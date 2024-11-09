https://sarabic.ae/20241109/بيع-لوحة-رسمها-روبوت-بمبلغ-11-مليون-دولار-فيديو-وصور-1094632073.html
بيع لوحة رسمها "روبوت" بأكثر من مليون دولار... فيديو وصور
بيع لوحة رسمها "روبوت" بأكثر من مليون دولار... فيديو وصور
سبوتنيك عربي
بيعت لوحة فنية تصور عالم الرياضيات البريطاني آلان تورينج، بمبلغ كبير قدره 1.1 مليون دولار في مزاد أقيم، الخميس الماضي، وهي من إنتاج روبوت يعتمد على الذكاء... 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T14:46+0000
2024-11-09T14:46+0000
2024-11-09T14:50+0000
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وذكرت صحيفة غربية، أمس الجمعة، أن المفاجأة كانت أن اللوحة لم تكن من عمل فنان تقليدي، لكنها من إنتاج روبوت يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي من ابتكار إيدان ميلر، صاحب معرض فني سابق خارج أكسفورد بإنجلترا، بعد تعاون مع فريق مكون من حوالي 30 شخصا لبناء الروبوت.وأكدت الصحيفة أن "الروبوت ظهر في أحدث مراحله وهو يرتدي زي امرأة بقصة شعر قصيرة، ويطلق عليه اسم "آيدا"، تكريما للعالمة أدا لوفليس، التي تعتبر أول مبرمجة كمبيوتر في العالم".وقال ميلر: "أحاول التكيف مع هذه اللحظة السريالية بعض الشيء"، مشيرا إلى "استغرابه من المبلغ الذي حصلت عليه اللوحة، التي عُرضت في مزاد فني رقمي في دار سوذبيز، وكان من المتوقع أن تتراوح قيمتها بين 120 ألف دولار و180 ألف دولار، لكنها تلقت أكثر من 27 عرضا، وأصبحت في النهاية ملكا لمشترٍ مجهول من الولايات المتحدة".ولفت ميلر إلى أن "العائدات من بيع اللوحة، التي تحمل اسم إله الذكاء الاصطناعي، ستُخصص لتحسين تصميم آيدا"، مضيفا "لقد قمنا بإعادة كل شيء إلى المشروع. إنها تخضع للتحديث باستمرار، وهي في مرحلة الرسم الثالثة بالفعل".ويذكر أنه في العام 2018، بيعت لوحة فنية تم إنشاؤها باستخدام خوارزمية من قبل شركة ناشئة فرنسية في مزاد كريستيز مقابل 432.500 دولار.
https://sarabic.ae/20231109/بيع-لوحة-امرأة-الساعة-لبيكاسو-بأكثر-من-139-مليون-دولار-1082979809.html
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منوعات, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي
منوعات, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي
بيع لوحة رسمها "روبوت" بأكثر من مليون دولار... فيديو وصور
14:46 GMT 09.11.2024 (تم التحديث: 14:50 GMT 09.11.2024)
بيعت لوحة فنية تصور عالم الرياضيات البريطاني آلان تورينج، بمبلغ كبير قدره 1.1 مليون دولار في مزاد أقيم، الخميس الماضي، وهي من إنتاج روبوت يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وذكرت صحيفة غربية، أمس الجمعة، أن المفاجأة كانت أن اللوحة لم تكن من عمل فنان تقليدي، لكنها من إنتاج روبوت يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي من ابتكار إيدان ميلر، صاحب معرض فني سابق خارج أكسفورد بإنجلترا، بعد تعاون مع فريق مكون من حوالي 30 شخصا لبناء الروبوت.
وأكدت الصحيفة أن "الروبوت ظهر في أحدث مراحله وهو يرتدي زي امرأة بقصة شعر قصيرة، ويطلق عليه اسم "آيدا"، تكريما للعالمة أدا لوفليس، التي تعتبر أول مبرمجة كمبيوتر في العالم".
وقال ميلر: "أحاول التكيف مع هذه اللحظة السريالية بعض الشيء"، مشيرا إلى "استغرابه من المبلغ الذي حصلت عليه اللوحة، التي عُرضت في مزاد فني رقمي
في دار سوذبيز، وكان من المتوقع أن تتراوح قيمتها بين 120 ألف دولار و180 ألف دولار، لكنها تلقت أكثر من 27 عرضا، وأصبحت في النهاية ملكا لمشترٍ مجهول من الولايات المتحدة".
ولفت ميلر إلى أن "العائدات من بيع اللوحة
، التي تحمل اسم إله الذكاء الاصطناعي، ستُخصص لتحسين تصميم آيدا"، مضيفا "لقد قمنا بإعادة كل شيء إلى المشروع. إنها تخضع للتحديث باستمرار، وهي في مرحلة الرسم الثالثة بالفعل".
ويذكر أنه في العام 2018، بيعت لوحة فنية تم إنشاؤها باستخدام خوارزمية من قبل شركة ناشئة فرنسية في مزاد كريستيز مقابل 432.500 دولار.