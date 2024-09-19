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https://sarabic.ae/20240919/فيديوأبناء-رونالدو-يخطفون-الأضواء-وهم-يتحدثون-اللغة-العربية-1092889113.html
فيديو...أبناء رونالدو يخطفون الأضواء وهم يتحدثون اللغة العربية
فيديو...أبناء رونالدو يخطفون الأضواء وهم يتحدثون اللغة العربية
سبوتنيك عربي
تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأبناء نجم نادي النصر السعودي اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهم يحاولون التحدث باللغة العربية. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T12:19+0000
2024-09-19T12:19+0000
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
العالم العربي
نادي النصر السعودي
النصر السعودي
كأس الخليج العربي 25
نادي الفيديو
مجتمع
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وظهرت "ألانا" ابنة الأسطورة البرتغالية وهي تحاول التحدث بلهجة عربية صحيحة وتستعرض قدراتها بإلقاء التحية وعد الأرقام باللغه العربية، مرتدية قميص منتخب السعودية بكرة القدم. ونال المقطع الذي بلغت مدته 18 ثانية، إعجاب الآلاف من المتابعين، حاصدا مئات المشاركات والإعجابات، مرفقا بتعليقات تشيد بسرعة تأقلم عائلة "رونالدو" مع الحياة في السعودية. وهذه ليست المرة الأولى، التي يظهر بها أبناء رونالدو وهم يحاولون التحدث باللغة العربية، حيث نشرت "جورجينا رودريغيز" صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيديو يظهر ابنتيها ألانا وإيفا وهما تتحدثان العربية، وذلك بعد شهرين فقط من انتقال والدهما إلى نادي النصر السعودي.يذكر أن كريستيانو رونالدو لديه 5 أبناء، اثنان من جورجينا و3 من أم أخرى.
https://sarabic.ae/20240918/لاعب-سابق-في-النصر-السعودي-يكشف-عن-برنامج-رونالدو-الغذائي-1092855112.html
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رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, العالم العربي, نادي النصر السعودي, النصر السعودي, كأس الخليج العربي 25, نادي الفيديو
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, العالم العربي, نادي النصر السعودي, النصر السعودي, كأس الخليج العربي 25, نادي الفيديو

فيديو...أبناء رونالدو يخطفون الأضواء وهم يتحدثون اللغة العربية

12:19 GMT 19.09.2024
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوركريستيانو رونالدو خلال فوز فرنسا على البرتغال بركلات الترجيح في كأس أوروبا 5 يوليو 2024
كريستيانو رونالدو خلال فوز فرنسا على البرتغال بركلات الترجيح في كأس أوروبا 5 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
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الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأبناء نجم نادي النصر السعودي اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهم يحاولون التحدث باللغة العربية.
وظهرت "ألانا" ابنة الأسطورة البرتغالية وهي تحاول التحدث بلهجة عربية صحيحة وتستعرض قدراتها بإلقاء التحية وعد الأرقام باللغه العربية، مرتدية قميص منتخب السعودية بكرة القدم.
ونال المقطع الذي بلغت مدته 18 ثانية، إعجاب الآلاف من المتابعين، حاصدا مئات المشاركات والإعجابات، مرفقا بتعليقات تشيد بسرعة تأقلم عائلة "رونالدو" مع الحياة في السعودية.
كريستيانو رونالدو، الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
مجتمع
لاعب سابق في "النصر" السعودي يكشف عن برنامج رونالدو الغذائي
أمس, 11:52 GMT
وهذه ليست المرة الأولى، التي يظهر بها أبناء رونالدو وهم يحاولون التحدث باللغة العربية، حيث نشرت "جورجينا رودريغيز" صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيديو يظهر ابنتيها ألانا وإيفا وهما تتحدثان العربية، وذلك بعد شهرين فقط من انتقال والدهما إلى نادي النصر السعودي.
يذكر أن كريستيانو رونالدو لديه 5 أبناء، اثنان من جورجينا و3 من أم أخرى.
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