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https://sarabic.ae/20240926/البنك-الدولي-نسبة-الفقر-في-غزة-تبلغ-عتبة-الـ100-وكل-سكان-القطاع-يعانون-منه--1093136486.html
البنك الدولي: نسبة الفقر في غزة تبلغ عتبة الـ100% وكل سكان القطاع يعانون منه
البنك الدولي: نسبة الفقر في غزة تبلغ عتبة الـ100% وكل سكان القطاع يعانون منه
سبوتنيك عربي
صرح البنك الدولي أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في الربع الأول من عام 2024، بنسبة 35%، وهي "الأكبر على الإطلاق"، وفق... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T12:44+0000
2024-09-26T12:44+0000
مجتمع
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأشارالبنك، في تقرير له، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، بعنوان "التحديث الاقتصادي الفلسطيني"، إلى أن "اقتصاد غزة انكمش بنسبة 86% خلال هذه الفترة، فيما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%، وبلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية تجاوزت 50%".كما توقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، قائلا: "من المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في عام 2024، (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، ما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي".ولفت التقرير إلى أن "توقف العمليات التجارية في غزة، أدى إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250%".كما أعلن البنك الدولي، في تقريره، أن كل سكان قطاع غزة يعانون الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100%، مشيرًا إلى أن "التضخم تجاوز 250%، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام".وبحسب التقرير، فقد أدى توقف العمليات التجارية في غزة، إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250%.وأضاف: "انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، إذ لم تعد 80% من مراكز الرعاية الأولية تعمل.. ونسبة الفقر بلغت 100%، بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12% إلى 28%".وشدد على أن "الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد بغزة، ما أثّر في الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأتها، في الـ7 من أكتوبر الماضي، في مقتل 41 ألفا و467 فلسطينيا إضافة إلى 95 ألفا و921 مصابا غالبيتهم من النساء والأطفال.
https://sarabic.ae/20240925/وزير-فلسطيني-يتحدث-لـ-سبوتنيك-عن-جهود-الحكومة-لإغاثة-غزة-وخطط-ما-بعد-انتهاء-الحرب-1093104540.html
https://sarabic.ae/20231223/يونيسيف-80-من-أطفال-غزة-يعانون-من-فقر-غذائي-حاد-1084386610.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, اقتصاد, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, اقتصاد, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

البنك الدولي: نسبة الفقر في غزة تبلغ عتبة الـ100% وكل سكان القطاع يعانون منه

12:44 GMT 26.09.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaالنازحون الفلسطينيون يتوجهون من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر شارع الرشيد، للعودة إلى منازلهم في غزة، 14 أبريل 2024
النازحون الفلسطينيون يتوجهون من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر شارع الرشيد، للعودة إلى منازلهم في غزة، 14 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
النازحون الفلسطينيون يتوجهون من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر شارع الرشيد، للعودة إلى منازلهم في غزة، 14 أبريل 2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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صرح البنك الدولي أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في الربع الأول من عام 2024، بنسبة 35%، وهي "الأكبر على الإطلاق"، وفق تقديره.
وأشارالبنك، في تقرير له، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، بعنوان "التحديث الاقتصادي الفلسطيني"، إلى أن "اقتصاد غزة انكمش بنسبة 86% خلال هذه الفترة، فيما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%، وبلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية تجاوزت 50%".
كما توقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، قائلا: "من المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في عام 2024، (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، ما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي".
ولفت التقرير إلى أن "توقف العمليات التجارية في غزة، أدى إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250%".
الحطب في زمن الحرب ... بديل شحيح محفوف بالمخاطر للفلسطينيين في شمال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
وزير فلسطيني يتحدث لـ "سبوتنيك" عن جهود الحكومة لإغاثة غزة وخطط ما بعد انتهاء الحرب
أمس, 18:00 GMT
كما أعلن البنك الدولي، في تقريره، أن كل سكان قطاع غزة يعانون الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100%، مشيرًا إلى أن "التضخم تجاوز 250%، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام".
وبحسب التقرير، فقد أدى توقف العمليات التجارية في غزة، إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250%.
وأضاف: "انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، إذ لم تعد 80% من مراكز الرعاية الأولية تعمل.. ونسبة الفقر بلغت 100%، بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12% إلى 28%".
وشدد على أن "الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد بغزة، ما أثّر في الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية".
أطفال يقفون لالتقاط صورة مع رغيف خبز طازج في فرن طيني في منزل في خان يونس بجنوب قطاع غزة في 9 نوفمبر 2023 وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية . - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
"يونيسيف": 80% من أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد
23 ديسمبر 2023, 11:10 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأتها، في الـ7 من أكتوبر الماضي، في مقتل 41 ألفا و467 فلسطينيا إضافة إلى 95 ألفا و921 مصابا غالبيتهم من النساء والأطفال.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل11:05 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:06 GMT
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