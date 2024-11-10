https://sarabic.ae/20241110/شعرة-لبيتهوفن-تكشف-عن-مفاجأة-بعد-قرنين-من-وفاته-1094649897.html

شعرة لبيتهوفن تكشف عن مفاجأة بعد قرنين من وفاته

شعرة لبيتهوفن تكشف عن مفاجأة بعد قرنين من وفاته

سبوتنيك عربي

في يوم إثنين عاصف من شهر مارس/ آذار، عام 1827، توفي الملحن الألماني لودفيغ فان بيتهوفن بعد صراع طويل مع المرض. 10.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-10T12:30+0000

2024-11-10T12:30+0000

2024-11-10T12:30+0000

مجتمع

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وبعد أن ظل بيتهوفن، طريح الفراش منذ عيد الميلاد السابق لوفاته، أصيب باليرقان، وتورمت أطرافه وبطنه، وكان كل نفس يتنفسه يشكل تحديا.وبينما كان زملاؤه يشرعون في مهمة فرز متعلقاته الشخصية، اكتشفوا وثيقة كتبها بيتهوفن قبل ربع قرن من الزمان، وصية يطلب فيها من إخوته أن يكشفوا تفاصيل حالته للجمهور.ولقد كان من المفارقات المأساوية، التي تمنى بيتهوفن أن يفهمها العالم، ليس فقط من منظور شخصي، بل وأيضاً من منظور طبي.وعاش الملحن أكثر من طبيبه بحوالي عقدين من الزمان، ومع ذلك، بعد ما يقرب من قرنين من الزمان من وفاة بيتهوفن، شرع فريق من الباحثين بالوفاء لوصيته. بطرق لم يكن ليحلم بها أبدًا، من خلال التحليل الجيني للحمض النووي في عينات موثقة من شعره.وأوضح عالم الكيمياء الحيوية يوهانس كراوس، من معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في ألمانيا، عندما تم الكشف عن النتائج: "كان هدفنا الأساسي هو تسليط الضوء على مشاكل بيتهوفن الصحية، والتي تشمل فقدان السمع التدريجي، بدءًا من منتصف العشرينات من عمره وأواخرها، مما أدى في النهاية إلى إصابته بالصمم الوظيفي بحلول عام 1818".ولم يُعرف السبب الرئيسي لفقدان السمع هذا، حتى لطبيبه الشخصي الدكتور يوهان آدم شميت.لا يوجد شيء أكثر سخرية بالنسبة لموسيقي، في رسالة موجهة إلى إخوته، اعترف بيتهوفن بأنه "مصاب بشكل ميؤوس منه"، لدرجة التفكير في الانتحار.وقبل ست سنوات من وفاته، ظهرت أولى مؤشرات مرض الكبد، وهو المرض الذي يُعتقد أنه كان مسؤولاً جزئيًا على الأقل عن وفاته في سن مبكرة نسبيًا بلغت 56 عامًا.وبالنظر إلى ثقافة الشرب من أوعية الرصاص، والعلاجات الطبية في ذلك الوقت، التي تنطوي على استخدام الرصاص، فإن هذا الاستنتاج ليس مفاجئًا على الإطلاق.لكن هذه الدراسة الأخيرة، التي نُشرت في مارس 2023، تفند النظرية، وتكشف أن الشعر، لم يأتِ من بيتهوفن في المقام الأول، بل من امرأة مجهولة.وقال كراوس: "لم نتمكن من العثور على سبب قاطع لصمم بيتهوفن أو مشاكل الجهاز الهضمي".ونظرًا لأن الفريق استلهم إلهامه من رغبة بيتهوفن في أن يفهم العالم فقدانه للسمع، فهذه نتيجة مؤسفة، على الرغم من وجود مفاجأة أخرى مدفونة بين جيناته.يشير هذا إلى النشاط الجنسي خارج نطاق الزواج في الأجيال التي سبقت ولادة الملحن.وقال تريستان بيج، عالم الأنثروبولوجيا البيولوجية في جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة: "يشير هذا الاكتشاف إلى وجود حدث أبوة خارج الزواج في خط الأب بين الحمل بهندريك فان بيتهوفن في كامبنهاوت، بلجيكا، في حوالي عام 1572، والحمل بلودفيج فان بيتهوفن بعد سبعة أجيال في عام 1770، في بون، ألمانيا"، وفق قوله.بيع لوحة "امرأة الساعة" لبيكاسو بأكثر من 139 مليون دولار

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