فنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
لبنان والعالم
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عشرات القتلى ونزوح نحو مليون لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية ونتنياهو: لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240930/فنان-يرسم-حياة-الغزيين-على-كراتين-المساعدات-الإنسانية--1093275392.html
فنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
فنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
سبوتنيك عربي
يواصل الجيش الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع... 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T11:46+0000
2024-09-30T11:46+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093271231_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_86537abacf38222ce0654351469a0345.jpg
ويعيش الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة في مخيمات مكتظة، وأفادت الأمم المتحدة بأن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة منذ بدء الحرب مقدرة عددهم بنحو 1.9 مليون فلسطيني من سكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.4 مليون نسمة تقريبا.صناديق المساعداتومن خلال كراتين المساعدات الإنسانية، التي تصل إلى قطاع غزة المحاصر، وجد الفنان التشكيلي، أحمد مهنا، ضالته لتوثيق معاناة النازحين الذين أجبروا على ترك منازلهم بفعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولم يجد مهنا سوى كراتين المساعدات المتوفرة، بديلاً عن ورق الرسم الذي نفد من قطاع غزة منذ بداية الحرب، حيث فرضت إسرائيل قيودا على إدخال المواد الأساسية والسلع والبضائع.ولم يستطع الفنان مهنا تجاوز صدمة الحرب إلا بعد 3 أشهر، حيث قرر الوقوف من جديد، وفتح مرسمه الخاص، الذي يقع تحت منزله، في دير البلح وسط قطاع غزة، وشعر بأنه رجع إلى العالم الذي ينتمي إليه، ليأخذ دوره في إيصال معاناة سكان القطاع من خلال الرسم.ويضيف مهنا: "أوراق الرسم مفقودة، وتصل إلى قطاع غزة كراتين مساعدات إنسانية عبر مؤسسات دولية والأمم المتحدة، فقررت الاستفادة منها كوسيلة للتعبير عن المآسي التي تمر علينا منذ بداية الحرب، ووجدت أن هذه الصناديق مكتوب عليها ليس للبيع وليست للمقايضة، كما هي قضيتنا ليست للبيع والمقايضة، ووثقت عليها المشاهد اليومية التي نعيشها في قطاع غزة في ظل الحرب والحصار". ويعاني المواطنون في قطاع غزة من صعوبة في تأمين المياه الصالحة للشرب، إذ يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للحصول على كميات محدودة، ويتّبعون إجراءات تقشفية في استخدام مياه الشرب، خوفا من انقطاعها وعدم تمكنهم من الحصول على كميات جديدة، وتتفاقم أزمة نقص الطعام مهددة حياة المواطنين بسبب استمرار الحرب وتشديد الحصار، ما أدى إلى تقنين أو منع إدخال المواد الغذائية التي كانت محدودة بالفعل.ونجح الرسام مهنا في توثيق مشاهد الحصول على الماء والغذاء والمجاعة في قطاع غزة، ومشاهد النزوح، ويقول لوكالة "سبوتنيك": "إن الهدف من الرسم ليس توثيق ما يحدث من جرائم فحسب، بل إيصال رسالة إلى العالم، مفادها أن هناك شعبا في قطاع غزة يحب الحياة، ولديه حاجات عدا الطعام والشراب، ونريد من خلال الفن إيصال رسالة للعالم بضرورة وقف الإبادة الجماعية والنزوح القسري وعدم اعتياد المشهد".واعتاد مهنا على تحدي الظروف، فعندما لم يجد الأدوات الملائمة للرسم، استخدم ما هو متاح له، كورقة وقلم مثلاً، أو ربما جدار، وقد تفي بالغرض قطعة قماش، أو لوح زجاجي أو خشبي، لكن بعين الفنان فإن هذه الأشياء "البالية" يمكن أن تتحول إلى لوحة فنية ملهمة.وعن الصعوبات التي تواجه عمله يقول الرسام أحمد: "اللوحات يتم رسمها بالفحم النباتي، وهذا النوع لا يثبت لمدة طويلة على اللوحة، وبعد فترة يتلاشى الرسم، بعكس الأدوات التي كنا نعمل عليها في السابق، وصناديق المساعدات أحصل عليها من المنظمات الدولية العاملة في القطاع، ومن النازحين، ولكنها لا تكفي، لذلك أضطر للذهاب بنفسي والبحث عن صناديق صالحة، من الشوارع والأزقة".