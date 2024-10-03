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الجيش الروسي يستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة
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https://sarabic.ae/20241003/رونالدو-يحقق-حلم-لاعبي-الريان-القطري-صور-1093390913.html
رونالدو يحقق حلم لاعبي الريان القطري... صور
رونالدو يحقق حلم لاعبي الريان القطري... صور
سبوتنيك عربي
حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، حلما لبعض لاعبي فريق الريان القطري، عقب مباراة الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة. 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T10:13+0000
2024-10-03T10:13+0000
مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي النصر السعودي
منوعات
رياضة
الأخبار
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وعقب المباراة، قام رونالدو بتحقيق حلم، ثنائي فريق الريان بيريرا، وروجر غيديس، بعد التقاط الصور معهما والتوقيع على قميصه.ونشر روجر غيديس لاعب نادي الريان صورا له ولنجله مع رونالدو وكتب: "لقد تحقق حلمي، شكرا لك على كل شيء يا الله"، كما نشر بيريرا صورة مع رونالدو وكتب عليها: "أشياء منحتني إياها كرة القدم في حياتي، شكرا يا الله على كل ما عشته".يذكر أن النصر فاز بهدفي رونالدو وسادو ماني، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة بعد أن حقق انتصاره الرابع على التوالي في كل البطولات تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي الذي حل محل البرتغالي لويس كاسترو.
https://sarabic.ae/20240921/سر-إشارة-رونالدو-بعد-هدفه-في-شباك-الاتفاق-السعودي-فيديو-1092964850.html
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, منوعات, رياضة, الأخبار
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, منوعات, رياضة, الأخبار

رونالدو يحقق حلم لاعبي الريان القطري... صور

10:13 GMT 03.10.2024
© AP Photo / Radovan Stoklasa البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي
 البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Radovan Stoklasa
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حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، حلما لبعض لاعبي فريق الريان القطري، عقب مباراة الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وعقب المباراة، قام رونالدو بتحقيق حلم، ثنائي فريق الريان بيريرا، وروجر غيديس، بعد التقاط الصور معهما والتوقيع على قميصه.
ونشر روجر غيديس لاعب نادي الريان صورا له ولنجله مع رونالدو وكتب: "لقد تحقق حلمي، شكرا لك على كل شيء يا الله"، كما نشر بيريرا صورة مع رونالدو وكتب عليها: "أشياء منحتني إياها كرة القدم في حياتي، شكرا يا الله على كل ما عشته".
كريستيانو رونالدو، الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
مجتمع
سر إشارة رونالدو بعد هدفه في شباك الاتفاق السعودي.. فيديو
21 سبتمبر, 12:04 GMT
يذكر أن النصر فاز بهدفي رونالدو وسادو ماني، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة بعد أن حقق انتصاره الرابع على التوالي في كل البطولات تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي الذي حل محل البرتغالي لويس كاسترو.
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