رونالدو-يصاب-بـعدوى-فيروسية-1092730320.html
رونالدو يصاب بـ"عدوى فيروسية"
رونالدو يصاب بـ"عدوى فيروسية"
سبوتنيك عربي
أكد نادي النصر السعودي، اليوم الأحد، إصابة لاعبه نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعدوى فيروسية. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T08:37+0000
2024-09-15T08:39+0000
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وقال نادي النصر السعودي عبر منصة "إكس": "تعرض قائد الفريق الأول الكابتن كريستيانو رونالدو، لوعكة صحية (عدوى فيروسية) وبعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة للسفر اليوم".ومن المقرر أن يحتضن ملعب "المدينة" الدولي في بغداد، يوم الاثنين المقبل، مباراة الشرطة العراقي والنصر السعودي، ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.وستنطلق المواجهة المرتقبة في الساعة 7:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية (4:00 عصرا بتوقيت غرينتش).وأعلنت السلطات العراقية، يوم أمس السبت، أنه تم منح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، وصديقته جورجينا رودريغز، تأشيرة دخول الأراضي العراقية.
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منوعات, رياضة
منوعات, رياضة

رونالدو يصاب بـ"عدوى فيروسية"

08:37 GMT 15.09.2024 (تم التحديث: 08:39 GMT 15.09.2024)
© AP Photo / Amr Nabilكريستيانو رونالدو، الرياض، السعودية
كريستيانو رونالدو، الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أكد نادي النصر السعودي، اليوم الأحد، إصابة لاعبه نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعدوى فيروسية.
وقال نادي النصر السعودي عبر منصة "إكس": "تعرض قائد الفريق الأول الكابتن كريستيانو رونالدو، لوعكة صحية (عدوى فيروسية) وبعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة للسفر اليوم".

وأضاف النادي: "أمنياتنا لقائد النصر بالشفاء العاجل".

ومن المقرر أن يحتضن ملعب "المدينة" الدولي في بغداد، يوم الاثنين المقبل، مباراة الشرطة العراقي والنصر السعودي، ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.
وستنطلق المواجهة المرتقبة في الساعة 7:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية (4:00 عصرا بتوقيت غرينتش).
وأعلنت السلطات العراقية، يوم أمس السبت، أنه تم منح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، وصديقته جورجينا رودريغز، تأشيرة دخول الأراضي العراقية.
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