ويضيف: "حظيت بتفاعل كبير لم يكن متوقعا على الإطلاق، وكذلك هناك مطالبات مستمرة بنقل قضايا أخرى يعانيها النازحون، وكل لوحة أعيش معاناتها خلال الرسم، وأعيش حالتها لمرة واحدة فأضع داخلها تلك المشاعر، سواء كانت حبا أو خوفا أو غضبا أو حزنا عميقا، مثل لوحة الدوائر المتصلة التي تشبه الدوامات المحيطة بحياة قاطني مدينة الموت من أجل توفير الحاجات الأساسية يوميا، وحركة المارين من وإلى المستشفى، والتي أصبحت ضمن رويتنهم اليومي بفعل كثافة الغارات وانتشار الأمراض".وهذه اللوحات الجميلة على صناديق المساعدات جعلت بعض الفنانين التشكيلين ينضمون إلى الفنان أحمد مهنا، في محاولة رسم الواقع في قطاع غزة، ومن بين هؤلاء الفنان التشكيلي، مصطفى أبو عون، الذي بادر في رسم لوحات عن قطاع غزة برفقة الرسام مهنا.ويضيف: "قضيتنا ليست قضية إنسانية، بحاجة إلى صناديق مساعدات أو غيرها، نحن قضية شعب له وطن يريد أن يتحرر من الاحتلال، وقضيتنا ليست للبيع كما هو مكتوب على لوحات الرسم".عاطل عن العملتحمل لوحات الفنان مهنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عناوين مثل "معركة من أجل البقاء" و"عاطل عن الأمل"، مستشهدًا بمقولة الشاعر الفلسطيني، مريد البرغوثي: "فإن الأمل ذاته موجع حينما لا يكون سواه"، ويأمل الفنان التشكيلي أن تنقل رسوماته رسالة قوية للعالم أجمع.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ360 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 41,615 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 96,359 آخرين.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيرا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر/ تشري الأول.قناة إسرائيلية تكشف سبب تراجع إسرائيل عن اغتيال السنوارخبير: اغتيال نصر الله تم بتنسيق كامل مع البيت الأبيض
https://sarabic.ae/20240927/مساعدات-عسكرية-لإسرائيل-ومقترح-هدنة-في-لبنان-وغزة-ما-دلالات-سياسات-واشنطن-المتناقضة-في-المنطقة؟-1093194065.html
https://sarabic.ae/20240927/الزراعة-في-فناءات-المنازل-المدمرة-وفوق-الأسطح-وسيلة-أهالي-شمال-غزة-لتجاوز-المجاعة-1093179680.html
https://sarabic.ae/20240926/عباس-إسرائيل-دمرت-غزة-بالكامل-تقريبا-ولم-تعد-صالحة-للحياة-1093147757.html
https://sarabic.ae/20240926/البنك-الدولي-نسبة-الفقر-في-غزة-تبلغ-عتبة-الـ100-وكل-سكان-القطاع-يعانون-منه--1093136486.html
https://sarabic.ae/20240924/حركة-حماس-توجه-بيانا-للأمين-العام-للأمم-المتحدة-تطالب-فيه-بتحرك-فوري-لإنهاء-الحرب-على-غزة-1093070396.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093271231_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a5e37592f9be876f6a5920fd32863936.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك

فنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية

11:46 GMT 30.09.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
يواصل الجيش الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح غالبية من السكان.
ويعيش الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة في مخيمات مكتظة، وأفادت الأمم المتحدة بأن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة منذ بدء الحرب مقدرة عددهم بنحو 1.9 مليون فلسطيني من سكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.4 مليون نسمة تقريبا.

صناديق المساعدات

ومن خلال كراتين المساعدات الإنسانية، التي تصل إلى قطاع غزة المحاصر، وجد الفنان التشكيلي، أحمد مهنا، ضالته لتوثيق معاناة النازحين الذين أجبروا على ترك منازلهم بفعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولم يجد مهنا سوى كراتين المساعدات المتوفرة، بديلاً عن ورق الرسم الذي نفد من قطاع غزة منذ بداية الحرب، حيث فرضت إسرائيل قيودا على إدخال المواد الأساسية والسلع والبضائع.
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية - سبوتنيك عربي
1/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية - سبوتنيك عربي
2/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية - سبوتنيك عربي
3/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية - سبوتنيك عربي
4/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية - سبوتنيك عربي
5/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية - سبوتنيك عربي
6/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية - سبوتنيك عربي
7/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية - سبوتنيك عربي
8/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية - سبوتنيك عربي
9/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية - سبوتنيك عربي
10/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية - سبوتنيك عربي
11/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية - سبوتنيك عربي
12/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية - سبوتنيك عربي
13/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية - سبوتنيك عربي
14/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية - سبوتنيك عربي
15/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية - سبوتنيك عربي
16/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية - سبوتنيك عربي
17/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
1/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
2/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
3/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
4/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
5/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
6/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
7/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
8/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
9/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
10/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
11/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
12/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
13/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
14/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
15/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
16/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
17/17
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لفنان يرسم حياة الغزيين على كراتين المساعدات الإنسانية
ولم يستطع الفنان مهنا تجاوز صدمة الحرب إلا بعد 3 أشهر، حيث قرر الوقوف من جديد، وفتح مرسمه الخاص، الذي يقع تحت منزله، في دير البلح وسط قطاع غزة، وشعر بأنه رجع إلى العالم الذي ينتمي إليه، ليأخذ دوره في إيصال معاناة سكان القطاع من خلال الرسم.
ويقول مهنا لوكالة "سبوتنيك": "منطقتنا تعرضت لقصف عنيف ودمرت بالكامل، كان الأمر مرعب ومخيف، لكني وجدت طريقة للتعبير عن معاناة الناس في قطاع غزة من خلال الرسم، وتحويل كراتين المساعدات إلى لوحات فنية، لتكون وسيلة فعالة لربط الأزمات الإنسانية التي يعانيها المواطنون بسبب استمرار النزوح والحصار الإسرائيلي المشدد، ونقص الغذاء والمياه وانتشار الأمراض".
ويضيف مهنا: "أوراق الرسم مفقودة، وتصل إلى قطاع غزة كراتين مساعدات إنسانية عبر مؤسسات دولية والأمم المتحدة، فقررت الاستفادة منها كوسيلة للتعبير عن المآسي التي تمر علينا منذ بداية الحرب، ووجدت أن هذه الصناديق مكتوب عليها ليس للبيع وليست للمقايضة، كما هي قضيتنا ليست للبيع والمقايضة، ووثقت عليها المشاهد اليومية التي نعيشها في قطاع غزة في ظل الحرب والحصار".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
مساعدات عسكرية لإسرائيل ومقترح هدنة في لبنان وغزة.. ما دلالات سياسات واشنطن المتناقضة في المنطقة؟
27 سبتمبر, 15:42 GMT
ويعاني المواطنون في قطاع غزة من صعوبة في تأمين المياه الصالحة للشرب، إذ يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للحصول على كميات محدودة، ويتّبعون إجراءات تقشفية في استخدام مياه الشرب، خوفا من انقطاعها وعدم تمكنهم من الحصول على كميات جديدة، وتتفاقم أزمة نقص الطعام مهددة حياة المواطنين بسبب استمرار الحرب وتشديد الحصار، ما أدى إلى تقنين أو منع إدخال المواد الغذائية التي كانت محدودة بالفعل.
ونجح الرسام مهنا في توثيق مشاهد الحصول على الماء والغذاء والمجاعة في قطاع غزة، ومشاهد النزوح، ويقول لوكالة "سبوتنيك": "إن الهدف من الرسم ليس توثيق ما يحدث من جرائم فحسب، بل إيصال رسالة إلى العالم، مفادها أن هناك شعبا في قطاع غزة يحب الحياة، ولديه حاجات عدا الطعام والشراب، ونريد من خلال الفن إيصال رسالة للعالم بضرورة وقف الإبادة الجماعية والنزوح القسري وعدم اعتياد المشهد".
الزراعة على حدود الخيمة... مبادرة للاكتفاء الذاتي خلال الحرب على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
الزراعة في فناءات المنازل المدمرة وفوق الأسطح وسيلة أهالي شمال غزة لتجاوز المجاعة
27 سبتمبر, 13:00 GMT
واعتاد مهنا على تحدي الظروف، فعندما لم يجد الأدوات الملائمة للرسم، استخدم ما هو متاح له، كورقة وقلم مثلاً، أو ربما جدار، وقد تفي بالغرض قطعة قماش، أو لوح زجاجي أو خشبي، لكن بعين الفنان فإن هذه الأشياء "البالية" يمكن أن تتحول إلى لوحة فنية ملهمة.
وعن الصعوبات التي تواجه عمله يقول الرسام أحمد: "اللوحات يتم رسمها بالفحم النباتي، وهذا النوع لا يثبت لمدة طويلة على اللوحة، وبعد فترة يتلاشى الرسم، بعكس الأدوات التي كنا نعمل عليها في السابق، وصناديق المساعدات أحصل عليها من المنظمات الدولية العاملة في القطاع، ومن النازحين، ولكنها لا تكفي، لذلك أضطر للذهاب بنفسي والبحث عن صناديق صالحة، من الشوارع والأزقة".
ويضيف: "حظيت بتفاعل كبير لم يكن متوقعا على الإطلاق، وكذلك هناك مطالبات مستمرة بنقل قضايا أخرى يعانيها النازحون، وكل لوحة أعيش معاناتها خلال الرسم، وأعيش حالتها لمرة واحدة فأضع داخلها تلك المشاعر، سواء كانت حبا أو خوفا أو غضبا أو حزنا عميقا، مثل لوحة الدوائر المتصلة التي تشبه الدوامات المحيطة بحياة قاطني مدينة الموت من أجل توفير الحاجات الأساسية يوميا، وحركة المارين من وإلى المستشفى، والتي أصبحت ضمن رويتنهم اليومي بفعل كثافة الغارات وانتشار الأمراض".
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
عباس: إسرائيل دمرت غزة بالكامل تقريبا ولم تعد صالحة للحياة
26 سبتمبر, 15:31 GMT
وهذه اللوحات الجميلة على صناديق المساعدات جعلت بعض الفنانين التشكيلين ينضمون إلى الفنان أحمد مهنا، في محاولة رسم الواقع في قطاع غزة، ومن بين هؤلاء الفنان التشكيلي، مصطفى أبو عون، الذي بادر في رسم لوحات عن قطاع غزة برفقة الرسام مهنا.
ويقول مصطفى لـ"سبوتنيك": "فكرة الرسام أحمد مهنا رائعة، في إيصال صورة عما يحدث في قطاع غزة، خاصة أنه يستخدم جزء من مكونات الحرب، وهي صناديق المساعدات، وكان موفق في هذا الخيار، ولهذا شعرت بأن هذه الفكرة تخصني أيضا، لكي أعبر عما يحدث من مشاهد يومية خلال الحرب على قطاع غزة".
ويضيف: "قضيتنا ليست قضية إنسانية، بحاجة إلى صناديق مساعدات أو غيرها، نحن قضية شعب له وطن يريد أن يتحرر من الاحتلال، وقضيتنا ليست للبيع كما هو مكتوب على لوحات الرسم".
النازحون الفلسطينيون يتوجهون من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر شارع الرشيد، للعودة إلى منازلهم في غزة، 14 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
مجتمع
البنك الدولي: نسبة الفقر في غزة تبلغ عتبة الـ100% وكل سكان القطاع يعانون منه
26 سبتمبر, 12:44 GMT

عاطل عن العمل

تحمل لوحات الفنان مهنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عناوين مثل "معركة من أجل البقاء" و"عاطل عن الأمل"، مستشهدًا بمقولة الشاعر الفلسطيني، مريد البرغوثي: "فإن الأمل ذاته موجع حينما لا يكون سواه"، ويأمل الفنان التشكيلي أن تنقل رسوماته رسالة قوية للعالم أجمع.
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مكان إقامة النازحين في رفح، قطاع غزة، الاثنين 27 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
حركة حماس توجه بيانا للأمين العام للأمم المتحدة تطالب فيه بتحرك فوري لإنهاء الحرب على غزة
24 سبتمبر, 18:57 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ360 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 41,615 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 96,359 آخرين.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيرا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر/ تشري الأول.
قناة إسرائيلية تكشف سبب تراجع إسرائيل عن اغتيال السنوار
خبير: اغتيال نصر الله تم بتنسيق كامل مع البيت الأبيض
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:37 GMTПоврежденный автомобиль на поле, пострадавшем в результате израильского авиаудара в деревне Наби-Шит в восточной части долины Бекаа в Ливане - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل أمس, 21:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала